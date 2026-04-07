HBO Max dorzuca mocne tytuły. Jeden z oceną 7,3

W najnowszej aktualizacji platforma HBO Max dorzuca tytuły, które mają wszystko: widowisko, emocje i sentymentalny powrót do klasyki. Jeden z nich to gigant z bardzo wysokimi ocenami zarówno od krytyków, jak i od widzów. Co możemy już zobaczyć

„Twórca”. Widowiskowe sci-fi o wojnie z AI

Do biblioteki trafił „Twórca” z 2023 roku, czyli efektowne science fiction w reżyserii Gareth Edwards. Film opowiada o brutalnym konflikcie między ludźmi a sztuczną inteligencją.

Główny bohater, Joshua, były komandos, dostaje zadanie odnalezienia i zlikwidowania tajemniczego twórcy AI. Problem w tym, że przeciwnik zdążył już stworzyć broń ostateczną, zdolną zakończyć wojnę i… potencjalnie unicestwić ludzkość. Misja szybko przybiera nieoczekiwany obrót, gdy okazuje się, że celem jest AI pod postacią dziecka.

Brzmi jak kolejna historia o końcu świata, ale tym razem podana z rozmachem, który trudno zignorować.

„Niepowstrzymany”. Historia, która nie potrzebuje efektów specjalnych

Obok widowiskowego sci-fi pojawił się też „Niepowstrzymany”, czyli biograficzny dramat o Anthonym Roblesie. To opowieść o zapaśniku, który urodził się z jedną nogą, a mimo to sięgnął po mistrzostwo kraju, reprezentując Arizona State.

Dziś Robles pracuje jako trener zapasów w swojej dawnej szkole Mesa High School i motywuje innych jako mówca. Jego historia nie potrzebuje fajerwerków, bo sama w sobie jest gotowym scenariuszem na film.

„Jerry Maguire”. Klasyk wraca do gry

Do HBO Max wrócił także „Jerry Maguire” z Tom Cruise w roli głównej. Film, który w serwisach filmowych zbiera oceny powyżej 7,1, przypomina, że sukces zawodowy nie zawsze idzie w parze ze szczęściem.

Tytułowy bohater to topowy agent sportowy, który ma wszystko: pieniądze, pozycję i idealne życie. Do czasu. Jeden manifest zmienia wszystko i zmusza go do przewartościowania priorytetów. W tle pojawia się też wątek romantyczny, który daje mu szansę na coś bardziej autentycznego niż kariera.

„Harry Potter: Kulisy magii”. Powrót do świata czarodziejów

Fani uniwersum stworzonego przez J.K. Rowling również znajdą coś dla siebie. Na platformie pojawił się specjal „Harry Potter: Kulisy magii”, który pokazuje, jak twórcy podchodzą do nowej odsłony historii.

To spojrzenie zza kulis serialu HBO, który ma tchnąć nowe życie w dobrze znaną opowieść. Materiał już teraz zbiera wysokie oceny i wzbudza spore zainteresowanie.

Czytaj też:

30 filmów na HBO Max, które trzeba obejrzeć. Perełki na weekendCzytaj też:

Perełki tego tygodnia: Aż 23 hity na Netflix i 11 z HBO Max. Polecamy na weekend