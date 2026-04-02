15 seriali, które polecamy z konkretnego powodu. Top w swojej kategorii

Kiedy rakieta NASA wznosi się ku gwiazdom, a świat wstrzymuje oddech, śledząc kolejne etapy misji Artemis II, jedno jest pewne i jasne jak słońce: ludzkość nigdy nie przestała marzyć o kosmosie.

Kosmos bez granic. Seriale science fiction, które przeniosą Cię w inny wymiar

Dla tych, którym jeden seans filmowy to za mało i którzy chcą przemierzać galaktyki odcinek po odcinku, przygotowaliśmy przegląd najlepszych seriali science fiction. Twórcy tych produkcji bawią się ograniczeniami gatunku z rozmachem, humorem i filozoficzną głębią. Są wśród nich absolutne klasyki gatunku, kultowe produkcje z lat 70., o których pamiętają chyba jedynie najwierniejsi fani, jest opowieść o rodzinie kosmicznych rozbitków i latach świetności rycerzy Jedi. Ba, w naszym przeglądzie znalazła się nawet biurokratyczna komedia w przestworzach i pamiętny serial mieszający gwiazdy ze starożytnością. Bez wątpienia każdy znajdzie tu coś dla siebie.

Kosmicznie dobre seriale. Wciągną na długie wieczory

„Star Trek” (1966)



Trudno zacząć od czegokolwiek innego. Wyróżniony nagrodami TCA, Hugo, Amerykańskiej Gildii Scenarzystów i Saturnami z notą 7,5 na 10 na Filmwebie „Star Trek” to fundament gatunku. Fabuła skupia się na trójce bohaterów: kapitanie Jamesie T. Kirku, Wolkaninie Spocku i medyku Leonardzie McCoyu. Załoga statku Enterprise ma misję odwiedzania nieznanych światów, nawiązywania kontaktu z obcymi cywilizacjami i docierania tam, gdzie nie dotarł jeszcze żaden człowiek.



„Star Trek: Picard” (2020-2023)



Skoro już przy „Star Trek” jesteśmy, w tym rozbudowanym uniwersum powstało tyle produkcji, że wystarczyłyby na zapełnienie kilku rankingów. Spośród wszystkich — od oryginału z 1966 roku po „Star Trek: Discovery” i animowane „Star Trek: Lower Decks” — szczególnie wyróżnia się „Star Trek: Picard”. Patrick Stewart powraca w roli Jeana-Luca Picarda, który musi zwerbować starych i nowych przyjaciół, by stawić czoła niebezpieczeństwom XXI wieku. Stawką jest przyszłość całej galaktyki.



„Zagubieni w kosmosie” (2018)



Nowa wersja klasycznego serialu z 1965 roku rozgrywa się w roku 2046 i opowiada historię rodziny Robinsonów, kosmicznych kolonistów, którzy po awaryjnym lądowaniu utknęli na tajemniczej planecie. W głębokiej międzygalaktycznej niewiadomej rodzina musi znajdować sposoby, by ratować się wzajemnie przed licznymi niebezpieczeństwami, próbując jednocześnie powrócić na szlak swojej misji. Imponujące wizualizacje tworzą tło, ale serial stawia przede wszystkim na postaci i ich relacje. Klasyczna przygodówka science fiction, unowocześniona i dostosowana do współczesności.



„Siły Kosmiczne” (2020)



Twórcy kultowego „Biura” zabrali swój charakterystyczny humor na orbitę. Generał Mark R. Naird — uznany pilot w wykonaniu Steve'a Carella — marzy o kierowaniu lotnictwem, a dostaje zadanie poprowadzenia nowo utworzonej szóstej formacji sił zbrojnych USA: tytułowych Sił Kosmicznych. Sceptyczny, ale oddany pracy, przeprowadza się z rodziną do odległej bazy w Kolorado, gdzie razem z naukowcami i „Spacemanami" realizuje wytyczne z Białego Domu, które mają sprawić, by Amerykanie jak najszybciej znów stanęli na Księżycu i zdominowali kosmos.



„The Mandalorian” (2019)



Żaden ranking kosmicznych seriali nie może obejść się bez „Gwiezdnych Wojen". Akcja „The Mandalorian” rozgrywa się kilka lat po wydarzeniach z „Powrotu Jedi". Pedro Pascal wciela się w samotnego rewolwerowca, jednego z Mandalorian, słynnych najemników i łowców nagród. Serial stworzył Jon Favreau.



„For All Mankind” (2019)



Co gdyby to nie Neil Armstrong jako pierwszy postawił stopę na Księżycu? Serial Ronalda D. Moore'a przedstawia alternatywną wersję historii, w której triumf w wyścigu kosmicznym odnosi Związek Radziecki, a pierwszym człowiekiem na Księżycu zostaje Aleksiej Leonow. Twórcy pokazują, jak to jedno wydarzenie zmieniło losy świata. W rolach głównych Joel Kinnaman, Michael Dorman, Wrenn Schmidt, Nick Toren i Chris Agos.



„Battlestar Galactica” (1978/2004)



Oryginalny serial zadebiutował w telewizji w 1978 roku. Akcja toczy się w odległej przyszłości, ludzkość rozrosła się na grupie planet zwanych Dwunastoma Koloniami, które zostają zniszczone przez podstępnych Cylonów. Garstka ocalałych gromadzi się na tytułowym statku, by odnaleźć legendarną Trzynastą Kolonię — Ziemię. Klasyk gatunku z epickim rozmachem.



„Firefly” (2002)



Z notą 8,1 na 10 na Filmwebie i nagrodami Emmy oraz dwoma Saturnami — „Firefly" to jeden z bardziej cenionych seriali w historii gatunku. Akcja rozgrywa się w 2517 roku, gdy do nowego układu słonecznego przybywa załoga statku Serenity. Świat przyszłości zdominowały dwa mocarstwa — Chiny i Stany Zjednoczone, które połączyły się w Sojusz. Bohaterowie próbują funkcjonować na obrzeżach tego systemu, żyjąc własnym życiem z dala od centrali władzy.



„Kosmos 1999” (1975)



Załoga stacji kosmicznej Alpha stara się przeżyć po tym, jak potężna eksplozja wyrzuca Księżyc z ziemskiej orbity. Podróżując wraz z satelitą przez nieznany wszechświat, wierzą, że kiedyś uda się im wrócić na Ziemię. Jeden z popularniejszych seriali science fiction końca lat 70.



„Babilon 5” (1994)



Ambitna i skomplikowana futurystyczna opera kosmiczna autorstwa J. Michaela Straczynskiego obejmuje pięć lat z życia mieszkańców tytułowej, pięciomilowej stacji kosmicznej. Osobisty dramat rozgrywa się tu na tle napiętej sytuacji politycznej — zbliżającej się wojny między Centauri a Narn.



„Gwiezdne Wrota SG-1” (1997)



Zespół odkrywców złożony z żołnierzy i naukowców podróżuje przez Gwiezdne Wrota — starożytny portal do innych planet — eksplorując nowe światy, nawiązując relacje z przyjaznymi cywilizacjami i chroniąc Ziemię przed wrogimi siłami. Serial powstał na podstawie kinowych „Gwiezdnych Wrót”.



„Czerwony karzeł” (1988)



Jeden z bardziej oryginalnych pomysłów w historii gatunku. Dave Lister, naprawiacz maszyn do robienia rosołu z kurczaka, ocalał z wycieku promieniowania na pokładzie górniczego statku kosmicznego. Problem w tym, że jest jedynym ocalałym. Po wyjściu z letargu trzy miliony lat później ma do towarzystwa jedynie hologram swojej nieznośnej, zmarłej towarzyszki, próżną Kotkę będącą wynikiem ewolucji jego dawnego pupila, zniedołężniały komputer pokładowy Holly i robota Krytena.



„The Expanse” (2015)



Setki lat w odległej przyszłości, po kolonizacji Układu Słonecznego i przekształceniu Marsa w niezależną potęgę militarną, Ziemia i Mars balansują na krawędzi wojny. Zaprawiony w bojach detektyw i kapitan statku kosmicznego łączą siły, by odnaleźć zaginioną młodą kobietę. Śledztwo przeradza się w podróż przez cały Układ Słoneczny, która może ujawnić największy spisek w historii ludzkości.



„Gwiezdne Wrota: Wszechświat” (2009)



Pod wodzą genialnego naukowca, dr. Nicholasa Rusha, grupa cywilów i żołnierzy wyłania się na pokładzie starożytnego statku — bez możliwości powrotu na Ziemię, bez mapy, za to z całą listą podstawowych potrzeb do zaspokojenia: pożywienie, woda, powietrze. W tle sekrety Gwiezdnych Wrót i pytanie, czy w ogóle uda się przetrwać.



„Gwiezdne Wojny: Wojny Klonów” (2008)



Pierwszy serial Lucasfilm Animation przenosi widza w sam środek krwawych wojen klonów. Anakin Skywalker, Yoda, Obi-Wan Kenobi i inne kultowe postacie walczą o przywrócenie pokoju w galaktyce, gdy szeregi rycerzy Jedi topnieją w kolejnych bitwach.



„Andromeda” (2000)



Serial oparty na niewykorzystanych materiałach nieżyjącego twórcy „Star Treka", Gene'a Roddenberry'ego, koncentruje się na przygodach kapitana Dylana Hunta i jego załogi, którzy próbują odbudować Wspólnotę Systemów — rząd odpowiedzialny niegdyś za długotrwały pokój i dobrobyt w całej galaktyce.

