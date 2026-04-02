Szybki przegląd nowości: Aż 5 premier od Netflix i 2 od HBO Max!

Czwartkowy wieczór zapowiada się wyjątkowo dobrze dla miłośników seriali i filmów. Platformy streamingowe nie zwalniają tempa i właśnie dziś dorzuciły do swoich bibliotek kilka świeżych tytułów, które mogą umilić najbliższe godziny przed ekranem. Wśród nowości znajdziemy zarówno propozycje idealne na lekki seans po pracy, jak i bardziej wciągające produkcje, przy których trudno będzie się oderwać. Netflix przygotował aż pięć premier, a HBO Max dorzuca kolejne dwie – razem daje to całkiem solidny zestaw na wieczorny maraton. Oto szybki przegląd najnowszych propozycji.

Nowości na Netflix i HBO Max 2 kwietnia: Lawina premier – co warto włączyć?

„Grzechy Kujo” (Netflix)



Aktorska adaptacja bestsellerowej mangi Shohei Manabego (autor „Ushijima the Loan Shark”) pod tym samym tytułem. Premiera serialu odbędzie się wiosną 2026 roku. Widzów czeka emocjonująca podróż przez świat prawa, moralności i mroczne zakątki współczesnego społeczeństwa. Serial tworzy gwiazdorska obsada i ekipa twórców.



„Alkhallat+: Serial” (Netflix)



Akcja tej niekonwencjonalnej antologii komediowej rozgrywa się na pustyni i opowiada wyjątkowe historie o pożądaniu, ambicji i osobach, które są na tyle kuszone, by ich szukać.



„Agent z góry” (Netflix)



Serial łączy tradycyjne, folklorystyczne wierzenia ze współczesnym fantasy, przedstawiając historię Han Chieha (Kai Ko), duchowego medium związanego paktem do służby u Trzeciego Księcia (Wang Po-chieh), aby odkupić winę za błąd z dzieciństwa. Rozwiązując nadprzyrodzone sprawy w świecie ludzi, poznaje po drodze optymistyczną studentkę Yeh Tzu (Buffy Chen) i detektywa Chang Mina (Johnny Yang), którzy widzą duchy.



„Szczęki” (HBO Max)



Przy plażach zaczyna polować zabójczy rekin, a szef policji, ekspert od rekinów i rybak ruszają, by go powstrzymać.



„Człowiek w ogniu” (HBO Max)



W Mexico City były żołnierz piechoty morskiej przysięga zemstę na ludziach, którzy popełnili niewyobrażalną zbrodnie przeciwko rodzinie, jaką miał chronić.Czytaj też:

