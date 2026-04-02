Podróż dalej niż na Księżyc. Najlepsze filmy o kosmosie, które wciągają bez reszty

1 kwietnia 2026 roku czteroosobowa załoga wsiadała na pokład statku Orion, by wyruszyć w dziesięciodniowy lot wokół Księżyca, pierwszy załogowy przelot w pobliże naszego naturalnego satelity od ponad pół wieku.

Historyczna misja Artemis II kontra wizja Hollywood

Rakieta NASA Space Launch System wystartowała z Centrum Kosmicznego im. Kennedy'ego na Florydzie tuż przed zachodem słońca, z kilkunastominutowym opóźnieniem, ale bez żadnych poważniejszych komplikacji. Misja Artemis II nie przewiduje lądowania na Księżycu. Jej zadaniem jest przetestowanie systemów Oriona i SLS w warunkach prawdziwej misji załogowej. Zebrane dane mają jednak utorować drogę do czegoś, o czym ludzkość marzy od dekad: powrotu człowieka na srebrny glob. To najlepszy moment, by przypomnieć sobie, jak wygląda kosmos z perspektywy Hollywood.

Wszystkie oblicza kosmosu. Nie tylko dla kinomaniaków

Marzenia o podbiciu kosmosu od wieków towarzyszą ludzkości. Nieodmiennie też fascynują twórców filmowych i widzów. Jedne produkcje podążają w stronę czystej fantastyki, jak „Gwiezdne Wojny”, inne wykorzystują przestrzeń kosmiczną jako tło dla historii superbohaterów jak „Strażnicy Galaktyki”. Są też produkcje, które skupiają się na pozaziemskich zagrożeniach, jak seria „Obcy”, oraz filmy o inwazji z kosmosu, z widowiskowym obrazem „Dzień Niepodległości” na czele.

W czasie gdy oczy świata śledzą kolejne etapy programu Artemis, kino przypomina, że największe misje od dawna odbywają się także na ekranie. Na dodatek nie wymagają skafandra ani miliardowego budżetu. Poniższe zestawienie obejmuje produkcje, których akcja toczy się głównie w kosmosie. Takie, które prezentują historie o niezbadanych eksploracjach, konfliktach w stanie nieważkości i ludzkich doświadczeniach w najbardziej ekstremalnych warunkach. Od niemych pionierów po widowiskowe superprodukcje – te filmy pozwalają uciec tam, gdzie kończy się codzienność.

Najlepsze filmy o kosmosie i nie tylko

„Podróż na księżyc” (1902)



Wszystko zaczęło się ponad 120 lat temu. Francuski niemy obraz Georges'a Mélièsa z 1902 roku to jeden z najważniejszych filmów w historii kinematografii, ówcześnie prawdziwe techniczne novum, gratka dla fanów raczkującej X muzy. Produkcja, oparta na powieści Julesa Verne'a „Z Ziemi na Księżyc” oraz „Pierwszych ludziach na Księżycu” H.G. Wellsa, opowiada o wyprawie sześciu astronautów, którzy dostają się na Księżyc za pomocą armaty wystrzeliwującej ich w przestrzeń. Absolutna klasyka gatunku i dowód, że marzenie o kosmosie towarzyszyło ludzkości na długo przed erą rakiet.



„Pierwszy człowiek” (2018)



Damien Chazelle nakręcił nie tyle film o lądowaniu na Księżycu, ile o człowieku, który tam dotarł. „Pierwszy człowiek” to niezwykły biograficzny obraz prowadzący widza przez meandry umysłu Neila Armstronga od pierwszych lotów testowych po finałową sekwencję lądowania, która robi olbrzymie wrażenie. Nie bez kozery film zdobył Oscara za najlepsze efekty specjalne.



„Apollo 11” (2019)



Żadnej narracji, żadnych wywiadów, żadnej współczesnej estetyki dokumentu. Amerykański film o misji Apollo 11 z 1969 roku składa się wyłącznie z archiwalnych materiałów, w tym z nieopublikowanego wcześniej filmu nakręconego na taśmie 70 mm. Surowy, niemal ascetyczny zapis jednego z najważniejszych momentów w dziejach ludzkości.



„Apollo 13” (1995)



Ron Howard sięgnął po historię trzeciej misji lądowania na Księżycu i stworzył jeden z najbardziej elektryzujących thrillerów dekady. W 1970 roku eksplozja na pokładzie Apollo 13 pozbawiła załogę tlenu i zasilaczy. Trójka astronautów stanęła do desperackiej walki o przeżycie i powrót na Ziemię. Pamiętne kreacje stworzyli Tom Hanks i Ed Harris.



„Grawitacja” (2013)



Alfonso Cuarón nakręcił niepokojący, trzymający w napięciu thriller science fiction, mistrzowsko wyreżyserowany i zachwycający pod względem wizualnym. W rolach głównych: Sandra Bullock i George Clooney.



„Projekt Hail Mary” (2026)



Najbardziej dochodowy film w kinach w 2026 roku. Wizualnie olśniewająca kosmiczna odyseja bez trudu podąża za siłą przyciągania Ryana Goslinga w jego najbardziej zwycięskich momentach i jest to, jak określają krytycy, niemal cudowne połączenie inteligencji i serca. Za kamerą stanęli Phil Lord i Christopher Miller. U boku Goslinga wystąpili Sandra Hüller, James Ortiz i Lionel Boyce.



„Ukryty Wymiar” (1997)



Pomimo mocnego początku, który zapowiada dreszczyk emocji rodem z filmów science fiction, „Ukryty wymiar” szybko przeradza się w widowisko, w którym styl góruje nad treścią. Efekty specjalne i krew nie potrafią ukryć nadmiernego polegania na stereotypach horroru. Laurence Fishburne, Sam Neill, Kathleen Quinlan i Joely Richardson pod kierunkiem Paula W.S. Andersona.



„Marsjanin” (2015)



Inteligentny, trzymający w napięciu i zaskakująco zabawny. Ridley Scott w opartej na bestsellerowej powieści produkcji wydobył to, co najlepsze zarówno z Matta Damona w roli głównej, jak i z siebie samego jako reżysera. Obok Damona na ekranie: Jessica Chastain, Kristen Wiig i Jeff Daniels.



„Koziorożec Jeden” (1977)



Film stawiający pod znakiem zapytania wielką kosmiczną narrację epoki zimnej wojny. Fabuła skupia się na grupie astronautów, którzy odkrywają, że zostali wmanewrowani w olbrzymie oszustwo — pozorowaną misję na Marsa, będącą częścią wyścigu o dominację w kosmosie.



„2001: Odyseja kosmiczna” (1968)



Jeden z najbardziej wpływowych i jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów science fiction w historii. „2001” Stanleya Kubricka to delikatna, poetycka refleksja na temat pomysłowości i głupoty ludzkości. W rolach głównych Keir Dullea i Gary Lockwood.



„Księżyc” (2009)



Obiecujący debiut Duncana Jonesa wzbogacony o znakomitą grę aktorską Sama Rockwella. Wciągające dzieło science fiction, w którym obok Rockwella wystąpili Dominique McElligott, Kaya Scodelario i Benedict Wong.



„Ad Astra” (2019)



Wizualnie ekscytująca podróż przez rozległe zakątki kosmosu, która jednocześnie wytycza ambitny kurs na sedno więzi między rodzicem a dzieckiem. Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga i Donald Sutherland pod wodzą Jamesa Graya.



„Interstellar” (2014)



Christopher Nolan ucieleśnił w tym filmie wszystko, do czego widzowie zdążyli się przy nim przyzwyczaić: ekscytujące, skłaniające do myślenia, wizualnie wspaniałe kino. Nawet jeśli intelektualny wydźwięk produkcji nieco przekracza jej możliwości, Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain i Michael Caine zadbali o to, by emocje nie ostygły ani na chwilę.



„Prometeusz” (2012)



Ambitny quasi-prequel kultowego „Obcego" Ridleya Scotta może nie odpowiedzieć na wszystkie ważne pytania, ale rekompensuje to porywającą wizualną wspaniałością i fascynującymi występami, szczególnie Michaela Fassbendera w roli skrupulatnego androida. Obok niego: Noomi Rapace, Charlize Theron i Idris Elba.

