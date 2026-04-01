HBO Max odpala nowości: Do 15 kwietnia pojawią się same sztosy – niektóre już na was czekają!

Mamy dla was pełne zestawienie nowości na HBO Max w pierwszej połowie kwietnia. Do piętnastego na platformie pojawi się naprawdę sporo dobrych premier. Co ciekawe – serwis już dodał do swojej biblioteki aż 5 nowych tytułów, więc jeżeli nie chcecie niczego przegapić – dodajcie je szybko do swoich list "do obejrzenia". W najbliższych dniach HBO Max zaprezentuje nowe sezony wielokrotnie nagradzanych, entuzjastycznie przyjmowanych przez krytyków i uwielbianych przez widzów seriali, które na stałe zapisały się w popkulturowym krajobrazie. Jednocześnie oferta platformy zostanie wzbogacona o szeroki wybór filmowych premier – także tych, które niedawno jeszcze mogliśmy oglądać wyłącznie w kinach. Co jeszcze warto zobaczyć? Lista poniżej!
Rozpiska nowości na HBO Max w pierwszej połowie kwietnia. Pierwsze hity już w serwisie!
„Syrena” (wszystkie sezony)
Historia związku Deniz i Barışa. Odkąd mieli po 20 lat, aż do czasu ich rozwodu, przetrwali wiele niewyobrażalnych zdarzeń.
Premiera: 1 kwietnia
„Plotkara” (wszystkie sezony)
Bohaterami serialu są bogate nastolatki z ekskluzywnej szkoły na Manhattanie. Ich losy śledzi wszystko wiedząca, anonimowa blogerka, która poznaje kulisy każdego skandalu i komentuje ją w na bieżąco czytanych przez wszystkich postach.
Premiera: 1 kwietnia
„Beetlejuice Beetlejuice”
Kiedy rodzina Deetzów wraca do swojego dawnego domu, to tylko kwestia czasu, aż ktoś trzy razy powie „Sok z żuka” i demon powróci.
Premiera: 1 kwietnia
„Jestem końcem świata”
Angelo wraca do Palermo, by zająć się starzejącymi się rodzicami. Wykorzystując okazję, szuka zemsty.
Premiera: 1 kwietnia
„Fargo”
Sprzedawca samochodów Jerry potrzebuje szybko pieniędzy. Postanawia sfingować porwanie swojej żony, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem.
Premiera: 1 kwietnia
„Szczęki”
Przy plażach zaczyna polować zabójczy rekin, a szef policji, ekspert od rekinów i rybak ruszają, by go powstrzymać.
Premiera: 2 kwietnia
„Człowiek w ogniu”
W Mexico City były żołnierz piechoty morskiej przysięga zemstę na ludziach, którzy popełnili niewyobrażalną zbrodnie przeciwko rodzinie, jaką miał chronić.
Premiera: 2 kwietnia
„Między słowami”
Pewnej nocy ścieżki Boba i Charlotte krzyżują się w Tokio, a ich przypadkowe spotkanie szybko przeradza się w zaskakującą przyjaźń.
Premiera: 3 kwietnia
„Jak wytresować smoka” (wszystkie trzy części animacji)
Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.
Premiera: 3 kwietnia
„Thinestra”
Młoda kobieta sięga po nową pigułkę na odchudzanie, a zrzucony tłuszcz powraca w postaci jej żądnego krwi sobowtóra.
Premiera: 3 kwietnia
„Twórca”
W czasie wojny ludzi z AI były agent sił specjalnych zostaje wysłany, by zabić twórcę broni grożącej ludzkości.
Premiera: 4 kwietnia
„Jerry Maguire”
Tom Cruise jako cyniczny agent sportowy, który niespodziewanie przechodzi wewnętrzną przemianę i postanawia działać w zgodzie z zasadami moralnymi.
Premiera: 4 kwietnia
„Po prostu uwierz”
Historia oparta na prawdziwej drodze drużyny, która z outsiderów stała się mistrzami Little League.
Premiera: 4 kwietnia
„Niepowstrzymany”
Historia życia zapaśnika Anthony'ego Roblesa, który urodził się z jedną nogą i zdobył mistrzostwo kraju w 2011 roku podczas zawodów na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie.
Premiera: 4 kwietnia
„Ta inna siostra Bennet”
Jej siostry gonią za miłością i pozycją, a Mary Bennet wyjeżdża do Londynu, by odnaleźć siebie i wreszcie wyjść z cienia.
Premiera: 8 kwietnia
„Dla dobra Adama”
Po decyzji sądu 4‑letni Adam trafia do szpitala z powodu niedożywienia. Mimo zakazu odwiedzin jego matka nie opuszcza go.
Premiera: 8 kwietnia
„Serce to mięsień”
Podczas grilla znika syn Ryana. Jego gwałtowna reakcja uruchamia serię wydarzeń i odkrywa dawno skrywane tajemnice.
Premiera: 8 kwietnia
„Scott Pilgrim kontra świat”
Scott Pilgrim jest dwudziestodwulatkiem, który gra na basie w zespole rockowym i niewiele myśli o przyszłości. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Scott poznaje dziewczynę swoich marzeń i zakochuje się w niej bez reszty.
Premiera: 9 kwietnia
„Dosięgnąć kosmosu”
Po starcie Sputnika w 1957 r. nastoletni Homer postanawia zgłębić tajniki rakiet i buduje własną.
Premiera: 9 kwietnia
„Hacks”, 5. sezon
Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.
Premiera: 10 kwietnia
„Nie!”
Jordan Peele przedstawia horror o rodzeństwie, które odkrywa coś nieludzkiego nad swoim ranczem.
Premiera: 10 kwietnia
„G20”
Terroryści przejmują szczyt G20 z prezydent Sutton. Wykorzystuje ona doświadczenie rządowe i wojskowe, by bronić przyszłość.
Premiera: 10 kwietnia
„E.T.”
Obcy przypadkowo pozostaje na Ziemi i zaprzyjaźnia się z chłopcem oraz jego rodzeństwem.
Premiera: 11 kwietnia
„Ty, ja i ona”
Podczas pierwszych wspólnych wakacji od czasu zostania rodzicami Mags i Ash zaczynają flirtować z pomysłem trójkąta.
Premiera: 11 kwietnia
„Euforia”, 3. sezon
Serial HBO o grupie licealistów szukających własnej drogi i tożsamości w skomplikowanym nastoletnim świecie pełnym narkotyków, seksu i traum, w którym ważną rolę odgrywają media społecznościowe, miłość i przyjaźń.
Premiera: 13 kwietnia
„Ten serial to złoto!”. Widzowie od lat się nim zachwycają. Powraca hit HBO Max!Czytaj też:
Najlepsze seriale pierwszego kwartału 2026 roku: 27 nowych perełek streamingu