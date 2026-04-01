HBO Max odpala nowości: Do 15 kwietnia pojawią się same sztosy – niektóre już na was czekają!
„Twórca”
„Twórca" Źródło: HBO
Kryminały, thrillery, nowe sezony wyczekiwanych (czasami od lat) seriali, które na stałe zapisały się w popkulturowym krajobrazie. Oto pełna rozpiska nowości na HBO Max w pierwszej połowie kwietnia.

Mamy dla was pełne zestawienie nowości na HBO Max w pierwszej połowie kwietnia. Do piętnastego na platformie pojawi się naprawdę sporo dobrych premier. Co ciekawe – serwis już dodał do swojej biblioteki aż 5 nowych tytułów, więc jeżeli nie chcecie niczego przegapić – dodajcie je szybko do swoich list "do obejrzenia". W najbliższych dniach HBO Max zaprezentuje nowe sezony wielokrotnie nagradzanych, entuzjastycznie przyjmowanych przez krytyków i uwielbianych przez widzów seriali, które na stałe zapisały się w popkulturowym krajobrazie. Jednocześnie oferta platformy zostanie wzbogacona o szeroki wybór filmowych premier – także tych, które niedawno jeszcze mogliśmy oglądać wyłącznie w kinach. Co jeszcze warto zobaczyć? Lista poniżej!

Rozpiska nowości na HBO Max w pierwszej połowie kwietnia. Pierwsze hity już w serwisie!

„Syrena” (wszystkie sezony)

Historia związku Deniz i Barışa. Odkąd mieli po 20 lat, aż do czasu ich rozwodu, przetrwali wiele niewyobrażalnych zdarzeń.
Premiera: 1 kwietnia

„Plotkara” (wszystkie sezony)

Bohaterami serialu są bogate nastolatki z ekskluzywnej szkoły na Manhattanie. Ich losy śledzi wszystko wiedząca, anonimowa blogerka, która poznaje kulisy każdego skandalu i komentuje ją w na bieżąco czytanych przez wszystkich postach.
Premiera: 1 kwietnia

„Beetlejuice Beetlejuice”

Kiedy rodzina Deetzów wraca do swojego dawnego domu, to tylko kwestia czasu, aż ktoś trzy razy powie „Sok z żuka” i demon powróci.
Premiera: 1 kwietnia

„Jestem końcem świata”

Angelo wraca do Palermo, by zająć się starzejącymi się rodzicami. Wykorzystując okazję, szuka zemsty.
Premiera: 1 kwietnia

„Fargo”

Sprzedawca samochodów Jerry potrzebuje szybko pieniędzy. Postanawia sfingować porwanie swojej żony, jednak nie wszystko idzie zgodnie z planem.
Premiera: 1 kwietnia

„Szczęki”

Przy plażach zaczyna polować zabójczy rekin, a szef policji, ekspert od rekinów i rybak ruszają, by go powstrzymać.
Premiera: 2 kwietnia

„Człowiek w ogniu”

W Mexico City były żołnierz piechoty morskiej przysięga zemstę na ludziach, którzy popełnili niewyobrażalną zbrodnie przeciwko rodzinie, jaką miał chronić.
Premiera: 2 kwietnia

„Między słowami”

Pewnej nocy ścieżki Boba i Charlotte krzyżują się w Tokio, a ich przypadkowe spotkanie szybko przeradza się w zaskakującą przyjaźń.
Premiera: 3 kwietnia

„Jak wytresować smoka” (wszystkie trzy części animacji)

Chuderlawy Wiking przewróci porządek w wiosce, kiedy zamiast zabić w ramach inicjacji jakiegoś smoka, zaprzyjaźni się z najgroźniejszym z nich.
Premiera: 3 kwietnia

„Thinestra”

Młoda kobieta sięga po nową pigułkę na odchudzanie, a zrzucony tłuszcz powraca w postaci jej żądnego krwi sobowtóra.
Premiera: 3 kwietnia

„Twórca”

W czasie wojny ludzi z AI były agent sił specjalnych zostaje wysłany, by zabić twórcę broni grożącej ludzkości.
Premiera: 4 kwietnia

„Jerry Maguire”

Tom Cruise jako cyniczny agent sportowy, który niespodziewanie przechodzi wewnętrzną przemianę i postanawia działać w zgodzie z zasadami moralnymi.
Premiera: 4 kwietnia

„Po prostu uwierz”

Historia oparta na prawdziwej drodze drużyny, która z outsiderów stała się mistrzami Little League.
Premiera: 4 kwietnia

„Niepowstrzymany”

Historia życia zapaśnika Anthony'ego Roblesa, który urodził się z jedną nogą i zdobył mistrzostwo kraju w 2011 roku podczas zawodów na Uniwersytecie Stanowym w Arizonie.
Premiera: 4 kwietnia

„Ta inna siostra Bennet”

Jej siostry gonią za miłością i pozycją, a Mary Bennet wyjeżdża do Londynu, by odnaleźć siebie i wreszcie wyjść z cienia.
Premiera: 8 kwietnia

„Dla dobra Adama”

Po decyzji sądu 4‑letni Adam trafia do szpitala z powodu niedożywienia. Mimo zakazu odwiedzin jego matka nie opuszcza go.
Premiera: 8 kwietnia

„Serce to mięsień”

Podczas grilla znika syn Ryana. Jego gwałtowna reakcja uruchamia serię wydarzeń i odkrywa dawno skrywane tajemnice.
Premiera: 8 kwietnia

„Scott Pilgrim kontra świat”

Scott Pilgrim jest dwudziestodwulatkiem, który gra na basie w zespole rockowym i niewiele myśli o przyszłości. Pewnego dnia wszystko się zmienia. Scott poznaje dziewczynę swoich marzeń i zakochuje się w niej bez reszty.
Premiera: 9 kwietnia

„Dosięgnąć kosmosu”

Po starcie Sputnika w 1957 r. nastoletni Homer postanawia zgłębić tajniki rakiet i buduje własną.
Premiera: 9 kwietnia

„Hacks”, 5. sezon

Serial zgłębia tajniki relacji, która zawiązuje się pomiędzy Deborah Vance, legendarną komiczką z Las Vegas, a 25-letnią roszczeniową dziewczyną wyrzuconą poza nawias.
Premiera: 10 kwietnia

„Nie!”

Jordan Peele przedstawia horror o rodzeństwie, które odkrywa coś nieludzkiego nad swoim ranczem.
Premiera: 10 kwietnia

„G20”

Terroryści przejmują szczyt G20 z prezydent Sutton. Wykorzystuje ona doświadczenie rządowe i wojskowe, by bronić przyszłość.
Premiera: 10 kwietnia

„E.T.”

Obcy przypadkowo pozostaje na Ziemi i zaprzyjaźnia się z chłopcem oraz jego rodzeństwem.
Premiera: 11 kwietnia

„Ty, ja i ona”

Podczas pierwszych wspólnych wakacji od czasu zostania rodzicami Mags i Ash zaczynają flirtować z pomysłem trójkąta.
Premiera: 11 kwietnia

„Euforia”, 3. sezon

Serial HBO o grupie licealistów szukających własnej drogi i tożsamości w skomplikowanym nastoletnim świecie pełnym narkotyków, seksu i traum, w którym ważną rolę odgrywają media społecznościowe, miłość i przyjaźń.
Premiera: 13 kwietnia
Źródło: WPROST.pl