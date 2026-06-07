Masz Netfliksa i HBO Max? To są kapitalne filmy w tych serwisach

Wieczór filmowy, weekendowy maraton, a może po prostu szukasz czegoś naprawdę dobrego do obejrzenia? Jeśli masz dostęp do Netfliksa i HBO Max, wybór jest ogromny, ale łatwo przegapić prawdziwe perełki. Dlatego przygotowaliśmy zestawienie 40 kapitalnych filmów, które znajdziesz właśnie w tych serwisach. Są tu zarówno głośne hity ostatnich lat, nagradzane dramaty, trzymające w napięciu thrillery, jak i produkcje, które mogły umknąć szerszej publiczności. Na tej liście znajdziesz coś dla siebie.

40 świetnych filmów na Netfliksie i HBO Max. Te tytuły warto obejrzeć

„18 prezentów”



Ciężarna kobieta, u której zdiagnozowano nieuleczalny nowotwór, zostawia 18 sentymentalnych prezentów dla swojej córki. Co roku dziewczyna otwiera jeden z nich.



„Cienie pod powiekami”



Podczas wojny losy kilkorga mieszkańców Kopenhagi splatają się, gdy na pełną dzieci szkołę przypadkowo spadają bomby.



„Joy”



Oparty na faktach dramat o trzech pionierskich brytyjskich naukowcach, którzy w latach 60. i 70. XX wieku opracowują metodę zapłodnienia in vitro - pomimo przeciwności losu.



„Żegnaj, June”



Chora, ale nietracąca rezonu matka organizuje pożegnanie z rodziną, aby odejść na własnych warunkach.



„Życie prywatne”



Zmagająca się z bezpłodnością para próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro.



„Fair Play”



Nieoczekiwany awans w strukturach funduszu hedgingowego zagraża relacji świeżo zaręczonej pary, a może przynieść jeszcze groźniejsze konsekwencje.



„Walka z lodem”



Duński kapitan Ejnar Mikkelsen w 1909 roku wyrusza na polarną ekspedycję, by udowodnić, że Grenlandia jest jedną wyspą, do której nie ma praw USA.



„Kodachrome”



Umierający fotograf i skłócony z nim syn zarządzający firmą muzyczną razem udają się na wyprawę do ostatniego zakładu, który wciąż wywołuje klisze Kodachrome.



„Operacja Bracia”



Międzynarodowa grupa agentów specjalnych wykorzystuje opuszczony pustynny resort w Sudanie jako przykrywkę do przemycenia tysięcy uchodźców do Izraela.



„Jego trzy córki”



Emocje osiągają zenitu, gdy trzy nieutrzymujące ze sobą kontaktu siostry spotykają się w Nowym Jorku, żeby opiekować się chorym ojcem w jego ostatnich dniach.



„Prawo krwi”



George i Margaret po śmierci syna starają się odnaleźć ich jedynego wnuka.



Kadr z filmu „Ostatni list od kochanka”



Ellie - londyńska dziennikarka - z pasją odkrywa historię zakazanej miłości, której ślad zachował się w odnalezionych listach sprzed pół wieku.



„Czekam, aż stanie się coś pięknego”



Włochy, koniec lat 40. XX wieku. Pewna matka podejmuje trudną decyzję o wysłaniu syna na północ, aby mógł zacząć nowe życie z dala od biedy.



„Nasze noce”



Dwoje sąsiadujących ze sobą wdowców nawiązuje platoniczną relację, aby stawić czoła samotności.



„Fale”



Tragiczna śmierć wywraca do góry nogami życie rodziny z przedmieścia, pozostawiając po sobie tylko rozpacz. Czy w takiej sytuacji znajdzie się miejsce na nową miłość?



„Opowieść”



Jennifer jako profesor literacki i dokumentalistka pracuje nad projektem dot. wykorzystywania kobiet. Gdy odwiedza matkę, zrozpaczoną po przeczytaniu jej eseju z dzieciństwa, zaczyna doświadczać retrospekcji.



„Następstwa”



Vada jest licealistką, która po traumatycznych wydarzeniach w jej szkole przeżywa emocjonalne załamanie, co kładzie się cieniem na jej relacjach.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„La Grazia”



Owdowiały prezydent Włoch przechodzi kryzys moralny, wywołany kontrowersyjnymi przepisami o eutanazji, kwestią ułaskawienia morderców oraz odkryciem zdrady zmarłej żony.



„Czasem trzeba odpuścić”



Umęczona matka rozpaczliwie próbuje ocalić rodzinne więzi, zabierając bliskich na konkurs tańca na rurze, w którym startuje jej nastoletnia córka.



„Steve”



Intensywny dzień z życia dyrektora szkoły poprawczej ostatniej szansy, który usiłuje zapanować nad uczniami, jednocześnie zmagając się z własnymi problemami.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„The Order: Ciche braterstwo”



Agent FBI odkrywa krajowy spisek terrorystyczny, który dąży do obalenia federalnego rządu.



„Ostatni wiking”



Anker wychodzi z więzienia po 14 latach za rabunek. Jego brat Manfred, jedyna osoba znająca miejsce ukrycia łupu, cierpi na chorobę umysłową. Razem wyruszają w podróż, by odnaleźć pieniądze i odkryć własną tożsamość.



„Elegia dla bidoków”



Student wydziału prawa na Yale wraca do rodzinnego miasteczka, gdzie mierzy się z historią rodziny, lokalnymi wartościami i amerykańskim snem.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Wybraniec”



Wpływowy adwokat Roy Cohn bierze pod swoje skrzydła młodego biznesmena i uczy go, jak za pomocą wszystkich, nawet najbardziej wyrachowanych, metod grać o najwyższą stawkę i osiągać upragnione cele.



„The Highwaymen”



Przestępcy często są ulubieńcami mediów, ale to stróże prawa tworzą historię. "The Highwaymen" w reżyserii Johna Lee Hancocka ("Wielki Mike. The Blind Side") to oparta na faktach opowieść o legendarnych detektywach, którzy dopadli Bonnie i Clyde’a. Gdy okazuje się, że funkcjonariusze FBI dysponujący najnowszą technologią kryminalistyczną nie są w stanie schwytać tej sławnej pary złodziei i morderców, do akcji wkracza dwóch byłych strażników Teksasu (Kevin Costner i Woody Harrelson), którzy może są dość staroświeccy w swoich metodach, ale nigdy nie zawodzą.



„Reality”



Włosy ma spięte w niedbały kok, wzrok wlepiony w monitor. Żółte trampki nie mają sznurówek, a pod białą koszulą prześwituje podkoszulek. 25-letnia Reality Winner (w tej roli gwiazda "Euforii" – Sydney Sweeney) jest młodą tłumaczką, która ma swoją rutynę. Po pracy prowadzi zajęcia jogi, robi zakupy na kolejne dni, sączy mrożoną kawę i publikuje selfie na Insta. W stresowych sytuacjach chroni się humorem. Reality jest pełna sprzeczności. Zauważają to agenci FBI, którzy przeszukują jej dom. Dziewczyna jest podejrzana o wydrukowanie tajnych dokumentów. Ona jednak zdaje się przejmować bardziej swoim kotem i psem, których stresuje obecność obcych mężczyzn.



„Mudbound”



Po tym, jak żona i ranna córka znikają z izby przyjęć, mężczyzna rozpoczyna desperackie poszukiwania. Wkrótce dochodzi do wniosku, że szpital coś ukrywa.



„Kompletnie nieznany”



Nowy Jork, początek lat sześćdziesiątych XX w. W epoce tętniącej życiem sceny muzycznej i burzliwych przemian kulturowych, do West Village przybywa enigmatyczny 19-latek z Minnesoty wyposażony w gitarę i rewolucyjny talent. Jego przeznaczeniem jest zmienić bieg amerykańskiej muzyki.



„Rodzaje życzliwości”



Wielowątkowa historia, w której pewien mężczyzna próbuje oszukać los, policjant kwestionuje postępowanie żony po jej rzekomym utonięciu, a kobieta usiłuje odnaleźć człowieka, mającego zostać duchowym przewodnikiem.



„Ostatni pojedynek”



Opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym.



„Ministranci”



Grupa ministrantów, rozczarowanych obojętnością Kościoła, postanawia działać na własną rękę. Zakładają podsłuch w konfesjonale, by poznać sekrety sąsiadów i wymierzać sprawiedliwość według własnych zasad. Ich misja szybko wymyka się spod kontroli.



„Psie pazury”



Dwaj bracia, właściciele dużego rancza w Montanie, stają przeciwko sobie, gdy George żeni się potajemnie z miejscową wdową.



„Sny o pociągach”



Spokojny drwal doświadcza miłości i straty w przechodzącej monumentalne zmiany Ameryce początku XX wieku.



„Bękart”



Weteran wojenny, kapitan Ludvig Kahlen, postanawia zbudować kolonię na nieurodzajnych wrzosowiskach jutlandzkich. Otrzymuje zgodę króla, z czym nie może się pogodzić wrogo nastawiony lokalny właściciel ziemski.



„Niewidzialny człowiek”



Po zerwaniu toksycznej relacji mąż Cecilii, naukowiec-wynalazca popełnia samobójstwo. Od tej pory zaczynają ją prześladować dziwne zdarzenia.



„Portret kobiety w ogniu”



Francja, 1760. Marianne, malująca na zlecenie, musi wykonać portret młodej damy bez jej wiedzy.



„Nikt”



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa. Czytaj też:

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