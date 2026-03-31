Najlepsze seriale pierwszego kwartału 2026 roku: 27 nowych perełek streamingu

Nadszedł koniec marca, a to oznacza jedno – możemy podsumować pierwszy serialowy kwartał tego roku. Jakie produkcje zebrały do tej pory najlepsze oceny? Które platformy mają teraz w swoich bibliotekach najwięcej nowych hitów? Oto lista aż 27 seriali, które zawojowały pierwsze trzy miesiące 2026 roku i zostały najwyżej ocenione przez widzów.

Te seriale zdominowały początek 2026 roku: 25+ najchętniej oglądanych i najwyżej ocenianych produkcji

„Gerta Schnirch” (HBO Max)



Córka nazisty pochodzenia czesko-niemieckiego pokutuje za grzechy, których nie popełniła w dwuczęściowym filmie na podstawie powieści.



„Lady” (HBO Max)



Życie Jane Andrews zmienia się, gdy dostaje pracę w Pałacu Buckingham. Początkowo zagubiona, szybko zbliża się do księżnej Yorku.



„Przyjaciel i morderca” (Netflix)



To historia o tym, jak seria makabrycznych zbrodni dotknęła wiejską społeczność w Danii i jak wśród zżytej społeczności duńskiego miasteczka zaczęła panować nieufność i strach. Kiedy sprawca zostaje w końcu złapany po ośmiu latach, przynosi to ulgę miastu i Danii, ale dla Amandy, Nichlasa i Kiri oznacza to początek ich najgorszego koszmaru - osoba, której tak długo się bali, okazuje się jednym z ich najbliższych przyjaciół. Podczas procesu uświadamiają sobie, że ich były przyjaciel planował i przeprowadzał napaści, porwania i morderstwa, imprezując i bawiąc się z nimi. Pytania odbijają się echem w ich głowach: Dlaczego niczego nie widzieliśmy? Czy kiedykolwiek byliśmy prawdziwymi przyjaciółmi? I czy kiedykolwiek będziemy mogli ponownie zaufać swojemu osądowi?



„Bait” (Prime Video)



Szah Latif jest niespełnionym aktorem. Jego ostatnia szansa na wielki przełom w karierze nadchodzi wraz z castingiem życia. Przez cztery szalone dni śledzimy, jak jego życie wymyka się spod kontroli, a rodzina, była ukochana i cały świat zastanawiają się, czy to właśnie on jest odpowiednim człowiekiem do tej roli.



„Salvador” (Netflix)



Historia ojca, który odkrywa, że jego córka należy do grupy o profilu neonazistowskim. Aby ją z niej wyciągnąć, musi najpierw zrozumieć, co ją do niej zaprowadziło. Podczas brutalnej ustawki między kibolami dwóch klubów piłkarskich kierowca karetki Salvador Aguirre ratuje swoją ranną córkę Milenę, należącą do grupy ultrasów, propagującej rasizm, przemoc i homofobię - wartości całkowicie sprzeczne z tymi, które jej wpajał.



„Z Belfastu do nieba” (Netflix)



Zdolna, ale roztrzepana scenarzystka telewizyjna Saoirse, przytłoczona życiem matka trójki dzieci Robyn oraz godna zaufania, ale wycofana opiekunka Dara od czasów szkolnych trzymają się razem. Teraz te trzy przyjaciółki, które wciąż są sobie bardzo bliskie, dobiegają czterdziestki i szykują się na najbardziej ekscytującą przygodę swojego życia. E-mail o śmierci czwartej dziewczyny z ich dziecięcej paczki, z którą dawno straciły kontakt, i seria dziwnych wydarzeń na jej stypie dają początek mrocznej, niebezpiecznej i zabawnej podróży po Irlandii i poza jej granice, w trakcie której każda z przyjaciółek musi pozbierać okruchy prawdy o przeszłości. Serial o sile przyjaźni i wspomnień, a także o tym, co się dzieje, gdy życie przybiera nie do końca oczekiwany obrót.



„Ponies” (SkyShowtime)



Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.



„Radioaktywny kryzys” (Netflix)



Fizycy i lekarze walczą z ogromną katastrofą radiologiczną, zagrażającą tysiącom ludzi, w serialu dramatycznym inspirowanym prawdziwymi wydarzeniami.



„Zdemaskowani” (Netflix)



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.



„Władca much” (HBO Max)



Adaptacja powieści Goldinga z 1954 r. Grupa brytyjskich chłopców na bezludnej wyspie próbuje rządzić, co kończy się katastrofą.



„Skok” (Prime Video)



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„Chętni na seks” (HBO Max)



Gdy prezenter pogody Clark Forrest i jego nowy tłumacz ASL Floyd Smernitch zaprzyjaźniają się w Twyli, odkrywają, że ich małżeństwa utknęły w martwym punkcie. Sięgnięcie po aplikację do romansów prowadzi do niebezpiecznego trójkąta… i tylko jeden z nich przeżyje.



„Czego nie wiemy o dinozaurach” (Netflix)



Serial dokumentalny twórców „Życia na planecie Ziemia” to opowieść o świcie i zmierzchu dinozaurów, która ukazuje, skąd wzięły się te stworzenia, dlaczego odgrywały tak istotną rolę, w jaki sposób ewoluowały i co sprawiło, że zniknęły na zawsze.



„Rooster” (HBO Max)



Greg Russo (Steve Carell) to autor popularnych, choć niezbyt ambitnych thrillerów sprzedawanych głównie na lotniskach. Bohaterem jego książek jest tajemniczy agent o pseudonimie Rooster, który zapewnił mu komercyjny sukces. Greg przyjeżdża na spotkanie autorskie do Ludlow College w Nowej Anglii, gdzie jego córka Katie pracuje jako profesor historii sztuki. Wizyta szybko przybiera niezręczny obrót, gdy podczas wystąpienia Greg zaczyna publicznie mówić o prywatnych problemach córki, wprawiając ją w zakłopotanie. Po nieudanym spotkaniu Greg niespodziewanie przyjmuje na uczelni posadę pisarza-rezydenta. Oznacza to, że ojciec i córka trafiają do tej samej kadry akademickiej. Nowa sytuacja prowadzi do serii napięć, niezręcznych spotkań i rodzinnych konfliktów, gdy Greg próbuje odnaleźć się w środowisku akademickim, a Katie musi radzić sobie z obecnością ekscentrycznego ojca w swoim miejscu pracy.



„Wonder Man” (Disney+)



Ambitny aktor Simon Williams od lat nie może przebić się w Hollywood. Przypadkiem spotyka Trevora Slattery'ego, kolegę po fachu, który największe role ma już za sobą, i dowiaduje się, że legendarny reżyser Von Kovak kręci remake superbohaterskiego filmu "Wonder Man". Dwaj aktorzy na przeciwległych krańcach drogi życiowej będą zażarcie walczyć o występ w produkcji, która może odmienić ich losy, a widzowie dostaną szansę, by zajrzeć za kulisy przemysłu rozrywkowego.



„Madison” (SkyShowtime)



Najbardziej osobiste dzieło w twórczości Sheridana. Fabuła rozgrywa się w dwóch odrębnych światach – pośród pięknych krajobrazów Montany i na tętniącym życiem Manhattanie – gdzie przyjrzymy się więziom, które łączą rodziny bohaterów. W pierwszym sezonie serialu poznajemy rodzinę Clyburnów, która opuszcza Nowy Jork i osiedla się w dolinie rzeki Madison w centralnej Montanie. Sześcioodcinkowa produkcja jest wzruszającym studium żałoby i ludzkich relacji.



„Tu zdarzy się coś strasznego” (Netflix)



Jeśli „Carrie” jest historią grozy o dziewczynce stającej się kobietą, a „Dziecko Rosemary” jest dreszczowcem o kobiecie stającej się matką, to „Tu zdarzy się coś strasznego” jest horrorem o kobiecie zostającej żoną. Rachel (Camila Morrone) bierze ślub za pięć dni. Razem z narzeczonym, Nickym (Adam DiMarco), wyrusza w drogę do położonego na odludziu rodzinnego domu wakacyjnego w środku zaśnieżonego lasu, gdzie planują wymarzoną ceremonię ślubną. To naprawdę piękny pomysł gdyby nie to, że skłonna do przesądów i paranoi Rachel nie może wyzbyć się uczucia, że zdarzy się coś okropnego. Jej złe przeczucia w połączeniu z serią dziwnych zbiegów okoliczności i nieprzyjemnych niespodzianek zmuszają ją do rozważań – co sprawia, że dwie osoby są bratnimi duszami? A nawet gorzej – co mogłoby być straszniejsze niż zobowiązanie na całe życie wobec niewłaściwej osoby?



„56 dni” (Prime Video)



Po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie Oliver i Ciara rozpoczynają intensywny związek. Gdy 56 dni później na jaw wychodzi brutalne morderstwo, śledztwo zagłębia się w burzliwą historię ich relacji, ujawniając mroczne tajemnice.



„Harry Hole” (Netflix)



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów i teoretycznie współpracowników, którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.



„Love Story: John F. Kennedy Jr. i Carolyn Bessette” (Disney+)



Historia burzliwego romansu i głośnego małżeństwa jednej z najsłynniejszych par XX wieku. To pierwsza odsłona antologii Ryana Murphy'ego „Love Story”, inspirowana książką Elizabeth Beller „Once Upon a Time: The Captivating Life of Carolyn Bessette-Kennedy”. On – amerykański książę, który dorastał na oczach całego narodu. Z chłopca stał się ulubieńcem mediów i najbardziej pożądanym kawalerem w kraju. Ona – niezależna ikona stylu, która sama zapracowała na swój sukces. Zaczynała jako asystentka sprzedaży, by zostać dyrektorką w firmie Calvin Klein i zaufaną powierniczką samego projektanta. Serial opowiada o złożonej i chwytającej za serce historii pary, której miłość rozkwitała na oczach świata. Jednak presja sławy i mediów, która zamieniła ich prywatne uczucie w narodową obsesję, groziła zniszczeniem tego, co ich łączyło.



„Morderca szyty na miarę” (HBO Max)



Pod koniec lat 90. w Krakowie dokonano makabrycznego odkrycia. W Wiśle znaleziono fragmenty ludzkiej skóry. Tak zaczęła się jedna z najbardziej intrygujących i kontrowersyjnych spraw w historii polskiej kryminalistyki. Teraz, po latach błędnych tropów, wątpliwych decyzji i uniewinnienia głównego podejrzanego - Roberta Janczewskiego, HBO Max odsłania kulisy tej dramatycznej historii.



„The Beauty” (Disney+)



Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie ma równie poważne konsekwencje. Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie „The Beauty”. Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.



„O krok za daleko” (Netflix)



Simon wiódł idealne życie – kochająca żona i dzieci, świetna praca, piękny dom... ale właśnie wtedy jego najstarsza córka, Paige, postanowiła uciec od rodziny, a wszystko roztrzaskało się w drobny mak. Gdy Simon w końcu odnajduje ją w miejskim parku – zdaną na łaskę i niełaskę losu i naćpaną narkotykami – może wreszcie zabrać do domu swoją małą dziewczynkę. Okazuje się jednak, że Paige nie jest sama, a gdy wywiązuje się kłótnia, dochodzi do aktu szokującej przemocy. Simon ponownie traci więc córkę, wyrusza na jej poszukiwania i trafia do niebezpiecznego podziemnego świata, odkrywając głęboko skrywane sekrety, które mogą ostatecznie rozbić jego rodzinę.



„Młody Sherlock” (Prime Video)



Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.



„Zabójcza przyjaźń” (Netflix)



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega – sennym miasteczku, w którym dorastała – Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony – jego i jej – co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Rycerz Siedmiu Królestw” (HBO Max)



Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Peter Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Dexter Sol Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.



„Ołowiane dzieci” (Netflix)



Serial opowiada historię młodej lekarki, Jolanty Wadowskiej-Król, która zauważa, że dzieci mieszkające w okolicy Huty Szopienice masowo zapadają na ołowicę, chorobę wywołaną zatruciem metalami ciężkimi. Po swoim odkryciu bohaterka podejmuje próby ratowania chorych dzieci i mierzy się z opresyjnym, komunistycznym aparatem państwowym. Produkcja przenosi widownię do industrialnego klimatu Górnego Śląska lat 70. To tu, w realiach robotniczego regionu, splatają się niebezpieczne polityczne wpływy i społeczna misja dr Wadowskiej-Król.

