„Ten serial to złoto!”. Widzowie od lat się nim zachwycają. Powraca hit HBO Max!

Serial „Stamtąd” stworzony przez Johna Griffina, od 2022 roku, przy okazji premiery każdego sezonu, robi furorę na platformie HBO Max. Showrunnerem serii jest Jeff Pinkner („Zagubieni”, „Agentka o stu twarzach”, „Fringe”), a jej reżyserem Jack Bender („Gra o tron”, „Zagubieni”, „The Institute”).

„Prawdziwa gratka dla fanów klimatów »Lost« i twórczości Kinga, z mroczną i wciągającą fabułą, w której samemu trzeba odkrywać o co w tym wszystkim chodzi”; „Szok i niedowierzanie. Nie cierpię horrorów, ale to jest coś innego od wszystkiego. Nieoczywisty i zagmatwany. Zaskakuje i wciąga jak odkurzacz”; „Dawno nie widziałam tak dobrego serialu. Trzyma w napięciu, jest zaskakujący”; „Ten serial to złoto!” – piszą o nim w sieci widzowie. Teraz nadchodzi jego kolejny sezon. Już w kwietniu zobaczyć go będą mogli wszyscy Polacy.

Powraca jedna z największych serialowych perełek HBO Max. To nieoczywisty, ale bardzo dobry wybór na wieczór!

Serial „Stamtąd” opowiada historię pewnego tajemniczego i koszmarnego miasta z którego nie da się wyjechać. Każdy kto raz przekroczył jego próg, nie jest w stanie się z niego wydostać.

W czwartym sezonie serii mieszkańcy są coraz bliżej odkrycia prawdy o miejscu w którym mieszkają. Szukanie kolejnych odpowiedzi i wskazówek staje się coraz bardziej przerażające. Kim jest mężczyzna ubrany na żółto i czego chce? Czy objawienie Jade’a i Tabithy będzie kluczem do powrotu do domu? Jak długo Boyd będzie w stanie utrzymać miasteczko w ryzach, mimo tego, że jego ciało i umysł nie działają już tak jak dawniej? Jaką rolę w zbliżających się wydarzeniach odegrają Ci, którzy zamieszkali w tym przeklętym miejscu najpóźniej?

Czwarty sezon serialu „Stamtąd” sprawi, że w miasteczku otworzą się drzwi, które według wielu mieszkańców powinny zostać zamknięte na zawsze. Oto zwiastun nadchodzącej produkcji:

W czwartym sezonie „Stamtąd” występują: Harold Perrineau, Catalina Sandino Moreno, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons, Julia Doyle, Robert Joy oraz Samantha Brown.

„Stamtąd”. Kiedy 4. sezon?

Premierowy odcinek czwartego sezonu serialu „Stamtąd” będzie można zobaczyć w serwisie HBO Max już 20 kwietnia.

