14 seriali, które rozłożą cię psychicznie — najlepsze ukryte kryminały

Nie wszystkie najlepsze kryminały trafiają na pierwsze miejsca w rankingach i na banery platform streamingowych. Często to właśnie te mniej oczywiste tytuły zostają z widzem najdłużej — niepokoją, zmuszają do myślenia i wracają w najmniej spodziewanych momentach. W tej selekcji znajdziesz seriale, które zamiast prostych zagadek oferują gęstą atmosferę, moralne szarości i bohaterów, którym daleko do jednoznaczności. To historie o zbrodni, ale też o obsesji, winie i konsekwencjach, które trudno przewidzieć. Ta lista uświadomi wam, że najlepsze kryminały to nie te, o których mówi się najgłośniej — tylko te, o których nie da się przestać myśleć.

Kryminały spoza radaru — lista, która zmieni twoje wieczory. 14 perełek

„Undercover” (Netflix)



Jeden z największych na świecie producentów ecstasy, Ferry Bouman, wiedzie spokojne życie w swojej willi na pograniczu Belgii i Holandii. Jednak wszystko zaczyna się zmieniać, gdy dwoje tajnych agentów wprowadza się na jego terytorium, by poznać od podszewki jego życie i zniszczyć jego siatkę przestępczą.



„Szabla” (HBO Max)



Jest rok 2003. Po zamachu na premiera Serbii Đinđića kraj pogrąża się w chaosie. Zostaje ogłoszony stan wyjątkowy. Młoda reporterka Danica próbuje odkryć prawdę i szybko odkrywa mroczny świat skorumpowanego aparatu państwowego.



„Dom” (Prime Video)



Ojciec, który nie przerwał walki z narkotykami. Syn, który ich nie odstawił. Dwie strony tego samego medalu. Victor jest policjantem. Przez całe życie zwalczał handel kokainą. Jego syn, narkoman, został jednym z najbardziej poszukiwanych złodziei w Rio de Janeiro. Czy ojcowska miłość wystarczy, by ocalić życie syna?



„The Good Mothers” (Disney+)



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise - córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy.



„Na niebieskich światłach” (Canal+)



Troje policjantów rozpoczyna okres próbny w jednostce policji w Belfaście. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że przynajmniej jedno z nich nie przetrwa stażu. Funkcjonariusze zostają rzuceni na głęboką wodę. W obliczu starć z gangami i niepokornymi przedstawicielami lokalnej społeczności są zdezorientowani i nie wiedzą, komu ufać.



„Dalgliesh” (Canal+)



Seria kryminalna, której akcja rozpoczyna się w Anglii w latach 70. XX w. Adam Dalgliesh - detektyw stworzony przez brytyjską pisarkę P.D. James - rozwiązuje zagadki kolejnych niezwykłych morderstw i odkrywa głęboko skrywane tajemnice. W pierwszym odcinku młode kobiety z Nightingale House uczą się pielęgnować i pocieszać chorych; kiedy jedna ze studentek zostaje brutalnie zamordowana, Adam Dalgliesh musi zdemaskować mordercę, który uznał morderstwo za lekarstwo na wszystkie bolączki.



„Delhi Crime” (Netflix)



Poszukiwania zaginionej matki rannego dziecka dają początek zakrojonemu na szeroką skalę śledztwu w sprawie handlu ludźmi w Indiach i stają się najważniejszą sprawą w karierze pani oficer, która staje naprzeciw bezwzględnego przestępcy - Meeny. Widzowie odkrywają, w jaki sposób kobiety ze wszystkich zakątków kraju trafiają na targ panien młodych w północnych Indiach i zostają zmuszane do świadczenia usług seksualnych. W miarę rozkręcania się akcji sezonu policyjna ekipa, w której skład wchodzą m.in. Vartika, Neeti i Bhup, dopasowuje do siebie klocki, aby wpaść na trop ogólnokrajowego syndykatu zbrodni, którego macki łączą się ze sobą poza granicami Indii.



„Zabójca z Rillington Place” (Canal+)



Po dziewięciu latach rozłąki John Reginald i Ethel Christie zamieszkują razem. Z trudem zachowywane pozory małżeńskiego szczęścia znikają, gdy wybucha wojna, a para nowożeńców postanawia wynająć u nich pokój.



„Ogród z brązu” (HBO Max)



Fabian oraz Lila Danubio są kochającym się małżeństwem, które mieszka razem ze swoją czteroletnią córeczką w Buenos Aires. Pewnego dnia dziewczynka znika bez śladu w metrze. Rodzice są zrozpaczeni. Nie wiedzą, co robić. Nie rozumieją, co się stało. Brak jest świadków zdarzenia, motywów sprawy. Policja zdaje się być bezradna. Małżeństwo nie poddaje się jednak. Desperacko szuka pomocy i walczy o odzyskanie córki.



„Mayans M.C.” (HBO Max, Disney+)



Ezekiel „EZ” Reyes po wyjściu z więzienia dołącza do gangu motocyklowego Majów, działającego na granicy kalifornijsko-meksykańskiej. Kiedyś uchodził za „cudownego chłopaka” mogącego spełnić swój amerykański sen. Teraz wspólnie ze swoim bratem planują zemstę na osobach, które odpowiadają za śmierć ich matki. Tym samym EZ postanawia stworzyć swoją nową tożsamość i wkroczyć na przestępczą ścieżkę, z której nie ma powrotu.



„Miasto na wzgórzu” (SkyShowtime)



Boston, początek lat 90. XX wieku. W mieście szerzy się przestępczość, a gangsterzy działają z cichym przyzwoleniem policji, dla której korupcja i rasizm są normą. Nadchodzą jednak zmiany, których inicjatorem jest zastępca prokuratora okręgowego Decourcy Ward (Aldis Hodge). Ward pochodzi z Brooklynu i zawiązuje niecodzienny sojusz ze skorumpowanym, ale bardzo szanowanym agentem FBI, Jackiem Rohrem (Kevin Bacon). Wspólnie zaczynają prowadzić śledztwo w sprawie rodziny z Charlestown, która napada na samochody pancerne. Gdy sprawa zaczyna zataczać coraz szersze kręgi, cień oskarżenia pada na wielu funkcjonariuszy z Bostonu.



„Niezapomniane” (Canal+)



W pierwszym sezonie Cassie Stuart, bystra detektyw Scotland Yardu wraz ze swym partnerem, detektywem Sunilem Khanem próbują rozwikłać sprawę morderstwa bezdomnego młodzieńca Jimmy’ego Sullivana. Prowadzony przez niego pamiętnik wskazuje na czterech potencjalnych sprawców. Wśród nich jest: duchowny Robert Greaves - oddany mąż i ojciec, Sir Phillip Cross - prominentny przedsiębiorca, który zdaje się być nietykalny, Lizzie Wilton - kobieta, która wraz ze swym mężem Rayem angażuje się w działalność charytatywną oraz poruszający się na wózku Eric Slater, który opiekuje się swoją żoną Claire, dotkniętą wczesnym stadium demencji. Każda z tych osób ma coś do ukrycia. W miarę, jak wychodzą na jaw ich kłamstwa, najbliższe im osoby zaczynają się zastanawiać, do czego jeszcze mogliby być zdolni.



„Po złej stronie torów” (Netflix)



Rozgoryczony weteran wojenny bierze sprawy w swoje ręce, gdy panoszący się w jego dzielnicy dilerzy narkotyków atakują jego nastoletnią wnuczkę.



„Zielona granica” (Netflix)



Młoda detektyw z Bogoty trafia do dżungli, by rozwiązać zagadkę morderstw czterech kobiet. Na miejscu odkrywa też magię, nazistów i tajemnicę własnego pochodzenia.

