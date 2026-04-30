Wymowny gest na pogrzebie Łukasza Litewki. Tak Doda pożegnała posła

Pogrzeb Łukasza Litewki w Sosnowcu zgromadził tłumy i miał wyjątkowo podniosły, państwowy charakter. Wśród żałobników pojawiła się także Doda. Artystka nie uczestniczyła w całej ceremonii, ale zadbała o gest, który przyciągnął uwagę i wywołał ogromne emocje.

Wzruszające pożegnanie Łukasza Litewki. Rodzina apelowała o coś więcej niż kwiaty

Łukasz Litewka zginął 23 kwietnia 2026 roku w Dąbrowie Górniczej. 36-letni polityk, poseł Lewicy, jechał rowerem, gdy został potrącony przez samochód. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej nie udało się go uratować. W środę 29 kwietnia 2026 roku odbył się pogrzeb ukochanego przez wielu aktywisty i obrońcy praw zwierząt.

Bliscy zmarłego posła zwrócili się do uczestników pogrzebu z nietypową prośbą. Zamiast wieńców i kwiatów poprosili o „dowolny gest dobroci” — wsparcie osób potrzebujących, organizacji pomocowych, schronisk lub zbiórek charytatywnych. Był to wyraźny ukłon w stronę wartości, którymi Łukasz Litewka kierował się w swojej działalności publicznej.

Dorota Rabczewska była jedną z osób, które blisko współpracowały z Łukaszem Litewką. Łączyła ich wspólna działalność na rzecz praw zwierząt, a jeszcze niedawno rozmawiali o kolejnych inicjatywach w tym obszarze.

Wymowne słowa na wieńcu. Tak Doda pożegnała Łukasza Litewkę

Na pogrzebie piosenkarka pojawiła się sama, jedynie w towarzystwie ochroniarzy. Nie ukrywała wielkiego smutku i poruszenia, zdecydowała się jednak na bardzo dyskretną i powściągliwą formę uczestnictwa w uroczystości. Nie weszła do wnętrza kościoła, pozostając przed świątynią wśród zgromadzonych. Wstęp do środka był ograniczony wyłącznie dla zaproszonych gości. Zanim msza dobiegła końca, artystka opuściła miejsce ceremonii.

Choć Dody nie było na cmentarzu, jej obecność była tam wyraźnie odczuwalna. Na grobie pojawił się wyjątkowy wieniec od artystki — duża kompozycja z czarnych róż, utrzymana w żałobnej tonacji.

Największe emocje wzbudził jednak napis na szarfie. „Ten, który stawał w obronie słabszych i przeciwko najmocniejszym. Twoja koleżanka Doda”. Jedno zdanie, które mówi więcej niż tysiące oficjalnych przemówień.

Czytaj też:

