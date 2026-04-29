Maraton filmów z Jeanem-Claude’em Van Damme’em. Na majówkę – idealnie

Kanał szykuje maj, który próbuje pogodzić familijną wrażliwość z testosteronowym kinem lat 80. i 90.

Majówka z awanturnikami, ale na start kino familijne

Już od 1 do 3 maja o 19:00 widzowie dostaną zestaw filmów, które mają być bezpieczną przystanią dla całej rodziny. W ramach pasma „Majówka z awanturnikami” na kanale SCI FI pojawi się m.in. „Pan Magorium cudowne emporium” – historia ekscentrycznego właściciela magicznego sklepu z zabawkami, który przekazuje go młodej kobiecie.

W ramówce znalazł się także „Miasto cienia”, opowieść o podziemnym świecie balansującym na granicy zagłady, oraz „Most do Terabithii”, gdzie dwójka dzieci ucieka od rzeczywistości do wykreowanej przez siebie krainy pełnej fantastycznych stworzeń.

Super Kino: Van Damme wchodzi na ring

Od 9 maja stacja zmienia ton i przypomina, że kiedyś kino akcji polegało głównie na tym, żeby ktoś komuś solidnie przyłożył. W każdą sobotę o 21:00 rusza cykl „Super Kino”, poświęcony Jean-Claude’owi Van Damme’owi.

Na pierwszy ogień idzie „Kickboxer”, gdzie motyw zemsty napędza fabułę równie skutecznie, co kolejne treningi bohatera. W „Krzyżowym ogniu” Van Damme łączy siły ze Scottem Adkinsem, by rozprawić się z kartelem narkotykowym, a „Uciec, ale dokąd?” pokazuje go w bardziej „ludzkiej” odsłonie – jako obrońcę rodziny walczącej z bezwzględnym deweloperem.

„Pan Magorium cudowne emporium” 1 maja o 19:00



Natalie Portman i Dustin Hoffman w pełnej uroku familijnej przygodzie o ekscentrycznym właścicielu niezwykłego sklepu z zabawkami, który postanawia przejść na emeryturę – ku niemałemu zaskoczeniu swojego magicznego przybytku.



„Miasto cienia” 2 maja o 19:00



Zbudowane jako schronienie dla ludzkości i zasilane potężnym generatorem, Miasto Cienia miało zapewnić przetrwanie swoim mieszkańcom przez 200 lat. Dziś jednak pogrąża się w ciemności – generator zaczyna zawodzić, a jego światła migoczą i stopniowo gasną.



„Most do Terabithii” 3 maja o 19:00



Zmęczeni szkolnym prześladowaniem i brakiem zrozumienia w domu Jess Aarons i Leslie Burke uciekają do lasu, gdzie dziewczynka otwiera przed Jessem drzwi do niezwykłego królestwa Terabithii. To tajemnicza kraina, w której wspólnie rządzą wśród olbrzymów, trolli i fantastycznych stworzeń zrodzonych z ich wyobraźni. Wraz z rozkwitem przyjaźni i coraz śmielszymi marzeniami uczą się stawiać czoła mrocznym siłom i na zawsze odmieniają swoje życie.



„Kickboxer” 9 maja o 21:00



Podczas turnieju w Tajlandii mężczyzna jest świadkiem, jak jego brat – zawodowy kickboxer – po brutalnej walce zostaje sparaliżowany. Rozpacz szybko przeradza się w żądzę zemsty. Zdeterminowany, by stanąć twarzą w twarz ze sprawcą, wyrusza w głąb kraju, gdzie z pomocą żyjącego w odosobnieniu trenera rozpoczyna morderczy trening. Razem przygotowują się do czegoś, czego dotąd nie dokonał nikt – pokonania bezlitosnego mistrza sztuk walki, który zrujnował jego rodzinę.



„Krzyżowy ogień” 16 maja o 21:00



Płatny zabójca zawiera niepewny sojusz ze swoim wieloletnim rywalem, by wspólnie zemścić się na bezwzględnym baronie narkotykowym, którego atak sprawił, że jego żona walczy o życie.



„Uciec, ale dokąd?” 23 maja o 21:00



Zbieg Sam Gillen przybywa na oddaloną od cywilizacji farmę w poszukiwaniu pieniędzy ukrytych po dawnym napadzie. Na miejscu spotyka zdeterminowaną samotną matkę i jej dzieci, terroryzowanych przez bezwzględnego dewelopera. Kiedy coraz bardziej zbliża się do rodziny, decyduje się stanąć w jej obronie, ryzykując zdemaskowanie i schwytanie.

Wstrząsający reportaż Michała Wrzoska o alkoholizmie. „Nikt nie chciał na mnie nawet splunąć”Czytaj też:

Głośne „Wichrowe wzgórza” w końcu na HBO Max! Już w tym tygodniu