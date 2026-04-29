Były oficer wywiadu: Serial TVP szkodzi Polsce bardziej niż rosyjska propaganda. TVP odpowiada

Miał być telewizyjny thriller o początkach polskiego wywiadu. Skończyło się oskarżeniem o dezinformację zgodną z rosyjskim przekazem. „Wojna zastępcza” z Jedynki TVP trafiła w samo centrum sporu, który wykracza daleko poza recenzje.

Serial TVP prorosyjski? Mocne słowa oficera

Ppłk Marcin Faliński, były oficer Agencji Wywiadu, nie owijał w bawełnę. W rozmowie z „Rzeczpospolitą” określił niedzielny serial TVP mianem produkcji prorosyjskiej i szkodliwej dla bezpieczeństwa państwa, która powinna zostać zdjęta z anteny.

Zastrzeżenia byłego funkcjonariusza dotyczą zarówno warstwy merytorycznej, jak i — jego zdaniem — przekazu podprogowego, który serial wysyła widzom. Faliński wskazuje na rażącą dysproporcję w sposobie przedstawienia dwóch stron. Polscy funkcjonariusze służb specjalnych wypadają w serialu blado, prześmiewczo, fałszywie. Przystojni agenci ze Wschodu — profesjonalnie i skutecznie.

Były oficer nie ma wątpliwości. „W Polsce powoływane są komisje czy kolejne gremia, które mają walczyć z dezinformacją i wojną informacyjną w cyberprzestrzeni. Tymczasem w telewizji publicznej, w prime timie w niedzielę, pokazywana jest na pełną skalę dezinformacja zgodna z rosyjskim przekazem” — powiedział w rozmowie z „Rzeczpospolitą".

Pułkownik domagał się nie tylko usunięcia serialu z ramówki, ale też zainteresowania sprawą służb kontrwywiadu.

TVP reaguje. „Wojna zastępcza” to fikcja, nie dokument

Telewizja Polska odpowiedziała na pytanie portalu Wirtualnemedia.pl oświadczeniem, w którym stanowczo odrzuciła zarzuty. Stacja podkreśla, że „Wojna zastępcza” jest fikcją fabularną inspirowaną historią, a nie dokumentem ani rekonstrukcją procedur operacyjnych. Twórcy konsultowali wybrane wątki historyczne, jednak serial nie aspiruje, jak zaznacza nadawca, do roli materiału edukacyjnego.

"Zdecydowanie odrzucamy sugestie, jakoby celem produkcji było promowanie jakiejkolwiek narracji politycznej sprzecznej z polską racją stanu" — czytamy w oficjalnym stanowisku TVP opublikowanym przez Wirtualnemedia.

Stacja nie odpowiedziała natomiast na pytanie portalu, czy rozważa wstrzymanie emisji lub uzupełnienie produkcji dodatkowym komentarzem historycznym.

O czym jest serial „Wojna zastępcza”?

„Wojna zastępcza” śledzi losy grupy młodych adeptów wywiadu, którzy trafiają do elitarnego programu szkoleniowego. Akcja rozpoczyna się w 1991 roku, w drugim roku transformacji, w tle rozpadu ZSRR. Artur, Zuza, Budyń i Gutek wkraczają w świat, gdzie teoria szybko zderza się z brutalną praktyką: odwaga, zimna krew i bezwzględna lojalność okazują się ważniejsze niż wszystko, czego nauczyli się w szkole agentów.

W obsadzie znaleźli się między innymi Mateusz Więcławek, Waleria Gorobets, Piotr Witkowski, Karol Bernacki, Paulina Gałązka, Mariusz Bonaszewski oraz Cezary Żak. Serial emitowany jest na antenie TVP1 w niedziele o godzinie 20:25, od 8 marca.

Czytaj też:

Globalny serialowy hit powraca. Ludzie kochają ten serialCzytaj też:

Ten serial to najmocniejsza propozycja tego roku. Coś dla fanów klimatu Jordana Peele'a