To najlepszy kryminał Clinta Eastwooda? Polacy zachwyceni – jest na Netflix

To film z 2018 roku, który legendarny reżyser nie tylko stworzył, ale też w którym zagrał główną rolę. To prawdziwy diament wśród jego produkcji, który docenili zarówno widzowie, jak i krytycy. W sieci można znaleźć na jego temat komentarze takie jak:

„Prawie 90-letni Clint Eastwood wciąż uderza prosto w serce. Facet po prostu robi to, co potrafi najlepiej. Poza tym nikt tak jak on nie opowiada o odkupieniu”; „Masz 88 lat, robisz film który reżyserujesz, grasz w nim główna role, a przy tym wszystkim robisz coś tak totalnie nie szablonowego. Klasa”; „Clint jak wino im starszy tym lepszy! Spokojne, subtelne i łagodne kino”; „Starości Eastwooda jest estetycznie wymagająca, jednak dawno nie widziałam tak lekkiej i humorystycznej historii o nieuchronności życia”.

Ten film Clinta Eastwooda to majstersztyk. Jest na Netflix!

W filmie „Przemytnik” Clint Eastwood wciela się w rolę Earla Stone’a. To 80-kilkuletni mężczyzna, który nie ma grosza przy duszy, jest sam jak palec i grozi mu zajęcie przez bank zadłużonego biznesu. Właśnie wtedy otrzymuje ofertę pracy, która wymaga od niego jedynie jazdy samochodem.

W ten prosty sposób Earl staje się kurierem narkotykowym na usługach meksykańskiego kartelu, z czego zupełnie nie zdaje sobie sprawy. Dobrze sobie radzi. W zasadzie tak dobrze, że wielkość przewożonych przez niego ładunków rośnie w tempie wykładniczym, a sam Earl dostaje pomocnika. Jednak nie tylko on śledzi poczynania Earla. Nowy tajemniczy przemytnik znalazł się także na celowniku znanego ze swej determinacji agenta DEA Colina Batesa. Mimo że problemy finansowe Earla odchodzą w niepamięć, błędy popełnione przez niego w przeszłości zaczynają mu coraz bardziej doskwierać. Nie wiadomo jednak, czy zdąży je naprawić, zanim dobiorą się do niego organy ochrony porządku publicznego lub egzekutorzy kartelu.

Widzowie wybrali: 100 najlepszych filmów z HBO Max. Nr 1 ma prawie 800 tys. ocenCzytaj też:

Nowy polski serial na HBO Max. Takiej obsady już dawno nie było!