Brytyjskie serialowe sztosy na Netflix – nasze TOP 5!

Brytyjskie seriale mają w sobie coś, co trudno podrobić — wyraziste postaci, świetnie napisane dialogi i klimat, który wciąga od pierwszej sceny. Jeśli szukasz czegoś, co wyróżnia się na tle amerykańskich produkcji i potrafi naprawdę zaskoczyć, Netflix ma w swojej bibliotece kilka prawdziwych perełek z Wielkiej Brytanii, które każdy serialowy maniak powinien znać. Oto lista 5 sztosów, które warto odpalić na najbliższy wieczór.

Jeśli lubisz brytyjskie seriale, te 5 na Netflix to „must-watch”

„Dżentelmeni”



Mija rok, odkąd Eddie i Susie wspólnie działają w zagranicznym imperium przestępczym Bobby’ego. Kiedy jednak próbują je rozwijać, ich szef podejmuje coraz bardziej zastanawiające decyzje. Teraz Eddie i Susie muszą zdecydować, czy interweniować, czy zaryzykować utratę wszystkiego. Wszak nieokiełznane ambicje rzadko przynoszą dobre skutki…



„Reniferek”



Serial „Reniferek” na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny’ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie. W tej fascynującej, a jednocześnie mrocznej i zabawnej historii występują także Jessica Gunning jako Martha, Nava Mau jako Teri i Tom Goodman-Hill jako Darrien.



„Dojrzewanie”



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i „odpowiedniej osoby dorosłej”, Eddiego Millera, zobaczymy Stephena Grahama. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke’a Bascombe’a, a Erin Doherty — Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się go ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole — wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Marcella”



Serial znanego na całym świecie scenarzysty i powieściopisarza, Hansa Rosenfeldta („Most nad Sundem"), z Anną Friel w tytułowej roli Marcelli, opowiada o problemach psychologicznych londyńskiej detektyw, która przeżywa kryzys osobisty, zmaga się z odrzuceniem, a w życiu kieruje się głównie intuicją. Trzydziestokilkuletnia Marcella wraca po 12 latach przerwy do wydziału zabójstw. Kiedyś zrezygnowała z obiecującej kariery detektywa, by poświęcić się rodzinie. Gdy miłość jej życia brutalnie zrywa z nią wszelkie więzi, a dzieci wyjeżdżają do szkoły z internatem, Marcella, której świat rozpadł się na kawałki, wraca do pracy. Od razu zostaje przypisana do swojej dawnej sprawy z 2003 roku. Ktoś zabija w ten sam sposób, co dziesięć lat temu. Czy morderca sprzed dekady powrócił, czy znalazł naśladowcę? Jak Marcella, której stan psychiczny pozostawia wiele do życzenia, poradzi sobie z dochodzeniem? Czy dzięki rzuceniu się w wir pracy znajdzie odpowiedzi na swoje pytania, czy raczej wkroczy na niebezpieczne terytorium, którego powinna unikać za wszelką cenę?

