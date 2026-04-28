Ten serial to najmocniejsza propozycja tego roku. Coś dla fanów klimatu Jordana Peele'a

Apple TV udostępnił nam zwiastun premierowych odcinków „Wdowiej Zatoki”, która przypadnie do gustu wszystkim fanom mocnych historii, w stylu Jordana Peele'a. To gatunkowo wymykający się schematom nowy serial z laureatem nagrody Emmy Matthew Rhysem w roli głównej, który pełni również funkcję producenta wykonawczego. Za produkcję odpowiadają twórczyni Katie Dippold oraz nagradzany Emmy reżyser i producent wykonawczy Hiro Murai.

Wdowia Zatoka, z pozoru spokojna okolica, skrywa mroczne sekrety. Burmistrz Tom Loftis (Matthew Rhys) desperacko próbuje ożywić podupadającą społeczność. Nie ma tu Wi-Fi, zasięg sieci komórkowej jest fatalny, a on sam musi zmagać się z przesądnymi mieszkańcami, którzy wierzą, że ich wyspa jest przeklęta. Loftis chce być szanowany, jednak mieszkańcy uważają go za tchórza. Loftis jest zdeterminowany, by zapewnić lepszą przyszłość swojemu nastoletniemu synowi i przekształcić wyspę w atrakcję turystyczną. Wbrew wszelkim przeciwnościom odnosi sukces: turyści wreszcie zaczynają przyjeżdżać. Niestety, mieszkańcy mieli rację. Po dekadach spokoju dawne opowieści, które wydawały się zbyt absurdalne, znów zaczynają się urzeczywistniać.

„Wdowia Zatoka” łączy horror z komedią opartą na silnie zarysowanych postaciach. Rhys występuje u boku obsady, w której znaleźli się m.in. Kate O'Flynn, Stephen Root, Kingston Rumi Southwick, Kevin Carroll, Dale Dickey oraz K Callan i laureat Emmy Jeff Hiller.

Apple TV+ podzielił się też dokładnymi opisami nadchodzących odcinków serialu:

Odcinek 101: „Welcome to Widow’s Bay”

Mamy nadzieję, że podobała się Państwu 3-godzinna podróż promem do najlepiej strzeżonego sekretu Nowej Anglii! Prosimy zignorować ostrzeżenia dotyczące mgły – wszystko jest w porządku.

Odcinek 102: „Lodging”

Ciesz się urokiem naszego lokalnego zajazdu – burmistrz Loftis zamierza udowodnić, że jest tu bezpiecznie, spędzając w nim noc.

„Wdowia Zatoka” – mocny thriller, nadchodzi na Apple TV+. Kiedy premiera?

10-odcinkowy serial zadebiutuje dwoma odcinkami na Apple TV już jutro, w środę 29 kwietnia. Kolejne będą emitowane co środę, aż do 17 czerwca Wyjątkowo, dwa odcinki zostaną udostępnione w środę, 27 maja.

