Ten thriller trzyma w napięciu od pierwszej do ostatniej sekundy. Tu go znajdziecie

Kiedy wydaje się, że największe zagrożenia zostały opanowane, pojawia się nowy wróg — sprytniejszy, szybszy i wyposażony w technologię, która wyprzedza procedury. „Świat w ogniu” pokazuje, jak łatwo chaos może wrócić ze zdwojoną siłą.

„Świat w ogniu” – sensacyjny thriller dla fanów gatunku. O czym jest?

Po wydarzeniach z Londynu służby przez długi czas skutecznie odpierały zagrożenia terrorystyczne. Spokój okazuje się jednak złudny. Podczas prywatnej wyprawy nad jezioro celem zamachu staje się prezydent Stanów Zjednoczonych Allan Trumbull.

Napastnicy sięgają po rozwiązanie, które brzmi jak scenariusz z przyszłości — wykorzystują rój uzbrojonych dronów, by zaskoczyć ochronę w odosobnionej lokalizacji. Prezydent wychodzi z ataku żywy, ale wielu agentów traci życie.

Z masakry cało wychodzi Mike Banning, agent niedawno rekomendowany na stanowisko dyrektora Secret Service. I właśnie on staje się głównym podejrzanym. W wyniku starannie przygotowanej intrygi to na niego spadają oskarżenia o próbę zamachu na głowę państwa. Sytuacja jest bez wyjścia — żeby przetrwać i oczyścić swoje imię, Banning decyduje się na ucieczkę.

Hit na małym ekranie. Kiedy i gdzie obejrzeć?

Rozpoczyna się bezwzględna obława. Służby ścigają człowieka, który jeszcze chwilę wcześniej był jednym z nich. Tymczasem Banning odkrywa, że zamach nie był jednorazową akcją. Terroryści planują kolejny ruch, który ma dokończyć ich plan. Stawka rośnie z każdą minutą, a czas działa na niekorzyść.

W walce o prawdę i bezpieczeństwo kraju Banning nie jest sam. Pomaga mu jego ojciec Clay — były wojskowy, który nie stracił instynktu ani doświadczenia. Razem próbują powstrzymać nadciągającą katastrofę i udowodnić, kto naprawdę stoi za atakiem.

„Świat w ogniu” będzie można obejrzeć w sobotę, 25 kwietnia o godz. 22:05 na antenie TV Puls.

Czytaj też:

To najlepszy kryminał Clinta Eastwooda? Polacy zachwyceni – jest na NetflixCzytaj też:

100 najlepszych filmów z HBO Max. Widzowie wyłonili zwycięzców