Ten serial Prime Video zgarnie dziś całą uwagę. Na streamingach dużo się dzieje

Środek tygodnia przynosi zaskakująco mocny zestaw premier na platformach streamingowych. Wśród dzisiejszych nowości znalazły się zarówno powroty dobrze znanych tytułów, jak i świeże propozycje, które mogą szybko namieszać w rankingach oglądalności.

Widzowie dostają miks premieri: od mrocznych historii inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, przez młodzieżowe dramaty pełne chaosu i decyzji na granicy, aż po bardziej kameralne opowieści o próbie poukładania życia na nowo. Nie brakuje też dużych, głośnych świeżynek ze świata superbohaterów, które przyciągną fanów widowiskowych starć i znanych postaci. Jednak to jedna z nowości od Prime Video ma potencjał, by najmocniej rozpalić dyskusje. Jeśli zastanawiacie się, co włączyć dziś wieczorem, wybór wcale nie będzie taki prosty.

Masa nowości na streamingach. Ale to serial Prime Video może skraść całą uwagę

„Wydział Zabójstw: Nowy Jork”, 2. sezon (Netflix)



Serial dokumentalny o niektórych z najgłośniejszych przestępstw popełnionych w mieście, które nigdy nie śpi. Elitarni detektywi opowiadają tu o śledztwach, które wpłynęły na ich kariery. Oto ich historie.



„Szkoła złamanych serc”, 3. sezon (Netflix)



Uczniowie ostatniej klasy liceum Hartley przygotowują się do wejścia w dorosłość. Jednak gdy pożegnalny żart kończy się katastrofą, Amerie i jej przyjaciele muszą zatuszować sprawę, ryzykując utratą wszystkiego, na co pracowali.



„Jak być normalną” (HBO Max)



26-letnia Pia, świeżo wypisana ze szpitala psychiatrycznego, wraca do domu rodziców na obrzeżach Wiednia, by odbudować swoje życie.



„Daredevil: Odrodzenie”, 2. sezon (Disney+)



W telewizyjnej serii Marvela "Daredevil: Odrodzenie" Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o niezwykłych umiejętnościach, prowadzi kancelarię, walcząc o sprawiedliwość, podczas gdy były szef mafii Wilson Fisk (Vincent d'Onofrio) angażuje się w karierę polityczną, ale od przeszłości nie da się uciec i wkrótce dochodzi między nimi do konfrontacji.



„Bait” (Prime Video)



Szah Latif jest niespełnionym aktorem. Jego ostatnia szansa na wielki przełom w karierze nadchodzi wraz z castingiem życia. Przez cztery szalone dni śledzimy, jak jego życie wymyka się spod kontroli, a rodzina, była ukochana i cały świat zastanawiają się, czy to właśnie on jest odpowiednim człowiekiem do tej roli.

