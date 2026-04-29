Olivia Wilde „nie do poznania”? Burza po premierze jej filmu
Olivia Wilde „nie do poznania”? Burza po premierze jej filmu

Olivia Wilde
Olivia Wilde Źródło: Shutterstock / DFree
Pojawienie się gwiazdy na czerwonym dywanie wywołało szok. Fani są poważnie zaniepokojeni wyglądem Olivii Wilde. „Wygląda na chorą”.

Jedno wyjście na czerwony dywan wystarczyło, by rozpętać lawinę komentarzy. Olivia Wilde pojawiła się na premierze swojego najnowszego filmu i zamiast rozmów o projekcie, w centrum uwagi znalazł się jej wygląd.

Nieoczekiwany szum wokół wyglądu gwiazdy. „Wygląda na chorą”

42-letnia gwiazda otworzyła Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Francisco, prezentując film „Zaproszenie”, w którym nie tylko gra, ale także odpowiada za reżyserię. Na czerwonym dywanie postawiła na prostą stylizację – biały T-shirt i asymetryczną spódnicę z falbaniastym wykończeniem.

To jednak nie film ani kreacja stały się tematem numer jeden. W sieci błyskawicznie pojawiły się komentarze sugerujące, że aktorka wygląda „nie do poznania” i jest wyraźnie szczuplejsza niż wcześniej.

Nagrania i zdjęcia z wydarzenia zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując skrajne reakcje. Część internautów nie kryła niepokoju, publikując ostre opinie. W komentarzach przewijają się wprost sugestie i spekulacje związane z popularnością wśród gwiazd leków na odchudzanie.

„KTO TO?! Wygląda na chorą”, „O mój Boże, ZJEDZ COŚ, to jest okropne!!!!”, „Stary, całe Hollywood składa się z ozempijskich szkieletów” – czytamy pod nagraniem z fragmentem uroczystości.

Fani bronią aktorki. „To oświetlenie”

Nie wszyscy jednak podzielają krytyczne głosy. Część fanów stanęła w obronie Wilde, wskazując, że zdjęcia i nagrania mogą przekłamywać rzeczywistość.

„To oświetlenie jest okropne! Widziałem ją na żywo i jest oszałamiająca. Film i reżyseria były fantastyczne”, „Chodzi o kąt i oświetlenie, zaufaj mi” – piszą.

Choć „Zaproszenie” miało być ważnym punktem festiwalu i kolejnym krokiem w karierze reżyserskiej Wilde, to właśnie wygląd aktorki przyciągnął największą uwagę internautów. Premiera, która miała promować nowe dzieło, zamieniła się w debatę o standardach wyglądu i presji, jaka towarzyszy gwiazdom Hollywood, a także wciąż kontrowersyjnym wykorzystywaniu takich leków, jak popularny nie tylko wśród celebrytów ozempic.

Olivia Wilde
