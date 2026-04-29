Olivia Wilde „nie do poznania”? Burza po premierze jej filmu

Jedno wyjście na czerwony dywan wystarczyło, by rozpętać lawinę komentarzy. Olivia Wilde pojawiła się na premierze swojego najnowszego filmu i zamiast rozmów o projekcie, w centrum uwagi znalazł się jej wygląd.

Nieoczekiwany szum wokół wyglądu gwiazdy. „Wygląda na chorą”

42-letnia gwiazda otworzyła Międzynarodowy Festiwal Filmowy w San Francisco, prezentując film „Zaproszenie”, w którym nie tylko gra, ale także odpowiada za reżyserię. Na czerwonym dywanie postawiła na prostą stylizację – biały T-shirt i asymetryczną spódnicę z falbaniastym wykończeniem.

To jednak nie film ani kreacja stały się tematem numer jeden. W sieci błyskawicznie pojawiły się komentarze sugerujące, że aktorka wygląda „nie do poznania” i jest wyraźnie szczuplejsza niż wcześniej.

Nagrania i zdjęcia z wydarzenia zaczęły krążyć w mediach społecznościowych, wywołując skrajne reakcje. Część internautów nie kryła niepokoju, publikując ostre opinie. W komentarzach przewijają się wprost sugestie i spekulacje związane z popularnością wśród gwiazd leków na odchudzanie.

„KTO TO?! Wygląda na chorą”, „O mój Boże, ZJEDZ COŚ, to jest okropne!!!!”, „Stary, całe Hollywood składa się z ozempijskich szkieletów” – czytamy pod nagraniem z fragmentem uroczystości.

Fani bronią aktorki. „To oświetlenie”

Nie wszyscy jednak podzielają krytyczne głosy. Część fanów stanęła w obronie Wilde, wskazując, że zdjęcia i nagrania mogą przekłamywać rzeczywistość.

„To oświetlenie jest okropne! Widziałem ją na żywo i jest oszałamiająca. Film i reżyseria były fantastyczne”, „Chodzi o kąt i oświetlenie, zaufaj mi” – piszą.

Choć „Zaproszenie” miało być ważnym punktem festiwalu i kolejnym krokiem w karierze reżyserskiej Wilde, to właśnie wygląd aktorki przyciągnął największą uwagę internautów. Premiera, która miała promować nowe dzieło, zamieniła się w debatę o standardach wyglądu i presji, jaka towarzyszy gwiazdom Hollywood, a także wciąż kontrowersyjnym wykorzystywaniu takich leków, jak popularny nie tylko wśród celebrytów ozempic.

