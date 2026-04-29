Na co TV Republika wydała pieniądze widzów? „5 mln złotych to nie kosztowało”

Po wielu ponawianych apelach o wpłacanie na zbiórki TV Republika, stacja pokazała efekty. Dyrektor programowy Michał Rachoń zaprezentował w mediach społecznościowych zdjęcie samochodu, który ma pełnić funkcję wozu transmisyjnego stacji. „Są też informacje o kolejnym zamówieniu. Nie udałoby się to, gdyby nie Państwo – nasi Widzowie oraz Czytelnicy!” – możemy przeczytać na portalu tvrepublika.pl.

TV Republika uzbierała na wóz transmisyjny. Internauci zdumieni

„Pierwszy #WozTransmisyjny TV Republika już jest w hali. Rozpoczynają się prace związane z przebudową pojazdu oraz technologią. Dzisiaj złożyliśmy zamówienie na wóz numer 2. Każdy z tych wozów ma masę własną mniejszą niż 3,5t dzięki temu będą mogły obsługiwać wydarzenia w centrach miast bez uzyskiwania specjalnych zezwoleń. Wóz numer 3 będzie wozem mniejszym. O szczegółach niebawem” – napisał na swoim profilu na X Michał Rachoń.

Internauci błyskawicznie zwrócili uwagę, że nowy samochód nie przypomina tego z grafik, pokazywanych na antenie TV Republika. Stacja dziękowała za 5,5 mln zł na wóz transmisyjny, pokazując ciągnik siodłowy z wykonaną na zamówienie specjalistyczną naczepą do transmisji sygnału telewizyjnego. Tymczasem kupiła zwykłego vana.

Nowy wóz TV Republika. „Na co poszła reszta pieniędzy?”

„Mało mnie to obchodzi, bo za i na żadne telewizje nie płacę. I nie oglądam. Ale to jest jednak śmieszne. Wizualizacja vs. Toyota Proace Max, w cenniku za 100k złotych” – pisał Paweł. „Jakieś rozliczenie tych zbiórek to gdzie można znaleźć?” – pytał inny użytkownik. „Można wiedzieć, ile z tych 5,5 mln zł poszło na tego vana” – dociekał Łukasz.

„5 mln złotych to nie kosztowało, chyba, że wnętrze wysadzane diamentami i pokryte złotem” – oceniał Patryk. „Pokażecie ten środek za 4,9 mln zł, czy to tajemnica?” – dopytywał Michał. „To miał być duży wóz a nie dostawczak. Na co poszła reszta pieniędzy?” – zauważał Sylwester.

twitterCzytaj też:

Masowe odejścia z TV Republika do konkurencji? „Nawet 70 proc. zespołu myśli o przejściu”Czytaj też:

TV Republika dostała miliony od Zondacrypto. Zdeklasowała TVN i Polsat