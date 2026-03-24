Top dnia: 5 seriali na VOD, które musisz odpalić

Serwisy streamingowe, takie jak Netflix, HBO Max czy Prime Video, pękają w szwach od nowości i hitów, dlatego wybranie czegoś naprawdę wartego uwagi bywa trudne. Żeby wam to ułatwić, sprawdziliśmy, które tytuły teraz według statystyk oglądalności, przyciągają największą ilość widzów. Oto top 5 zestawienia.

Co oglądają teraz Polacy najchętniej? Serialowa topka serwisów streamingowych

5. „The Pitt” (HBO Max)

Serial Max Originals pokazuje codzienne wyzwania pracowników medycznych ratujących zdrowie i życie pacjentów szpitala w Pittsburghu w stanie Pensylwania.

4. „Młody Sherlock” (Prime Video)

Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.

3. „Miłość i śmierć” (Netflix)

Ten przykuwający uwagę dramat został napisany przez Davida E. Kelley i wyreżyserowany przez Linkę Glatter. „Miłość i śmierć” opowiada historię dwóch rodzin mieszkających na przedmieściach Dallas. Candy i Pat Montgomery oraz Betty i Allan Gore prowadzą pozornie szczęśliwe życie, do momentu w którym pozamałżeński romans nie doprowadza do tragedii.

2. „Rycerz siedmiu królestw” (HBO Max)

Sto lat przed wydarzeniami z „Gry o tron” dwóch nietypowych bohaterów wędruje po Westeros... młody, naiwny, ale odważny rycerz, ser Duncan Wysoki (Claffey) i jego młody giermek, Jajo (Ansell). Akcja serialu rozgrywa się w czasach, gdy ród Targaryenów wciąż zasiada na Żelaznym Tronie, a pamięć o ostatnim smoku jest wciąż żywa. Dwójkę niezwykłych przyjaciół czekają niebezpieczne wyzwania. Na ich drodze pojawią się także zaskakujący i często potężni wrogowie.

1. „Ołowiane dzieci” (Netflix)

Sześcioodcinkowy serial, wyreżyserowany przez pochodzącego z Katowic Macieja Pieprzycę, to opowieść o odwadze, determinacji i nadziei, w której centrum stoi młoda lekarka, Jolanta Wadowska-Król (w tej roli Joanna Kulig). Akcja przenosi widzów do Górnego Śląska lat 70., gdzie Wadowska-Król, w obliczu masowych zachorowań dzieci na ołowicę w pobliżu Huty Szopienice, sprzeciwia się opresyjnemu aparatowi państwowemu, by ratować najmłodszych.

