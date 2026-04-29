Gojdź wrócił do Polski i szczęka mu opadła. „Nie wiem, jak wy dajecie radę”

Mieszka między Warszawą a Nowym Jorkiem, zarabia na medycynie estetycznej i słynie z upodobania do luksusu. Kiedy jednak Krzysztof Gojdź przyjrzał się polskim cenom z bliska, nawet jemu opadła szczęka.

Krzysztof Gojdź w szoku po powrocie do Polski. „Nie wiem, jak wy dajecie radę”

Gojdź od lat prowadzi życie po dwóch stronach oceanu, dzieląc je między Polską a USA. Jak się okazuje, każdy kolejny przyjazd do kraju przynosi to samo nieprzyjemne zaskoczenie. — Bardzo drogo jest. Kiedy jestem raz w Polsce na kilka miesięcy, to jest olbrzymia różnica — przyznał w rozmowie z serwisem Plotek.

Gojdź sformułował diagnozę krótko i bez owijania w bawełnę: ceny w Warszawie dogoniły Nowy Jork i Los Angeles. Zarobki — jeszcze nie. — To są praktycznie te same ceny, które mamy w Nowym Jorku czy w Los Angeles, ale zarobki są oczywiście inne — zaznaczył.

I tu pojawia się zasadnicze pytanie, które — jak przyznał — sam sobie zadaje, patrząc na młodych ludzi w stolicy. — Nie wiem, jak wy, młodzi ludzie, dajecie radę, bo zarabiając te kilka tysięcy czy nawet dziesięć tysięcy, jest ciężko w takiej Warszawie się utrzymać.

Matematyka jest bezlitosna. Wynajem pokoju — nawet dwa tysiące złotych. Kawa i ciastko w kawiarni — sto złotych. Dzienne wydatki na jedzenie pomnożone przez trzydzieści dni miesiąca — i pensja znika, zanim zdążysz się zorientować. — Jeżeli wydasz 150 złotych na jedzenie razy trzydzieści, to nagle poszła ci cała pensja — podsumował Gojdź.

Ile trzeba zarabiać, by godnie żyć? Piętnaście tysięcy to nowe dziesięć

Zapytany wprost, ile trzeba zarabiać, żeby w Polsce żyć godnie, Gojdź nie unikał odpowiedzi. Jeszcze rok temu mówił o dziesięciu tysiącach złotych jako przyzwoitej granicy. Dziś tę poprzeczkę przesunął wyraźnie wyżej.

— 15–20 tys. zł to możesz faktycznie godnie żyć. Kiedyś mówiłem, jeszcze rok temu, że dziesięć tysięcy złotych, ale to już nie dziś — przyznał.

Dodał przy okazji, że opcje oszczędnościowe istnieją — bary mleczne wciąż działają, budżet można okroić. Jednak realia finansowe przeciętnego mieszkańca dużego polskiego miasta określił jako bardzo wymagające.

