Ludzie kochają ten serial. Powstaje polska wersja z Agnieszką Dygant!

Serial jest wspólną produkcją serwisu streamingowego SkyShowtime oraz Telewizji Polskiej. Za kamerą stanie Olga Chajdas, którą znamy z głośnego „Imago” i „Watahy”, a scenariusz napisali Błażej Dzikowski i Agata Malesińska.

Serial oparty jest na francusko-belgijskim formacie „H.P.I. – Haut Potentiel Intellectuel” z 2019 roku stworzonym przez Nicolasa Jeana, Stephane’a Carrie i Alice Chegaray-Breugnot, na podstawie oryginalnego pomysłu Nicolasa Jeana. Produkcja szybko zyskała ogromną popularność, co zaowocowało licznymi adaptacjami międzynarodowymi, w tym jedną, amerykańską z 2024 roku, którą oglądać można na Disney+.

„Genialna M”. z ukochaną „Nianią Franią”. Co wiemy o nowym serialu z Agnieszką Dygant?

Główna bohaterka produkcji, Marta (Agnieszka Dygant), pracuje jako sprzątaczka na komisariacie policji w Bielsku-Białej. Pewnej nocy, nie mogąc oprzeć się pokusie, zaczyna porządkować także tablicę z dowodami w skomplikowanej sprawie, która utknęła w martwym punkcie. Ku zdziwieniu policjantów wpada na trop, który pozwala im znacząco przybliżyć się do złapania sprawcy. Okazuje się, że bohaterka ma nieprawdopodobnie wysoki iloraz inteligencji – aż 160 IQ! Choć niezwykły intelekt nigdy nie pomógł jej w codziennym życiu, w walce z kryminalistami może okazać się doskonałą bronią. Od tej pory genialna sprzątaczka pomaga policji w rozwiązywaniu zagadek kryminalnych.

„Genialna M”. będzie już siódmą polską produkcją SkyShowtime obok takich seriali jak „Śleboda”, „Langer”, „Glina. Nowy rozdział” czy nadchodzących w tym roku, serialu gangsterskiego „Morfeusz” i kryminału „Pionek”. Platforma i TVP nie podają jeszcze daty premiery serialu, jednak już udostępniły pierwsze zdjęcie z Dygant w głównej roli – znajdziecie je na górze artykułu.

