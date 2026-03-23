HBO Max odpala petardy! 2 filmy prosto z kina i serialowy thriller, o którym będzie głośno

Kolejny tydzień marca przynosi sporą dawkę nowości na HBO Max. Mamy dla was pełną rozpiskę tego, czego nie warto przeoczyć. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś, co idealnie trafi w najbliższych dniach w wasze gusta.

9 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto włączyć?

„Wielki powrót”, 3. sezon



Po 20 latach wraca serial komediowy HBO, a Lisa Kudrow ponownie wciela się w rolę Valerie Cherish.

Premiera: 23 marca



„Jak być normalną”



26-letnia Pia, świeżo wypisana ze szpitala psychiatrycznego, wraca do domu rodziców na obrzeżach Wiednia, by odbudować swoje życie.

Premiera: 25 marca



„Letnia szkoła, 2001”



Czesko‑wietnamska rodzina łączy się po latach, lecz wracają dawne rany.

Premiera: 26 marca



„Przywileje”



Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.

Premiera: 27 marca



„Wielka, odważna, piękna podróż”



A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?

Premiera: 27 marca



„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”



Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.

Premiera: 27 marca



„Ostatnia batalia Ellen Cole”



Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.

Premiera: 27 marca



„W ogniu pasji”



Portret siły O’Leary’ego, który walczy o życie i odkrywa, czym naprawdę jest żyć - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności.

Premiera: 27 marca



„Holland”



Idealne życie Nancy Vandergroot w Holandii rozpada się, gdy wraz z przyjaciółką odkrywa niepokojący sekret.

Premiera: 28 marca

