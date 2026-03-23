HBO Max odpala petardy! 2 filmy prosto z kina i serialowy thriller, o którym będzie głośno

Kolejny tydzień marca przynosi sporą dawkę nowości na HBO Max. Mamy dla was pełną rozpiskę tego, czego nie warto przeoczyć. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś, co idealnie trafi w najbliższych dniach w wasze gusta.
9 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto włączyć?
„Wielki powrót”, 3. sezon
Po 20 latach wraca serial komediowy HBO, a Lisa Kudrow ponownie wciela się w rolę Valerie Cherish.
Premiera: 23 marca
„Jak być normalną”
26-letnia Pia, świeżo wypisana ze szpitala psychiatrycznego, wraca do domu rodziców na obrzeżach Wiednia, by odbudować swoje życie.
Premiera: 25 marca
„Letnia szkoła, 2001”
Czesko‑wietnamska rodzina łączy się po latach, lecz wracają dawne rany.
Premiera: 26 marca
„Przywileje”
Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.
Premiera: 27 marca
„Wielka, odważna, piękna podróż”
A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?
Premiera: 27 marca
„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”
Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.
Premiera: 27 marca
„Ostatnia batalia Ellen Cole”
Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.
Premiera: 27 marca
„W ogniu pasji”
Portret siły O’Leary’ego, który walczy o życie i odkrywa, czym naprawdę jest żyć - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności.
Premiera: 27 marca
„Holland”
Idealne życie Nancy Vandergroot w Holandii rozpada się, gdy wraz z przyjaciółką odkrywa niepokojący sekret.
Premiera: 28 marca
Lawina mocarnych nowości na Netflix! Ten serial przyciągnie tłumy PolakówCzytaj też:
W sieci zadebiutowała nowa serialowa perełka. Dobrze znacie tę historię!