HBO Max odpala petardy! 2 filmy prosto z kina i serialowy thriller, o którym będzie głośno
HBO Max odpala petardy! 2 filmy prosto z kina i serialowy thriller, o którym będzie głośno

„Przywileje”
„Przywileje” Źródło: HBO / Max
Jeżeli lubicie być na bieżąco z nowościami, mamy dla was pełną rozpiskę premier na HBO Max w tym tygodniu. Szczególną uwagę zwracamy wam na dwa filmy z oscarowymi obsadami oraz nowy serialowy thriller.

Kolejny tydzień marca przynosi sporą dawkę nowości na HBO Max. Mamy dla was pełną rozpiskę tego, czego nie warto przeoczyć. Przejrzyjcie listę i poszukajcie czegoś, co idealnie trafi w najbliższych dniach w wasze gusta.

9 nowych tytułów na HBO Max w tym tygodniu. Co warto włączyć?

„Wielki powrót”, 3. sezon

Po 20 latach wraca serial komediowy HBO, a Lisa Kudrow ponownie wciela się w rolę Valerie Cherish.
Premiera: 23 marca

„Jak być normalną”

26-letnia Pia, świeżo wypisana ze szpitala psychiatrycznego, wraca do domu rodziców na obrzeżach Wiednia, by odbudować swoje życie.
Premiera: 25 marca

„Letnia szkoła, 2001”

Czesko‑wietnamska rodzina łączy się po latach, lecz wracają dawne rany.
Premiera: 26 marca

„Przywileje”

Licząc na ostatnią szansę odkupienia, młody więzień podejmuje pracę w luksusowym paryskim hotelu.
Premiera: 27 marca

„Wielka, odważna, piękna podróż”

A co by było, gdybyś mógł otworzyć drzwi i przejść przez nie, by jeszcze raz przeżyć przełomowy moment ze swojej przeszłości?
Premiera: 27 marca

„Czarne bractwo. BlacKkKlansman”

Kolorado Springs, lata 70. Afroamerykański policjant i jego kolega prowadzą tajną operację mającą na celu infiltrację Ku Klux Klanu.
Premiera: 27 marca

„Ostatnia batalia Ellen Cole”

Złowrogi deweloper dostaje nauczkę, gdy próbuje zastraszyć 80‑letnią wdowę, by porzuciła swoje ranczo w Montanie.
Premiera: 27 marca

„W ogniu pasji”

Portret siły O’Leary’ego, który walczy o życie i odkrywa, czym naprawdę jest żyć - dzięki wsparciu bliskich, medyków i bohaterów społeczności.
Premiera: 27 marca

„Holland”

Idealne życie Nancy Vandergroot w Holandii rozpada się, gdy wraz z przyjaciółką odkrywa niepokojący sekret.
Premiera: 28 marca
