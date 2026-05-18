Ten serial to połączenie „Mindhuntera” i „Ostrych przedmiotów”. 8-odcinkowa petarda

„Uznany za niewinnego”, stworzony przez legendarnego Davida E. Kelley'a („Miłość i śmierć”, „Od nowa”, „Ally McBeal”), to jeden z tych seriali, które od pierwszych minut dają poczucie obcowania z kryminałem z najwyższej półki. Produkcja Apple TV+ balansuje między psychologicznym thrillerem a dramatem prawniczym, tworząc historię, która przypomina połączenie chłodnej analizy zbrodni znanej z „Mindhuntera” z ciężką, emocjonalną atmosferą „Ostrych przedmiotów”.

Od światowej premiery, serial zyskał ogromne uznanie, a rola Gyllenhaala jako Rusty’ego Sabicha została określona jako „hipnotyzująca” i „znakomita”. Produkcja została okrzyknięta „jednym z najlepszych thrillerów prawniczych ostatnich lat”, „trzymającym w napięciu”, „niezwykle wciągającym”, „telewizją najwyższej jakości” oraz „popkulturowym hitem lata”.

Połączenie „Mindhuntera” i „Ostrych przedmiotów”. Ten serial ma wszystko

Serial „Uznany za niewinnego” opowiada historię Rusty’ego Sabicha, prokuratora oskarżonego o zamordowanie swojej współpracowniczki i kochanki, Carolyn Polhemus. Im dalej rozwija się śledztwo, tym bardziej zaciera się granica między winą a manipulacją, a życie głównego bohatera zaczyna rozpadać się na oczach widzów. Największą siłą serialu jest to, że nieustannie podsyca napięcie, ale robi to w bardziej stonowany i inteligentny sposób niż typowe thrillery kryminalne. Zamiast tanich zwrotów akcji dostajemy powolne odkrywanie kolejnych warstw bohaterów, ich sekretów i motywacji. Finał z kolei zaskakuje niczym najlepsze końcówki znanych thrillerów.

Apple TV+ od kilku lat coraz śmielej konkuruje z HBO Max i Netfliksem w kategorii prestiżowych seriali, a „Uznany za niewinnego” jest kolejnym dowodem na to, że platforma potrafi tworzyć produkcje na naprawdę wysokim poziomie. Jeśli więc szukacie kryminału, który bardziej stawia na psychologię, napięcie i emocjonalny ciężar niż efektowne pościgi i akcję, to może być jedna z najlepszych serialowych propozycji na wolny wieczór.

