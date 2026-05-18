HBO Max „umie” w dobre zakończenia seriali. To 10 uważanych za najbardziej satysfakcjonujące

W czasach, gdy wiele seriali kończy się rozczarowaniem albo przeciągniętym finałem, HBO Max regularnie pokazuje, że potrafi domykać swoje historie z klasą. Te produkcje nie tylko trzymały wysoki poziom przez lata, ale przede wszystkim zostawiły widzów z poczuciem satysfakcji, emocji i dobrze opowiedzianej historii aż do ostatniej sceny.

10 seriali HBO Max, które zakończyły się dokładnie tak, jak powinny

„Figurantka”



Serial opowiada o losach Meyer i jej pracowników, którzy wspólnie chcą zrobić w polityce coś znaczącego, nie wikłając się w gierki i układy będące chlebem powszechnym Waszyngtonu.



„Pozostawieni”



14 października 2011 roku w niewyjaśnionych okolicznościach 2% ziemskiej populacji przepadło bez śladu, pogrążając miliony rodzin na całym świecie w żałobie. Serial śledzi losy mieszkańców Mapleton, niewielkiej miejscowości w stanie Nowy Jork, którzy na różny sposób radzą sobie ze zniknięciem najbliższych.



„Dolina Krzemowa”



Dzięki współpracy niekonwencjonalnych twórców Aleca Berga oraz Mike'a Judge'a, powstał zupełnie nowy serial komediowy o mieszkańcach kalifornijskiej Doliny Krzemowej. Fabuła skupia się na opanowanych współczesną gorączką złota pasjonatach nowych technologii w Dolinie Krzemowej, gdzie ludzie posiadający największe kwalifikacje do osiągnięcia sukcesu, są do tego najmniej przygotowani.



„Barry”



Barry (Bill Hader) jest w depresji, czuje się samotny i całkowicie wypalony. Na życie zarabia jako płatny zabójca z dolnej półki, co nie poprawia jego sytuacji. Nie ma ochoty na kolejne zlecenie, ale zgadza się na realizację nowej roboty w Los Angeles, gdzie ma „zająć się” młodym, aspirującym aktorem. Podążając za swoim celem, mężczyzna trafia na spotkanie lokalnej grupy teatralnej. Ku swojemu zaskoczeniu odkrywa, że w ich towarzystwie czuje się dobrze i nabiera przekonania, że chciałby zerwać ze starym życiem. Pozostaje tylko jeden problem – jak to zrobić?



„Czarnobyl”



26 kwietnia 1986 roku w elektrowni jądrowej w Czarnobylu na Ukrainie, na terenie ówczesnego ZSRR, doszło do ogromnej eksplozji. Uwolniona podczas wybuchu chmura radioaktywna spowodowała skażenie promieniotwórcze na terenie Białorusi, Rosji, Ukrainy i rozprzestrzeniła się po całej Europie, w tym w Polsce, Skandynawii, Europie Środkowej i Zachodniej. Miniserial śledzi losy kilku postaci.



„Rodzina Soprano”



Tony, przykładny mąż i ojciec, to jednocześnie mafijny boss. Jego problemy dotyczą zarówno rodziny jak i „rodziny” mafijnej, której jest głową. Gdy Tony dostaje ciężkich ataków paniki, szuka pomocy u psychiatry. I tu zaczynają się problemy...



„Prawo ulicy”



Życie w Baltimore nie przypomina amerykańskiego snu. Na ulicach widać biedę, ludzie są zniechęceni i przemęczeni. Handlarze narkotyków zbierają obfite żniwo. Gdy jeden z nich zostaje oczyszczony z zarzutów, policjant Jimmy McNulty (Dominic West) wypowiada gangom prywatną wojnę. Z pomocą swojej partnerki Shakimi (Sonja Sohn) uczyni wszystko, by dilerzy śmierci znaleźli się za kratkami.



„Sześć stóp pod ziemią”



Dom pogrzebowy Fisher & Diaz to miejsce wielu nietypowych wydarzeń, a jego pracownicy Nate (Peter KrausePeter Krause), Ruth (Frances Conroy), David (Michael C. Hall) i Claire (Lauren Ambrose) to świadkowie niezwykłych ludzkich zachowań. Niekonwencjonalna śmierć i dziwaczne zbiegi okoliczności dawno temu przestały robić na nich wrażenie. Co innego życie prywatne - tam, każde z nich próbuje odnaleźć sens...



„Pohamuj entuzjazm”



Neurotyczna osobowość Larry’ego (Larry David) przysparza mu wielu kłopotów. Mężczyzna nie potrafi odnaleźć się w najprostszych codziennych sytuacjach. Problemem staje się dla niego zrobienie zakupów czy zapłacenie rachunków. Jest niezdarny i nietaktowny, i tylko jemu przytrafiają się rzeczy, które nie przytrafiłyby się nikomu innemu. Sytuacja pogarsza się, kiedy żona Larry'ego (Cheryl Hines) postanawia od niego odejść.



„Sukcesja”



Roy Logan (Brian Cox) – nieprzejednany i wpływowy mężczyzna, z trzecią żoną, Marcią (Hiam Abbass), u boku, twardą ręką zarządza należącą do rodziny, globalną korporacją mediową. Ma czworo dzieci z poprzednich dwóch związków. Kendall Roy (Jeremy Strong), starszy syn Logana z drugiego małżeństwa, jest obecnie prezesem jednego z oddziałów firmy i jego oczywistym następcą. Roman Roy (Kieran Culkin), młodszy brat Kandalla, który nie pracuje już Waystar, jest szczerym i rozrywkowym mężczyzną. Siobhan „Shiv” Roy (Sarah Snook), jedyna córka Logana i zarazem najmłodsze jego dziecko, rozwija swoją karierę w polityce. Natomiast Connor Roy (Alan Ruck), najstarszy syn i jedyne dziecko z pierwszego małżeństwa, wiedzie spokojne życie w Nowym Meksyku, z dala od rodziny. Napięcia i tarcia rodzinne wzmagają się, gdy na imprezie urodzinowej Logana dochodzi do kłótni i zaczyna się walka o władzę – między ojcem a synem, a także między samym rodzeństwem.Czytaj też:

Giga nowości na Netflix w tym tygodniu! Dwa tytuły to pewniakiCzytaj też:

Nie było o nim głośno, a teraz piszą, że to film idealny. Nowy thriller Clinta Eastwooda robi szał na Netflix