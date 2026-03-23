W sieci zadebiutowała nowa serialowa perełka. Dobrze znacie tę historię!

Zagadkowa śmierć wiekowej wdowy, nieudana próba samobójcza, życie miłosne znanego tenisisty oraz niesłuszne oskarżenie o kradzież przeplatają się w fabule, i choć z pozoru nie są ze sobą powiązane, z czasem prowadzą do rozwiązania kryminalnej zagadki.

Nowa serialowa perełka w streamingu? Jest tu wszystko, co kochają widzowie

Akcja serialu rozgrywa się w nadmorskiej posiadłości Gull’s Point, gdzie spotykają się przedstawiciele brytyjskiej elity. Przepiękne widoki i sielski klimat nie zapowiadają tragedii, która, jak okaże się z czasem, była jedynie finałem rozpoczętych dużo wcześniej wydarzeń, prowadzących do kulminacyjnego momentu – tytułowej „godziny zero”. Wśród zaproszonych gości znajduje się znany tenisista Nevile Strange, który przyjeżdża na wakacje w towarzystwie swojej nowej żony, Kay. Przypadek sprawia, że na miejscu spotyka on swoją poprzednią małżonkę, co wzbudza wiele emocji w zgromadzonych. Gdy dochodzi do brutalnego morderstwa, staje się jasne, że tragedia nie była przypadkiem. Śledztwo prowadzone przez detektywa Leacha ujawnia sieć relacji, dawnych konfliktów i niewypowiedzianych emocji, a każdy z gości Gull’s Point ma coś na sumieniu.

Napisana przez Agathę Christie w 1944 roku powieść „Godzina zero”, będąca punktem wyjścia do powstania serialu, wyróżnia się na tle innych historii autorki nieco inną konstrukcją zagadki. Pisarka nie skupia się w niej, jak zwykle ma to w zwyczaju, na samym procesie śledztwa, lecz wyraźnie zwraca uwagę odbiorcy na wydarzeniach, które doprowadziły do tragedii, zmuszając go do uważności i refleksji. Twórcy serialu zadbali, by akcja toczyła się wartko, była napięta i wciągająca. Dzięki temu widzowie otrzymują historię o ludzkich namiętnościach, skrywanych potrzebach, ambicji i zazdrości, które w otoczeniu wystawnych brytyjskich salonów okazują się prowadzić do tragicznych konsekwencji.

W obsadzie znaleźli się między innymi Anjelica Huston, Oliver Jackson-Cohen, Ella Lily Hyland, Mimi Keene i Jackie Clune, który kreują wiarygodne, pełne emocji postaci wplątane w sieć intryg i wzajemnych zależności. To propozycja zarówno dla wielbicieli klasycznych kryminałów, jak i dla widzów szukających inteligentnych serialowych historii z tajemnicą w centrum fabuły.

Serial „Godzina zero” będzie dostępny w serwisie streamingowym CANAL+ od poniedziałku 23 marca.

