Lawina mocarnych nowości na Netflix! Ten serial przyciągnie tłumy Polaków

Nowy tydzień przynosi nowe premiery na Netflix. W dniach od 23 do 29 marca czeka na widzów aż 10 świeżych tytułów. Będą kontynuacje ukochanych produkcji, pojawią się też całkowite świeżynki oraz filmy – klasyki i perełki, które niedawno wypadły z kinowych repertuarów. Najwięcej widzów przyciągnie jednak z pewnością ekranizacja kultowych bestsellerów współczesnego mistrza kryminałów Jo Nesbø. Wiele osób odpali też Netfliksa z dniu premiery nowiutkiego serialu od twróców legendarnego już „Stranger Things” – braci Duffer.

Serialowa ekranizacja najlepszej kryminalnej serii wszech czasów! Co w tym tygodniu na Netflix?

„Wydział Zabójstw: Nowy Jork”, 2. sezon



Wolf Entertainment i Alfred Street Industries zapraszają na serial dokumentalny „Wydział Zabójstw: Nowy Jork” o niektórych z najgłośniejszych przestępstw popełnionych w mieście, które nigdy nie śpi. Elitarni detektywi opowiadają tu o śledztwach, które wpłynęły na ich kariery. Oto ich historie.

Premiera: 25/03/2026



„Szkoła złamanych serc”, 3. sezon



Uczniowie ostatniej klasy liceum Hartley przygotowują się do wejścia w dorosłość. Jednak gdy pożegnalny żart kończy się katastrofą, Amerie i jej przyjaciele muszą zatuszować sprawę, ryzykując utratą wszystkiego, na co pracowali.

Premiera: 25/03/2026



„Za czerwoną linią”



W czasach przed konfliktem na granicy Tajlandii Orn — niegdyś błyskotliwa specjalistka od marketingu, a dziś gospodyni domowa — pada ofiarą oszustwa telefonicznego i traci pokaźne oszczędności rodzinne. Teraz mierzy się z okrutną rzeczywistością: wymiar sprawiedliwości nie pomoże jej odzyskać straconych pieniędzy. Jej desperacja przeradza się we wściekłość i postanawia połączyć siły z innymi ofiarami: fizjoterapeutką Fai, która straciła fundusze przeznaczone na spełnienie swoich marzeń, oraz internetową handlarką Wawwow, której babcia została podstępnie okradziona z życiowych oszczędności. Z pomocą utalentowanego hakera imieniem OJ realizują niebezpieczny plan namierzenia Aooda — bezwzględnego szefa gangu odpowiedzialnego za oszustwa — poprzysięgając, że rozbiją jego przestępczą szajkę i odzyskają wszystkie skradzione pieniądze.

Premiera: 26/03/2026



„Harry Hole”



Serial o poszukiwaniu mordercy stworzony przez jednego ze współczesnych mistrzów kryminałów, Jo Nesbø. Głównym bohaterem jest kontrowersyjny detektyw, tytułowy Harry Hole, który wprawdzie na tropieniu zwyrodnialców zna się jak mało kto, ale poza tym życie mu się nie układa i wciąż nękają go demony przeszłości. Serial ukazuje też konflikt dwóch policjantów — i teoretycznie współpracowników — którzy tak naprawdę działają po dwóch stronach prawa. W pierwszym sezonie Harry ściera się ze swoim odwiecznym wrogiem, skorumpowanym detektywem Tomem Waalerem. Balansując na cienkiej granicy między etyką a pragmatyzmem, musi rozwiązać sprawę seryjnego mordercy i doprowadzić Waalera przed oblicze sprawiedliwości, zanim będzie za późno.

Premiera: 26/03/2026



„Tu zdarzy się coś strasznego”



Klimatyczny serial grozy, którego osią są losy narzeczonych w tygodniu poprzedzającym ich nieszczęsny ślub. To nie żaden spoiler — po prostu przeczytaj tytuł.

Premiera: 26/03/2026



„53 niedziele”



Trójka rodzeństwa spotyka się, by postanowić, co zrobić z 86-letnim ojcem, który zaczyna zachowywać się w bardzo dziwny sposób. Czy powinni przenieść go do domu opieki? A może tata zamieszka z jednym z nich? Miłe rodzinne spotkanie szybko przeradza się w zabawną i pełną niespodzianek sytuację, która szybko kompletnie wymyka się spod kontroli.

Premiera: 27/03/2026



„Venom 3: Ostatni taniec”



Eddie i Venom uciekają, ścigani przez siły z ich obu światów. Zacieśniająca się sieć niebezpieczeństw zmusza ich do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólną podróż.

Premiera: 23/03/2026



„Żegnajcie, laleczki”



Kiedy dwie przyjaciółki wynajmują przez przypadek zarezerwowane dla kogoś innego auto, ruszają za nimi nieudolni przestępcy chcący odzyskać zawartość bagażnika.

Premiera: 23/03/2026



„Rounders”



Nowy Jork, czasy dzisiejsze. Student prawa Mike McDermott (Matt Damon) jest "rounderem" – hazardzistą grającym w pokera. W świat hazardu wprowadza go Joey Knish (John Turturro). Czas wolny Mike spędza z Jo (Gretchen Mol) – swoją dziewczyną i koleżanką ze studiów, która nalega, żeby porzucił karty. Jo wolałaby, żeby Mike umiejętność "czytania" z ludzkich twarzy, nabytą i doskonaloną przy pokerowym stoliku, wykorzystywał raczej na sali sądowej. Mike uważa z kolei, że studia prawnicze otwierają przed nim wprawdzie interesujące perspektywy na przyszłość, ale nie ma w nich tego dreszczyku emocji, jaki niosą z sobą partyjki pokera w wyznaczonych do tego celu pomieszczeniach w domach hazardu. Toteż, kiedy trafi mu się okazja przeżycia naprawdę ekscytujących chwil podczas kolejnych gier, skwapliwie z niej skorzysta...

Premiera: 27/03/2026



„Jeździec bez głowy”



Nowojorski policjant przybywa do małej osady, by rozwiązać sprawę tajemniczych morderstw dokonywanych rzekomo przez jeźdźca bez głowy.

Premiera: 27/03/2026

