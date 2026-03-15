8 dobrych filmów Netfliksa. To perełki serwisu – idealne na wieczór

Jeśli szukacie czegoś dobrego na wieczorny seans, nie musicie przeglądać katalogu godzinami. Mamy dla was osiem rekomendacji filmów dostępnych na Netfliksie, które mają oceny powyżej 7/10 od widzów i które zdecydowanie warto obejrzeć – niezależnie od tego, czy masz ochotę na mocny dramat, wciągający thriller czy po prostu świetną historię.

8 dobrych filmów teraz na Netflix. Ukryte perełki serwisu

„Najlepsi wrogowie”



Opierająca się na faktach historia, która koncentruje się na nieprawdopodobnej relacji między Ann Atwater (Henson), szczerym działaczem na rzecz praw obywatelskich, a C.P. Ellis (Rockwell), lokalnym przywódcą Ku Klux Klan, który niechętnie przewodniczył wspólnemu szczytowi, walcząc o desegregację szkół w Durham w Północnej Karolinie podczas lata 1971 roku. Niesamowite wydarzenia, które miały miejsce, zmieniły Durham i życie Atwater i Ellis na zawsze.



„Czasem trzeba odpuścić”



Dramat o znajdowaniu tego, co naprawdę ważne. Główną bohaterką jest Stella (Josephine Bornebusch), która wszystko ma pod kontrolą... poza spragnionym ciągłej uwagi kilkuletnim synem, wahaniami nastrojów nastoletniej córki i niedostępnym emocjonalnie mężem. Rodzina jest na granicy rozpadu, gdy Stella dostaje wiadomość, która zmienia wszystko. Postanawia wybrać się z najbliższymi na wyprawę, podczas której osiągnie coś niemożliwego - poskłada rodzinę na nowo.



„Blue Jay”



Jim powraca do rodzinnego miasteczka, by uporządkować sprawy po śmierci matki. Amanda z kolei odwiedza swoją ciężarną siostrę. Ich przypadkowe spotkanie wywołuje falę wspomnień z czasów szkolnych, kiedy byli parą.



„Opiekun”



Mężczyzna po wielu życiowych zakrętach spotyka młodego chłopaka chorego na dystrofię mięśniową.



„Mudbound”



Dwie rodziny z Missisipi – jedna biała, druga czarna – muszą odnaleźć się w brutalnej powojennej rzeczywistości, kiedy uprzedzenia znaczą czasem więcej niż przyjaźń.



„Wybór”



Ambitny weterynarz Travis zakochuje się w nowej sąsiadce o imieniu Gabby, jednak ich uczucie natrafia na przeszkody, bo każde z nich jest już z kimś związane.



„Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.

