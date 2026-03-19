10 nowych seriali kryminalnych, przez które zarwiesz noc

Stworzyliśmy listę 10 najwyżej ocenianych seriali kryminalnych, które pojawiły się dotychczas w tym roku na popularnych platformach streamingowych, jak Netflix, HBO Max, SkyShowtime czy Disney+. O niektórych było już bardzo głośno, inne są wciąż mało znanymi perełkami, ale zasługują na zainteresowanie. Jeżeli szukacie czegoś dobrego do obejrzenia, co nie pozwoli wam zmrużyć oka, nim dowiecie się, co stanie się dalej, oto rekomendacje, które was nie zawiodą.

10 nowych i dobrych seriali kryminalnych

„Under Salt Marsh”



Morfa Halen to niewielka, walijska miejscowość, usytuowana między strzelistymi górami a rwącym morzem. Po wielkim sztormie, Jackie Ellis (Kelly Reilly), niegdyś policjantka, a obecnie nauczycielka, znajduje martwe ciało swojego ośmioletniego ucznia Cefina (Jack Thomas-Humphreys). Odkrycie to wstrząsa społecznością, przywołując widmo nierozwiązanej sprawy, która kosztowała Jackie karierę: zaginięcia jej siostrzenicy Nessy (Amara Atwal). Śmierć dziecka sprowadza byłego partnera Jackie, detektywa Erica Bulla (Rafe Spall), z powrotem do miasteczka, aby poprowadził śledztwo.



„Kraina grzechu”



Na farmie na półwyspie Bjäre zostaje znaleziony martwy nastolatek Silas. Rozwiązaniem tej sprawy ma zająć się wiecznie rozgniewana, ekscentryczna, ale niezwykle bystra śledcza Dani (Krista Kosonen), której partnerem zostaje początkujący Malik (Mohammed Nour Oklah). Wspólne dochodzenie prowadzi ich w sam środek patriarchalnego bagna na szwedzkiej prowincji, gdzie szybko trafiają w centrum rodzinnego konfliktu, trwającego od pokoleń. Dani, którą coś łączy z ofiarą, coraz głębiej wsiąka w sprawę i w życie rodzin uwikłanych w tragedię. Tymczasem patriarcha Elis (Peter Gantman) wyznacza jej termin na rozwiązanie śledztwa, zanim weźmie sprawę w swoje ręce. "Kraina grzechu" to współczesny kryminał osadzony w brutalnym świecie, gdzie nic nie jest pewne i brzemię grzechu pierworodnego jest wyjątkowo ciężkie.



„56 dni”



Serial opowiada historię Olivera i Ciary, którzy po przypadkowym spotkaniu w supermarkecie zakochują się w sobie szybko – i niebezpiecznie mocno. Pięćdziesiąt sześć dni później śledczy z wydziału zabójstw pojawiają się w mieszkaniu Olivera, gdzie znajdują nieznane ciało — brutalnie zamordowane i celowo pozostawione do rozkładu. Czy to on ją zabił? A może to ona zabiła jego? Przeplatając intensywny dzień bieżącego śledztwa z mroczną historią ich rozwijającego się romansu, serial staje się jednocześnie unikalną opowieścią kryminalną oraz wciągającym, zmysłowym thrillerem psychologicznym.



„Młody Sherlock”



Gdy charyzmatyczny, młodzieńczo buntowniczy Sherlock Holmes spotyka nie kogo innego jak Jamesa Moriarty’ego, zostaje wciągnięty w śledztwo w sprawie morderstwa, które zagraża jego wolności. Pierwsza w życiu sprawa Sherlocka odsłania międzynarodowy spisek, prowadząc do wybuchowego starcia, które na zawsze odmieni bieg jego życia. Akcja serialu rozgrywa się w barwnej wiktoriańskiej Anglii oraz podczas zagranicznych przygód młodego Holmesa, ukazując wczesne wybryki anarchistycznego nastolatka, który dopiero ma stać się najsłynniejszym mieszkańcem Baker Street.



„Zabójcza przyjaźń”



Pośród upałów Atlanty łaknąca samotności Anna coraz bardziej oddala się od przyjaciół i zaniedbuje karierę prezenterki wiadomości. Jednak gdy słyszy o morderstwie w Dahlonega - sennym miasteczku, w którym dorastała - Anna wraca do życia, próbując rozpracować tę sprawę i szukając odpowiedzi. Jej zaangażowanie wzbudza podejrzenia detektywa Jacka Harpera, który bierze ją na celownik własnego dochodzenia. Każda historia ma dwie strony - jego i jej - co oznacza, że ​​ktoś zawsze kłamie.



„Scarpetta”



Scarpetta ożywia kultową postać literacką Patricii Cornwell w porywającym serialu, w której Nicole Kidman wciela się w rolę dr Kay Scarpetty. Utalentowana i bezkompromisowa lekarka medycyny sądowej, dzięki wprawnym dłoniom oraz niezwykłej spostrzegawczości, jest zdeterminowana by stać się głosem ofiar, zdemaskować seryjnego zabójcę, i zrobić wszystko, żeby sprawa, która 28 lat temu wyniosła ją na szczyt kariery, nie doprowadziła teraz do jej upadku.



„Skok”



Dynamiczny thriller o napadzie stulecia. Zwyczajny dzień w Lochmill Capital wywraca się do góry nogami, kiedy pojawiają się uzbrojeni złodzieje i zmuszają Zarę (Sophie Turner) oraz jej przyjaciela Luke'a (Archie Madekwe) do spełnienia swoich żądań. W rezultacie targany konfliktami detektyw Rhys (Jacob Fortune-Lloyd) ściga się z czasem, aby dowiedzieć się, kto i dlaczego ukradł 4 miliardy funtów.



„Ponies”



Moskwa, 1977 rok. Dwie PONIES (ang. persons of no interest, co w slangu wywiadu oznacza osoby, które nie są o nic podejrzane) pracują jako sekretarki w ambasadzie amerykańskiej. Gdy ich mężowie zostają zabici w tajemniczych okolicznościach na terenie ZSRR, kobiety stają się agentkami CIA. Bea (Emilia Clarke) jest wykształconą, biegle mówiącą po rosyjsku córką radzieckich imigrantów. Towarzysząca jej Twila (Haley Lu Richardson), to odważna dziewczyna z małego miasteczka, która nie boi się mówić tego, co myśli. Razem starają się odkryć wielki spisek z czasów zimnej wojny i poznać przyczynę śmierci swoich mężów.



„The Beauty”



Świat wielkiej mody pogrąża się w mroku, gdy międzynarodowe supermodelki zaczynają ginąć w makabrycznych okolicznościach. Agenci FBI Cooper Madsen (Evan Peters) i Jordan Bennett (Rebecca Hall) zostają wysłani do Paryża, aby odkryć co stoi za tajemniczą śmiercią modelek. Podczas zgłębiania sprawy natrafiają na przenoszony drogą płciową wirus, który przemienia zwykłych ludzi w uosobienie fizycznej perfekcji. Jednak piękno, które ze sobą niesie ma równie poważne konsekwencje. Agenci przemierzają Paryż, Wenecję, Rzym i Nowy Jork, aby powstrzymać czyhające zagrożenie. Trop prowadzi agentów prosto do technologicznego bilionera (Ashton Kutcher), który stworzył tajemniczy lek o nazwie „The Beauty”. Biznesmen zrobi wszystko, by chronić swoje imperium i nie dopuścić do jego upadku.



„Zdemaskowani”



Dawni szpiedzy, Simon i Meret, prowadzą kryjówkę w sercu Berlina. Gdy ponownie zaczyna nad nimi wisieć niebezpieczeństwo, o którym myśleli, że już dawno zniknęło, muszą się ukrywać przed zabójcami, rosyjskimi agentami, BND, byłymi kochankami i całą masą ludzi, których skrzywdzili, próbując jednocześnie nie dopuścić do rozpadu swojego małżeństwa.

