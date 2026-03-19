HBO Max i Netflix serwują dziś perełki. O tym thrillerze mówił cały świat

Oto pełna rozpiska nowości, które w czwartek 19 marca zadebiutowały na Netflix i HBO Max. Kto dziś wypada lepiej? Pierwsza z platform ma dziś tylko jedną premierę, ale na drugiej znajdziemy aż pięć świeżych tytułów. Oto pełna rozpiska nowości.

6 nowych tytułów od dziś na Netflix i HBO Max. Co warto włączyć?

„Beauty in Black”, 2. sezon, 2. część (Netflix)



Dla bezwzględnej, zdradzieckiej rodziny, która stoi za marką kosmetyczną — i podziemnym gangiem handlu ludźmi — nadchodzi dzień rozliczenia. Kimmie, kiedyś pracująca dla nich striptizerka, staje się niepowstrzymaną siłą. Po odziedziczeniu całego rodzinnego imperium to właśnie ona teraz rozdaje rozkazy.



„Apollo 13” (HBO Max)



Oparta na faktach, widowiskowa opowieść o załodze statku kosmicznego Apollo 13, która stara się ze wszystkich sił bezpiecznie wrócić na Ziemię.



„Zaginiona dziewczyna” (HBO Max)



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza zaginięcie swojej pięknej żony Amy. Pośród medialnego szaleństwa i presji ze strony przedstawicieli prawa, portret ich szczęśliwego związku zaczyna się sypać.



„Siła naszych marzeń” (HBO Max)



Kiedy tragiczny wypadek niweczy marzenia Zoe o karierze dżokeja, jej rodzina i utalentowany stajenny pomagają jej walczyć o drugą szansę.



„Człowiek z bieguna” (HBO Max)



Mark Ruffalo w roli cierpiącego na chorobę afektywną dwubiegunową ojca, który podczas nieobecności żony musi zaopiekować się dwiema córkami.



„Colosio: Zabójstwo polityczne” (HBO Max)



Dokument HBO o odtajnionych aktach dotyczących zamachu w 1994 roku na meksykańskiego kandydata na prezydenta Luisa Donalda Colosio.

