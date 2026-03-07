„Zbieram zęby z podłogi!”. Tak powinno się kończyć seriale! HBO Max ma prawdziwą perełkę

Serial „Ostre przedmioty” zadebiutował na platformie HBO Max w 2018 roku i od tamtej pory tylko zyskuje nowych wiernych fanów, którzy polecają go „dalej”. 8-odcinkowa produkcja jest adaptacją powieści pod tym samym tytułem autorstwa Gillian Flynn, którą szerokie grono ludzi zna z innej książki – „Zaginiona dziewczyna”, na podstawie której powstał kultowy już thriller z Benem Affleckiem i Rosamund Pike w głównych rolach.

Dlaczego warto zagłębić się w tę opowieść? „Właśnie skończyłem oglądać i zbieram zęby (sic!) z podłogi. Aktorstwo, scenariusz, reżyseria, muzyka wyśmienite”; „Tak mroczna i poruszająca opowieść, że nie mogłam obejrzeć na raz więcej niż 2 odcinki”; „Doskonałe zakończenie”; „HBO znów to zrobiło”; „Scenę po napisach obejrzałem 10 razy”; „Kryminał schodzi na drugi plan, gdy zmienia się to w analizę rozszarpanych u relacji w patologicznej rodzinie. Świetna Amy Adams”; „Serial bije książkę na głowę. Co najmniej. Amy Adams nigdy nie była tak doskonała, ba! Posunę się dalej – cała obsada jest doskonała. Perfekcyjne show”; „Widz jest wodzony za nos przez cały czas. Postaciom nie można w ogóle ufać. Końcówka poprzewracała” – piszą o serialu „Ostre przedmioty” widzowie.

Takiego zakończenia nie było od lat. Połączyli thriller i kryminał i mamy to cudo od HBO Max

Akcja „Ostrych przedmiotów” rozpoczyna się, gdy dziennikarka St. Louis Chronicle Camille Preaker (Amy Adams) zostaje wysłana do swojego rodzinnego miasteczka Wind Gap, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach, z których jedna została odnaleziona martwa. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości i zdaje się identyfikować z młodymi ofiarami. Zadanie, które łączy ponownie Camille z jej apodyktyczną matką Adorą, ojczymem Alanem Crellinem i przyrodnią siostrą Ammą, przywołuje traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa, w tym śmierć młodszej siostry Camille, Marian.

Udręczonej przeszłością i szukającej ucieczki za pomocą alkoholu Camille udaje się dołączyć do detektywa Richarda Willisa i szefa policji Vickery'ego w poszukiwaniu tropów, które mogą rzucić światło na los dwóch zaginionych dziewcząt.

Jeżeli lubicie takie klimaty i czujecie się zaintrygowani, serial „Ostre przedmioty” w całości obejrzycie teraz na platformie HBO Max.

