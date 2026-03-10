Samotny tata i czwórka dzieci w malutkim mieszkanku. Tak zmienili ich życie

W najnowszym odcinku programu „Nasz nowy dom” widzowie poznają rodzinę ze Zgierza, która od lat mierzy się z ogromną stratą i codziennymi trudnościami. Samotny ojciec wychowujący czwórkę dzieci robi wszystko, by mimo przeciwności stworzyć im prawdziwy dom. Teraz jego historia stanie się jednym z najbardziej poruszających momentów tego sezonu.

Samotny tata i czwórka dzieci po wielkiej stracie

W niewielkim, dwupokojowym mieszkaniu w centrum Zgierza mieszka pan Jakub wraz z czwórką dzieci – Filipem, Wojtkiem, Zosią i Frankiem. Kilka lat temu życie tej rodziny całkowicie się zmieniło. Po ciężkiej chorobie nowotworowej zmarła mama dzieci.

Od tamtej chwili to ojciec przejął wszystkie obowiązki i samotnie wychowuje swoje pociechy. Każdy dzień to dla niego ogromne wyzwanie, ale – jak podkreślają osoby z produkcji programu – pan Jakub robi wszystko, by dzieci czuły się bezpieczne i kochane.

„Kiedy zobaczyłem, jak pan Jakub radzi sobie każdego dnia z wychowaniem czwórki dzieci po stracie żony, pomyślałem, że to jest prawdziwa siła ojcostwa. My możemy tu zrobić remont i poprawić warunki, ale najważniejsze jest to, że w tym domu mimo trudnych doświadczeń wciąż jest ogrom miłości”. – powiedział Darek Stolarz Wardziak.

Babcia, która oddała rodzinie własne mieszkanie

Jednym z najważniejszych filarów tej rodziny jest babcia dzieci – pani Lucyna. To właśnie ona podjęła decyzję, która pozwoliła rodzinie przetrwać najtrudniejszy moment. Kobieta oddała synowi i wnukom swoje mieszkanie, aby mogli nadal mieszkać razem i zachować stabilność po śmierci mamy dzieci. Sama przeprowadziła się do wynajętego lokum, rezygnując z własnego komfortu, by pomóc najbliższym.

Dzięki temu gestowi pan Jakub i jego dzieci mogli spróbować na nowo ułożyć życie. Choć rodzina świetnie radzi sobie z codziennością i jest bardzo dobrze zorganizowana, ich warunki mieszkaniowe pozostawiają wiele do życzenia. Pan Jakub pracuje w wodociągach, jednak skromny budżet pozwala jedynie na pokrycie bieżących wydatków.

Remont mieszkania od dawna jest poza ich zasięgiem. Łazienka znajduje się w bardzo złym stanie, podłoga zaczyna się rozpadać, a największym problemem pozostaje brak przestrzeni. Najmłodsza Zosia dzieli pokój z dwoma starszymi braćmi. Z roku na rok staje się to coraz trudniejsze, dlatego stworzenie dodatkowej przestrzeni dla dzieci jest największym marzeniem rodziny. Przed architektem programu, Maćkiem, stoi więc wyjątkowo trudne zadanie – w dwupokojowym mieszkaniu znaleźć miejsce na upragniony trzeci pokój.

Chwila oddechu i rodzinne pasje. „Wspólnie robimy dobro”

Podczas gdy ekipa remontowa pracuje nad przemianą mieszkania, rodzina dostaje chwilę wytchnienia. Męska część rodziny oddaje się swojej pasji do rekonstrukcji historycznych, przenosząc się na moment w świat dawnych epok. W tym samym czasie Ela, Zosia i pani Lucyna korzystają z okazji, by spędzić razem prawdziwie babskie chwile. To czas rozmów, śmiechu i wzruszeń – moment, w którym mogą na chwilę zapomnieć o codziennych trudnościach.

Historia rodziny ze Zgierza to kolejny przykład tego, jak wielką rolę w programie odgrywa pomoc ludziom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. „Nasz nowy dom” od lat pokazuje historie rodzin, które mimo przeciwności losu nie tracą nadziei. Hasło programu brzmi „Wspólnie robimy dobro” i właśnie w tym duchu producenci zachęcają do zgłaszania się do kolejnych edycji.

„Jeśli mieszkasz w trudnych warunkach i potrzebujesz realnej pomocy – nie zwlekaj. A może znasz kogoś, kto każdego dnia zmaga się z brakiem podstawowych warunków do życia? Nasz nowy dom to szansa na zmianę, konkretne wsparcie i nowy start. Czasem jeden krok wystarczy, by odmienić naprawdę wiele”.

Zgłoszenia do programu można wysyłać pod adresem: [email protected]. Premiera odcinka z udziałem rodziny ze Zgierza zaplanowana jest na 12 marca o godz. 21.30.

