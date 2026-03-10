Ryszard Rynkowski stanie przed sądem. Co mu się zarzuca?

W czerwcu ubiegłego roku wiadomość o wypadku z udziałem Ryszarda Rynkowskiego błyskawicznie obiegła media i wywołała ogromne poruszenie wśród fanów artysty. Piosenkarz miał wtedy pojawić się na scenie podczas koncertu „Trzy ćwiartki Jacka Cygana” w Opolu, jednak zamiast występu doszło do zdarzenia drogowego. Teraz sprawa ma swój dalszy ciąg w sądzie. Wyznaczono już termin pierwszej rozprawy.

Wypadek z udziałem Ryszarda Rynkowskiego i zarzuty

Do zdarzenia doszło 14 czerwca 2025 roku. Jak informowały wówczas media, Ryszard Rynkowski prowadził samochód pod wpływem alkoholu i spowodował wypadek.

Sprawą zajęła się policja, a wyniki badania nie pozostawiały wątpliwości.„W jego krwi było 1,6 promila alkoholu. Mężczyzna usłyszał zarzut kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości” – przekazał „Super Expressowi” młodszy aspirant Paweł Dominiak, rzecznik prasowy brodnickiej policji.

Informacja była szeroko komentowana, zwłaszcza że artysta tego samego dnia miał wystąpić przed publicznością w Opolu podczas koncertu poświęconego Jackowi Cyganowi.

Sąd w Brodnicy prowadzi dwie sprawy

Jak ustalił „Fakt”, Sąd Rejonowy w Brodnicy prowadzi wobec piosenkarza dwa odrębne postępowania. Pierwsze dotyczy, jak podaje tabloid, „spowodowania zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka”. Drugie odnosi się do zarzutu prowadzenia pojazdu pod wpływem alkoholu. Wiadomo już, że rozprawa dotycząca pierwszej sprawy została wyznaczona na 9 kwietnia 2026 roku.

W przypadku drugiego postępowania sytuacja jest bardziej skomplikowana. Termin rozprawy nie został jeszcze ustalony. Z ustaleń „Faktu” wynika, że powodem jest zmiana kadrowa w Sądzie Rejonowym w Brodnicy. Sędzia, który wcześniej zajmował się sprawą Ryszarda Rynkowskiego, odszedł z tej jednostki, co spowodowało konieczność ponownego podziału spraw.

„W odpowiedzi na zapytanie informuję, że w sprawie nie został wyznaczony termin rozprawy. W związku ze zmianą miejsca służbowego dotychczasowego referenta trwają czynności mające na celu podział jego referatu w tutejszym sądzie” – przekazał „Faktowi” przedstawiciel sądu.

