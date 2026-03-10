Dwa popularne formaty z nowymi prowadzącymi. TVN robi porządki

Do „Top Model” po latach wraca jedna z uczestniczek, ale w zupełnie nowej roli. Klaudia El Dursi została ogłoszona nową prowadzącą show, a zmiana ta pociąga za sobą kolejne roszady w ramówce. Stałą gospodynią „Hotelu Paradise” zostaje Edyta Zając.

Klaudia El Dursi. Od uczestniczki do prowadzącej „Top Model”

Historia Klaudii El Dursi to jeden z najbardziej nieoczywistych scenariuszy w historii polskich programów rozrywkowych. Modelka pojawiła się w „Top Model” jako uczestniczka castingu i od razu zdobyła tzw. złoty bilet, który automatycznie zapewnił jej miejsce w domu modeli.

Od pierwszych odcinków przyciągała uwagę widzów wyrazistą osobowością, naturalnością i dużą charyzmą. Udział w programie okazał się dla niej momentem przełomowym i otworzył drogę do kariery w mediach.

Po latach El Dursi wraca do formatu, który był początkiem jej telewizyjnej drogi. Tym razem nie jako uczestniczka rywalizacji, lecz jako prowadząca programu oglądanego przez miliony widzów. Dla wielu fanów show to symboliczne domknięcie historii, która rozpoczęła się właśnie podczas castingu. Nowa rola ma także praktyczny wymiar. Dzięki własnemu doświadczeniu w programie Klaudia doskonale zna emocje towarzyszące uczestnikom i wyzwania, z jakimi muszą się mierzyć młodzi ludzie marzący o karierze w modelingu.

Jubileuszowy sezon z nową twarzą

Najbliższa odsłona „Top Model” zapowiada się szczególnie interesująco. Program wkracza w kolejny etap swojej historii, a zmiana na stanowisku prowadzącej ma być jednym z najważniejszych elementów nowego sezonu.

Droga Klaudii El Dursi od zdobywczyni złotego biletu do prowadzącej stała się jednocześnie przykładem tego, jak wielkie możliwości potrafi otworzyć udział w popularnym formacie telewizyjnym.

Już w połowie marca ruszą internetowe castingi do kolejnej edycji programu. Emisja planowana jest tradycyjnie na jesień na antenie TVN. Przypomnijmy, że niedawno nie tylko z programem, ale i w ogóle ze stacją TVN rozstał się Michał Piróg.

Edyta Zając na stałe w „Hotel Paradise”

Zmiana w „Top Model” oznacza również przetasowania w innym popularnym formacie. Stałą prowadzącą „Hotelu Paradise” zostaje Edyta Zając.

Modelka i prezenterka miała już okazję sprawdzić się w tej roli podczas 11. sezonu reality show. Jej występy spotkały się z pozytywnym odbiorem widzów, dlatego stacja zdecydowała się powierzyć jej prowadzenie programu na stałe. Obecnie na antenie emitowany jest także 12. sezon z jej udziałem, co dodatkowo ugruntowało jej pozycję w tym formacie.

Oba programy powrócą na antenę jesienią. „Top Model” będzie emitowany w TVN, natomiast 13. sezon „Hotelu Paradise” trafi do widzów TVN7.

