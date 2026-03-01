5 seriali, które warto obejrzeć wieczorem na Netflix

Wieczór to najlepszy moment, żeby na chwilę zwolnić i zanurzyć się w dobrej historii. Czasem wystarczy kilka odcinków, by całkowicie oderwać się od codzienności – niezależnie od tego, czy masz ochotę na mroczny kryminał, wciągający dramat czy serial, który obejrzysz „na raz”. Wśród produkcji dostępnych na Netfliksie nie brakuje tytułów idealnych na jeden intensywny wieczór przed ekranem. Dziś proponujemy wam pięć takich perełek – bawcie się dobrze!

Co obejrzeć wieczorem? 5 wciągających seriali z Netflix

„Niewiarygodne”



Nastoletnia Marie Adler (Kaitlyn Dever) zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall (nagrodzone Emmy Toni Collette i Merritt Wever) wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Sprzątaczka”



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„Dept. Q”



Detektyw Carl Morck jest genialnym gliną, ale okropnym kolegą. Jego cięte riposty nie przysporzyły mu przyjaciół w policji w Edynburgu. Po strzelaninie, w której zginął młody policjant, a jego partner został sparaliżowany, zostaje zesłany do piwnicy i jest jedynym członkiem wydziału Q, nowo utworzonej jednostki zajmującej się nierozwiązanymi sprawami. Wydział jest chwytem PR-owym, mającym na celu odwrócenie uwagi opinii publicznej od niepowodzeń niedofinansowanej, upadającej policji, która chętnie pozbyłaby się Morcka ze swoich szeregów. Jednak zupełnie niechcący Carl zaczyna tworzyć ekipę odrzuconych, którzy nie mają nic do stracenia. Dlatego gdy powraca stara sprawa prominentnego urzędnika, który zaginął dawno temu, Carl znów czuje się w swoim żywiole - wkłada kij w mrowisko i nie zadowala się zdawkowymi odpowiedziami.



„Ród Guinnessów”



Epicka historia inspirowaną jedną z najsłynniejszych i najbardziej wpływowych europejskich dynastii - rodziną Guinnessów. Akcja rozgrywa się w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku tuż po śmierci sir Benjamina Guinnessa, człowieka, który wyniósł browar Guinnessa na wyżyny sukcesu. Jego testament wywołuje lawinę wydarzeń, które na zawsze odmienią losy czworga dorosłych dzieci - Arthura, Edwarda, Anne i Bena - a także mieszkańców Dublina związanych z legendą Guinnessa.



„Marcella”



Marcella (Anna Friel) to zbliżająca się do czterdziestki pani detektyw, która po 12-letniej przerwie w pracy wraca w końcu do policyjnego wydziału zabójstw. Marcella niegdyś porzuciła obiecującą karierę i poświęciła się życiu rodzinnemu. Dziś jej codzienność to konieczność godzenia się z rozpadem niegdyś udanego małżeństwa i brakiem kontaktu z dziećmi, które przebywają w szkole z internatem. Właśnie w takich okolicznościach Marcella wraca do pracy, a jej poczucie własnego ja jest mocno zachwiane. Czytaj też:

Cztery najlepsze seriale na Netflix w tym roku. Polski tytuł numerem 1.!Czytaj też:

Netflix tworzy miniserial „Duma i uprzedzenie”. Fani już narzekają: „O masakra, jaki Darcy”