Gwiazda w żałobie przeraźliwie straciła na wadze. Odpowiada na hejt w dramatycznym przesłaniu

Jeszcze kilka godzin wcześniej stała na scenie w Manchesterze, odbierając w imieniu zmarłego ojca nagrodę za całokształt twórczości podczas gali BRIT Awards 2026. U jej boku była mama, Sharon Osbourne. To miał być wieczór pełen wzruszeń i dumy z dorobku legendarnego frontmana Black Sabbath, Ozzy Osbourne'a.

„Istnieje szczególny rodzaj okrucieństwa…”

W niedzielę 1 marca 41-letnia brytyjska piosenkarka, projektantka mody i aktorka opublikowała na Instagramie emocjonalne oświadczenie. „Istnieje szczególny rodzaj okrucieństwa w krzywdzeniu kogoś, kto ewidentnie przez coś przechodzi” – napisała. „Kopanie mnie, gdy leżę, wątpienie w mój ból, rozsiewanie plotek o moich zmaganiach i odwracanie się ode mnie, gdy najbardziej potrzebuję wsparcia i miłości”.

Gwiazda nie ukrywa, że ostatnie miesiące to dla niej czas ogromnej próby. „Przeżywam obecnie najtrudniejszy okres w życiu. Nie powinnam nawet musieć się bronić. Ale nie będę tu siedzieć i pozwalać, by mnie tak odczłowieczano!” – podkreśliła.

Hejt po stracie ojca

Zaledwie kilka dni wcześniej Kelly musiała mierzyć się z wyjątkowo brutalnymi komentarzami dotyczącymi jej wyglądu. Jeden z internautów nawiązał wprost do śmierci jej ojca, sugerując, że „wygląda jak trup” i „wkrótce się z nim zobaczy”.

Celebrytka udostępniła zrzut ekranu tej wiadomości, pisząc: „Dosłownie nie mogę uwierzyć, jak obrzydliwi są niektórzy ludzie! Nikt nie zasługuje na takie znęcanie się!”. To nie pierwszy raz, gdy publicznie reaguje na body shaming i insynuacje dotyczące jej zdrowia. W grudniu, w rozmowie z Piers Morgan, ostro odpowiedziała tym, którzy sugerowali, że „źle wygląda” lub powinna „odstawić Ozempic”.

„Mój tata właśnie zmarł, robię, co mogę, a jedyne, dla czego teraz żyję, to moja rodzina” – mówiła w nagraniu, które później usunęła z sieci. Podkreślała, że świadomie pokazuje w mediach społecznościowych „radosną, a nie nieszczęśliwą stronę swojego życia”.

Odbierając nagrodę dla ojca, Kelly oddała hołd jego muzycznej legendzie. Kilka godzin później musiała walczyć o własną godność. „To też minie, ale kurde”– podsumowała krótko.

