20 kadrów z kultowych wieczorynek. Rozpoznaj je!

Rozpoznasz wieczorynkę po jednym kadrze? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/20! Rozwiąż quiz i sprawdź, czy pamiętasz swoje dzieciństwo!
Pamiętasz czasy, gdy wieczorynka była świętością, a kreskówki oglądało się z wypiekami na twarzy? W tym quizie sprawdzisz swoją pamięć i spostrzegawczość! Przygotowaliśmy 20 kadrów z kultowych bajek – od tych najbardziej znanych po nieco zapomniane perełki. Zdobycie 10 punktów to już prawdziwy sukces! Do dzieła!
Wieczorynkowe wyzwanie. Rozpoznaj 20 kadrów z bajekOdpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z:
- Smerfy
- Gumisie
Czytaj też:
Quiz ortograficzny na start weekendu. Uwaga na natrętny dylematCzytaj też:
QUIZ: Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 kadrów!
Źródło: WPROST.pl