20 kadrów z kultowych wieczorynek. Rozpoznaj je!

Pamiętasz czasy, gdy wieczorynka była świętością, a kreskówki oglądało się z wypiekami na twarzy? W tym quizie sprawdzisz swoją pamięć i spostrzegawczość! Przygotowaliśmy 20 kadrów z kultowych bajek – od tych najbardziej znanych po nieco zapomniane perełki. Zdobycie 10 punktów to już prawdziwy sukces! Do dzieła!

QUIZ: Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 kadrów!