20 kadrów z kultowych wieczorynek. Rozpoznaj je!
Udostępnijdodaj Skomentuj
Seriale

20 kadrów z kultowych wieczorynek. Rozpoznaj je!

Dodano: 
„Porwanie Baltazara Gąbki”
„Porwanie Baltazara Gąbki” Źródło: Studio Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej
Rozpoznasz wieczorynkę po jednym kadrze? Tylko prawdziwi znawcy zdobędą 10/20! Rozwiąż quiz i sprawdź, czy pamiętasz swoje dzieciństwo!

Pamiętasz czasy, gdy wieczorynka była świętością, a kreskówki oglądało się z wypiekami na twarzy? W tym quizie sprawdzisz swoją pamięć i spostrzegawczość! Przygotowaliśmy 20 kadrów z kultowych bajek – od tych najbardziej znanych po nieco zapomniane perełki. Zdobycie 10 punktów to już prawdziwy sukces! Do dzieła!

Wieczorynkowe wyzwanie. Rozpoznaj 20 kadrów z bajek

Odpowiedz na 1 pytanie z 20 To kadr z: To kadr z:
  • Smerfy
  • Gumisie

Czytaj też:
Quiz ortograficzny na start weekendu. Uwaga na natrętny dylematCzytaj też:
QUIZ: Rozpoznaj kultową wieczorynkę! 15 kadrów!

Źródło: WPROST.pl