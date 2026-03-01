„Ależ to się ogląda!”. Ten brytyjski serial-thriller porównywany jest do „Bodyguarda”

Potrzeba wyjątkowego serialu, żeby konkurować z tak dobrym tytułem jak „Bodyguard” BBC i Netliksa – ale thriller spiskowy „Obserwowani” (ang. „The Capture”) radzi sobie z tym całkiem nieźle. Po dwóch niezwykle wciągających sezonach, niebawem oficjalnie powraca z trzecią odsłoną – i według dyrektor BBC Drama Lindsay Salt, serial „zaradzi i przerazi w równym stopniu”.

Perełka wśród brytyjskich seriali. Thriller jest hitem na świecie

Po uniewinnieniu za rzekome zbrodnie popełnione w Afganistanie, były brytyjski żołnierz Shaun Emery (Callum Turner) może wrócić do swojej córeczki czekającej na niego w domu w Londynie. Jego wolność jednak nie trwa długo. Taśmy z nocnego monitoringu wychodzą na jaw, jednocześnie obciążając go o porwanie i morderstwo jego adwokatki. Młoda detektyw Rachel Carey (Holliday Grainger), zajmująca się jego sprawą, odkrywa spisek przeciwko żołnierzowi. Okazuje się, że taśmy z monitoringu zostały zmanipulowane, a mężczyzna ponownie musi walczyć o swoją niewinność. Twórca i scenarzysta serialu, Ben Chanan, przyznał, że podczas gdy w poprzednich sezonach Rachel badała losy innych, których życie się rozpadało, „sezon 3. stawia Carey w samym sercu spisku”.

Serial, którego dwa dotychczasowe sezony – obydwa liczą po 6 epizodów – oglądać można na SkyShowtime, ma na polskim Filmwebie ocenę 7,6/10, a wśród komentarzy jego fanów przeczytać można takie wpisy jak: „Moim zdaniem arcydzieło serialowe. Dawno nie oglądałem tak dobrego trzymającego w napięciu serialu który ciągnie nas z odcinka na odcinek. Polecam”; „Rzadko się zdarza, że drugi sezon jest lepszy od pierwszego. Tutaj mamy fajny brytyjski klimat oraz ciekawy temat obserwacji i manipulacji obywateli”; „Rewelacja!”; „Ależ to się ogląda!”.

