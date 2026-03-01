175 najlepszych thrillerów ostatnich 25 lat. Tylko filmy z oceną powyżej 7/10

Thriller to gatunek, który nie wybacza przeciętności. Albo trzyma w napięciu do ostatniej minuty, albo znika wśród setek podobnych historii. Dlatego ten ranking nie jest przypadkowym zestawieniem ani subiektywną listą. To efekt przeanalizowania ocen widzów z ostatnich 25 lat – znalazły się tu wyłącznie te tytuły, które przekroczyły solidną granicę 7/10. W sumie aż 175 filmów, które udowadniają, że kino trzymające w napięciu ma się świetnie.Od dusznych thrillerów psychologicznych, przez mroczne kryminały, po trzymające w fotelu historie oparte na faktach – o przekrój niemal trzech dekad kina, w którym widać, jak zmieniały się tematy, tempo narracji i sposoby budowania napięcia.

To lista zarówno dla fanów gatunku, jak i dla tych, którzy po prostu szukają „czegoś naprawdę dobrego” na wieczór. Możesz ją potraktować jak gotową ściągę na lata – zapisać, dodać do zakładek i wracać do niej zawsze wtedy, gdy pojawi się odwieczne pytanie: co obejrzeć?

Najmocniejsze thrillery ostatnich 25 lat – lista, którą warto zapisać. Nasz ranking

„Maria łaski pełna”



Maria Alvarez mieszka razem z mamą, siostrą , babcią i nowonarodzonym siostrzeńcem w jednym z małych miasteczek na połnoc od Bogoty. Pracuje na oddalonej kilka kilometrów od jej rodzinnej miejscwości plantacji kwiatów. Jej praca jest niebywale nudna. Wkrótce ktoś odmieni jej życie. Poznany Franklin proponuje jej układ. Ma przemycić do Stanów Zjednoczonych uprzednio połknięte woreczki z heroiną. Jednak czy jej się to uda?



„Zdrajca”



Agenci FBI prowadzą śledztwo w sprawie ataków terrorystycznych. Wszystkie ślady prowadzą do byłego agenta służb specjalnych.



„Dla niej wszystko”



Film opowiada o kobiecie niesłusznie posądzonej o morderstwo i zakochanym w niej bez pamięci mężu, który widząc, że nie jest w stanie pomóc żonie w żaden legalny sposób, przygotowuje jej ucieczkę z więzienia.



„Kropka nad i”



Carmen na swoim wieczorze panieńskim poznaje mężczyznę, o którym nie może zapomnieć. Tymczasem zbliża się dzień jej ślubu.



„Tetris”



Film na podstawie prawdziwej historii amerykańskiego sprzedawcy gier wideo Henka Rogersa, który w 1988 roku odkrył Tetris. Gdy Henk próbuje zaprezentować swoją grę na świecie, zderza się z niebezpiecznymi kłamstwami i korupcją po drugiej stronie żelaznej kurtyny.



„Marsylski łącznik”



Marsylia, 1975 rok. Ambitny sędzia prowadzi sprawę gangu kierowanego przez nieuchwytnego Gaëtana Zampę.



„Nieznajoma”



Ukrainka podejmuje pracę sprzątaczki w domu włoskiej rodziny. Wybór miejsca nie jest przypadkowy.



„Regulamin zabijania”



Dwóch dawnych towarzyszy broni walczy o sprawiedliwość przed sądem wojskowym.



„Cena prawdy”



Dziennikarka demaskuje rządowy skandal. Mimo groźby więzienia odmawia ujawnienia tożsamości swojego informatora.



„Miasto śmierci”



Dziennikarka Lauren przybywa do meksykańskiego miasta Juarez, by zająć się sprawą morderstw młodych kobiet, które są gwałcone i torturowane.



„Niebo”



Policjant pomaga w ucieczce z aresztu Philippie oskarżonej o zamach bombowy.



„Holy Spider”



Historia seryjnego mordercy, który w Iranie w 2000 roku zabijał pracownice seksualne pod pretekstem oczyszczania miasta.



„Kartoteka 64”



Robotnicy remontujący starą kopenhaską kamienicę dokonują przerażającego odkrycia. W pomieszczeniu ukrytym za ścianą jednego z mieszkań znajdują trzy zmumifikowane ciała.



„Plotka”



Trójka studentów postanawia sprawdzić hipotezę naukową i rozpowiada fałszywą informację na temat ich koleżanki. Sytuacja wymyka się spod kontroli.



„Pan Zemsta”



Głuchoniemy mężczyzna, chcąc zebrać pieniądze na operację siostry, w akcie desperacji porywa córkę bogatego fabrykanta.



„Godziny strachu”



Dostatnie i beztroskie życie Randallów pogrąża się w chaosie, gdy ich córka zostaje uprowadzona. Zostają zmuszeni do wykonywania poleceń porywacza.



„Wyścig z czasem”



Szef policji z Florydy musi rozwiązać sprawę morderstwa, zanim sam zostanie o nie oskarżony.



„Harry Brown”



Emerytowany żołnierz piechoty morskiej postanawia rozprawić się z bandą nastoletnich opryszków.



„Łowcy umysłów”



Uczestnicy szkolenia z kryminalistyki walczą o życie na opuszczonej wyspie.



„Ręka Boga”



Do agenta FBI zgłasza się mężczyzna, który twierdzi, że wie kim jest poszukiwany seryjny morderca.



„Wendeta”



Ameryka, XIX w. Liz wraz z mężem i dziećmi wiedzie spokojne życie wśród niewielkiej społeczności holenderskich osadników. Sielanka zostaje przerwana, kiedy do miasteczka przyjeżdża nowy pastor.



„Sirât”



Ojciec i syn wyruszają na poszukiwania zaginionej w północnej Afryce córki.



„Odważna”



Erika Bain wraz z narzeczonym padają ofiarami brutalnego napadu, w wyniku którego jej ukochany ginie, a ona zostaje ciężko ranna. By przezwyciężyć strach i zaspokoić pragnienie sprawiedliwości, kobieta wkracza na drogę zemsty.



„Remedium”



Dziewięcioletni Nick przechodzi załamanie, kiedy znika jego młodszy brat Bjorn. Wiele lat później jako detektyw rozpoczyna śledztwo w sprawie ataku na rodzinę Simonsów i porwania ich syna.



„Nie mów nikomu”



Pediatra, którego żona umarła niedługo po ślubie, otrzymuje tajemniczego e-maila. Z listu wynika, że ukochana jednak żyje.



„Ujrzałem diabła”



Młody agent koreańskich służb specjalnych postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość mordercy swojej narzeczonej.



„Fatamorgana”



Dzięki anomalii w czasoprzestrzeni Vera ratuje życie chłopca przed 25 laty, ale traci przez to własną córkę. Teraz robi wszystko, by ją odzyskać.



„Wyrok skazujący”



Brat Betty zostaje skazany za napad i morderstwo. Kobieta kosztem wielu wyrzeczeń podejmuje studia prawnicze, by móc doprowadzić do jego uniewinnienia.



„Tajemnica Marrowbone”



Obawiające się rozdzielenia po śmierci matki rodzeństwo zamieszkuje opuszczony dom na odludziu. Najstarszy z nich Jake odwiedza lokalny sklep w miasteczku i poznaje piękną Allie.



„Częstotliwość”



Historia ojca i syna, którzy żyjąc w różnych wymiarach czasowych, nawiązują ze sobą kontakt. Doprowadza to do zmiany biegu wydarzeń oraz związanych z tym poważnych konsekwencji.



„Dzień patriotów”



Rok 2013. Podczas bostońskiego maratonu dochodzi do ataku bombowego. W całym mieście rozpoczyna się polowanie na zamachowców.



„Osaczony”



Troje nastolatków włamuje się do domu bogatej rodziny i bierze zakładników. Policjant Jeff Talley postanawia ponownie przyjąć rolę negocjatora, którą porzucił kilka lat wcześniej.



„Pani Zemsta”



Lee Geum-Ja odzyskuje wolność po 13 latach spędzonych w więzieniu i planuje zemstę na nielojalnym byłym wspólniku.



„Nikomu ani słowa”



Bandyci porywają córkę psychiatry, aby wydobyć miejsce ukrycia zrabowanego łupu od jego pacjentki.



„Ostrożnie, pożądanie”



Szanghaj lat 40. pod japońską okupacją. Członkowie podziemnego ruchu oporu, planując dokonać zamachu na ważnej figurze z kolaboracyjnego rządu, wysyłają dziewczynę, która ma go uwieść.



„Sound of Freedom. Dźwięk wolności”



Tim Ballard, były agent rządowy USA, rezygnuje z pracy, aby poświęcić swoje życie ratowaniu dzieci przed handlarzami seksualnymi.



„Wykolejony”



Charles, by ukryć zdradę małżeńską, zostaje zmuszony do spełniania coraz większych żądań finansowych szantażującego go gangstera.



„W lepszym świecie”



Christian i Elias zostają przyjaciółmi ze szkolnej ławki. Pierwszy z nich niedawno stracił matkę, rodzice drugiego zaś myślą o rozwodzie.



„Wybawienie”



Na duńskiej plaży zostaje odnaleziona butelka z niepokojącym listem. Sprawa trafia do departamentu Q, zajmującego się niewyjaśnionymi przestępstwami sprzed lat.



„Kobieta w klatce”



Po traumatycznych przeżyciach detektyw Carl Mørck zostaje przydzielony do zamykania spraw niewyjaśnionych. Jego uwagę zwraca zaginięcie pewnej kobiety.



„Ukryte”



Małżeństwo jest terroryzowane za pomocą serii tajemniczych kaset wideo, inwigilujących ich życie.



„Przymierze”



W Afganistanie amerykański sierżant nawiązuje głęboką więź ze swoim lokalnym tłumaczem.



„Winni”



Dyspozytor linii 112 odbiera telefon od porwanej kobiety. Połączenie zostaje przerwane i zaczyna się walka z czasem, by odnaleźć dzwoniącą oraz jej porywacza.



„Trup”



Detektyw poszukuje ciała femme fatale, które zniknęło z kostnicy.



„Purpurowe rzeki”



Dwaj policjanci łączą siły, by rozwikłać zagadkę brutalnych zbrodni popełnionych w okolicy.



„Transfer”



Amerykański naukowiec egipskiego pochodzenia zostaje uznany za terrorystę i poddany brutalnemu przesłuchaniu. Młody pracownik CIA stara się go uwolnić.



„Zabójcy bażantów”



Rok 1994, zabite zostają bliźnięta, a do zbrodni przyznaje się miejscowy samotnik. Sprawa zostaje jednak wznowiona po 20 latach.



„Historia przemocy”



Tom Stall ma kochającą żonę i dzieci. Wraz z pojawieniem się dwóch gangsterów, w jego życiu następuje nagły zwrot.



„Jeden gniewny człowiek”



H. pracuje dla firmy, która organizuje konwoje i odpowiada za transport setek milionów dolarów tygodniowo po Los Angeles.



„Million Dollar Hotel”



W obskurnym hotelu w Los Angeles umiera syn miliardera. Agent próbujący rozwikłać zagadkę wywraca do góry nogami życie ekscentrycznych lokatorów.



„Pojedynek”



Podstarzały autor kryminałów zaprasza do domu kochanka swojej żony i wciąga go w rozgrywkę, której stawką są drogocenne klejnoty.



„Rozłączeni”



Grupa niezależnych osób szuka przyjaźni, akceptacji i silnych więzi w świecie zdominowanym przez internet.



„8 części prawdy”



Podczas przemówienia prezydenta USA w Salamance dochodzi do zamachu. Jeden ze świadków zdarzenia jest przekonany, że kamerą nagrał sprawcę.



„Infernal Affairs: Piekielna gra”



Yan jest policjantem, który pod przykrywką rozpracowuje hongkońską mafię, z kolei Ming to mafijny szpieg pracujący w policji. Obie strony odkrywają, że są infiltrowane.



„Pęknięcia”



Grupa przyjaciółek ze szkoły z internatem trenuje skoki do wody pod okiem charyzmatycznej nauczycielki. Towarzyską równowagę zakłóca przyjazd nowej uczennicy.



„Potęga strachu”



Pracujący na usługach włoskiej mafii Joey próbuje odnaleźć pistolet użyty podczas gangsterskich porachunków, w których zginął skorumpowany policjant.



„Dziewczyna z sąsiedztwa”



Nastoletnia Meg i jej niepełnosprawna siostra po stracie rodziców trafiają pod opiekę dalekiej ciotki Ruth, która wraz z synami nie ma wobec dziewczyn dobrych zamiarów.



„Strange Darling”



Randka dwojga nieznajomych zmienia się w krwawy koszmar.



„Millennium: Zamek z piasku, który runął”



Lisbeth przebywa w szpitalu, gdzie dochodzi do zdrowia i oczekuje na proces. Dziennikarz Mikael Blomkvist próbuje zdobyć dowody na jej niewinność.



„Millennium: Dziewczyna, która igrała z ogniem”



Gdy Lisbeth Salander zostaje podejrzana o zamordowanie dwójki dziennikarzy śledczych prowadzących sprawę handlu kobietami, Mikael Blomkvist postanawia udowodnić jej niewinność.



„Przez ciemne zwierciadło”



Prowadząc śledztwo przeciwko handlarzom narkotyków, tajniak przenika do środowiska narkomanów. Wkrótce uzależnia się od tajemniczej substancji i zaczyna tracić własną tożsamość.



„Notatki o skandalu”



Ekranizacja powieści Zoe Heller. 40-letnia nauczycielka rozpoczyna romans z 15-letnim uczniem. Powierniczką jej sekretu staje się koleżanka z pracy.



„La cara oculta”



Belén, narzeczona młodego hiszpańskiego dyrygenta filharmonii, znika bez śladu w niewyjaśnionych okolicznościach. On szybko układa sobie życie z inną kobietą.



„Wschodnie obietnice”



Podczas porodu umiera młoda Rosjanka. Pielęgniarka, starając się wyjaśnić jej śmierć, odkrywa, że dziewczyna była prostytutką pracującą dla rosyjskich przestępców.



„Ładunek 200”



ZSRR, rok 1984. Milicjant Żurow prowadzi dwa śledztwa – w sprawie porwania córki lokalnego sekretarza partii i brutalnego morderstwa.



„Złe wychowanie”



Ignacio i Enrique poznają się w katolickiej szkole. Razem odkrywają, czym jest kino, miłość oraz ból.



„Anonimus”



Edward de Vere jest utalentowanym pisarzem, który ze względu na arystokratyczne pochodzenie nie może publikować dzieł pod własnym nazwiskiem. Za autora jego sztuk podaje się aktor o imieniu William Szekspir.



„Blitz”



Dwójka detektywów ściga zabójcę policjantów, który dzieli się planami swoich zbrodni z dziennikarzem, pragnąc rozgłosu.



„Sekret jej oczu”



Prokurator federalny, Benjamín Esposito, za wszelką cenę chce rozwikłać sprawę zgwałconej i brutalnie zamordowanej przed kilku laty młodej dziewczyny.



„Obłąkani”



Do Stonehearst, zakładu dla obłąkanych, przybywa młody absolwent medycyny - Edward Newgate. Eliza Graves jest tam jedną z pacjentek.



„Siła strachu”



Kiedy matka Emily popełnia samobójstwo, dziewczynka wraz z ojcem zamieszkuje na wsi, gdzie zaprzyjaźnia się z tajemniczym Charliem.



„Pułapka”



Kiedy młoda Hayley czatuje ze starszym od siebie fotografem, mężczyzna prosi dziewczynę o spotkanie.



„Mr. Brooks”



Po jednym z zabójstw dokonanych za namową mrocznego alter ego szanowany biznesmen, Earl Brooks, zaczyna być szantażowany przez człowieka, który sfotografował jego zbrodnię.



„Źle się dzieje w El Royale”



Siedmioro obcych sobie ludzi, z których każdy skrywa mroczną tajemnicę, spotyka się w hotelu El Royale.



„Przerwane objęcia”



Opętany miłością milioner zrobi wszystko, by zatrzymać przy sobie ukochaną. Kobieta czuje do niego jedynie wdzięczność i w tajemnicy spotyka się z innym mężczyzną.



„John Wick 4”



John Wick odkrywa sposób na pokonanie Gildii Zabójców. Zanim jednak odzyska wolność, będzie musiał stawić czoła nowemu wrogowi i jego sojusznikom, z którymi stoczy walki na kilku kontynentach.



„Lincz”



Historia oparta na prawdziwych wydarzeniach. Trzech braci wymierza sprawiedliwość terroryzującemu wieś recydywiście.



„Eksperyment”



Oparta na faktach historia zakończonego skandalem makabrycznego badania.



„Bez reguł”



Dwójka agentów stara się odnaleźć bomby podłożone przez byłego eksperta nuklearnego.



„Skazany”



Jacob opuszcza więzienie, lecz nie może wrócić do rodziny, gdyż grozi im niebezpieczeństwo ze strony gangu.



„Diabeł wcielony”



Powojenna rzeczywistość jest pełna korupcji i brutalności. Przesiąknięci złem ludzie otaczają młodego mężczyznę, który z poświęceniem chroni swoich bliskich.



„Złodziej życia”



Agentka FBI pomaga kanadyjskiej policji w ujęciu seryjnego mordercy.



„Nikt”



Przechodzień jest świadkiem jak grupa mężczyzn atakuje kobietę, więc podejmuje interwencję. Tym samym staje się celem narkotykowego bossa.



„Łowcy głów”



Opowieść o złodzieju dzieł sztuki, który wpada w sieć intryg, mających na celu pozbawienie go życia.



„Stan gry”



Para dziennikarzy próbuje rozwiązać tajemnicę morderstwa asystentki kongresmena.



„Eagle Eye”



Dwoje nieznajomych, Jerry i Rachel, zostają wrobieni w polityczny zamach. Muszą połączyć siły, by walczyć o swoje życie i przetrwanie całego narodu.



„Tożsamość”



Grupa nieznajomych kryje się przed burzą w odciętym od świata motelu. Wkrótce jeden po drugim zaczynają znikać.



„Wind River. Na przeklętej ziemi”



Tropiciel dzikich zwierząt oraz młoda agentka FBI próbują rozwiązać sprawę morderstwa w indiańskim rezerwacie.



„Mechanik: Prawo zemsty”



Płatny morderca, Arthur Bishop, uczy fachu syna swojego mentora, którego wcześniej zlikwidował.



„Niepokój”



Nastoletni Kale, skazany na areszt domowy, zaczyna podglądać swoich sąsiadów. Stwierdza, że obok niego mieszka morderca.



„Konklawe”



Szokujące tajemnice Kościoła wychodzą na jaw podczas obrad nad wyborem nowego papieża.



„Z piekła rodem”



Londyn, rok 1888. Inspektor Frederick Abberline prowadzi śledztwo w sprawie Kuby Rozpruwacza.



„Who Am I. Możesz być kim chcesz”



Benjamin, młody niemiecki geniusz komputerowy, zostaje zaproszony do grupy hakerów, którzy chcą, by usłyszał o nich cały świat.



„Non-Stop”



Agent federalny Bill Marks musi uratować pasażerów i załogę samolotu opanowanego przez terrorystów.



„Połączenie”



Operatorka linii alarmowej odbiera telefon od dziewczyny uwięzionej w bagażniku samochodu porywacza.



„Hannibal. Po drugiej stronie maski”



Podczas wojny młody Hannibal Lecter traci rodzinę i ucieka do Francji, gdzie pod okiem Lady Murasaki odzyskuje równowagę. Bolesne wspomnienia wciąż go jednak prześladują.



„Sierota”



Mąż i żona, którzy niedawno stracili dziecko, adoptują dziewięcioletnią dziewczynkę. Okazuje się, że nie jest ona tak niewinna na jaką wygląda.



„Przeczucie”



Linda dowiaduje się, że jej mąż zginął w wypadku samochodowym. Następnego dnia spotyka go w kuchni.



„Locke”



Ivan opuszcza pracę na budowie w Birmingham i udaje się do Londynu. Podczas podróży samochodem prowadzi rozmowy, które odmieniają jego życie.



„Niezniszczalny”



Jedyny ocalały z katastrofy pociągu, David Dunn, dzięki fanatykowi komiksów odkrywa w sobie nadludzkie możliwości.



„Jedna bitwa po drugiej”



Gdy po latach powraca ich śmiertelny wróg, grupa byłych rewolucjonistów jednoczy się, aby uratować córkę swego towarzysza.



„Prawnik z Lincolna”



Ceniony prawnik angażuje się w sprawę pobicia prostytutki.



„Anatomia upadku”



Mężczyzna upada z wysokości i ginie. Czy jego żona jest za to odpowiedzialna?



„Przeznaczenie”



Tajna rządowa agencja podróży w czasie, mając na celu zapobieganie przyszłym zbrodniom, wysyła szpiega, by uchwycił przestępcę.



„Służąca”



Za namową oszusta dziewczyna zatrudnia się jako służąca arystokratki, by pomóc mu ją w sobie rozkochać.



„Azyl”



Do domu Meg wkraczają złodzieje. Kobieta wraz z córką chroni się przed nimi w małym pomieszczeniu zamykanym od wewnątrz.



„Millennium: Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet”



Doświadczony dziennikarz śledczy i młoda hakerka starają się rozwikłać zagadkę zaginięcia 16-letniej dziewczyny, do którego doszło czterdzieści lat wcześniej.



„Wierny ogrodnik”



Żona Justina, która chciała zdemaskować przestępstwa koncernu farmaceutycznego w Afryce, zostaje zamordowana. Mężczyzna chce ją pomścić.



„Obłęd”



Niesłusznie oskarżony o morderstwo weteran wojenny z Iraku zostaje osadzony w zakładzie dla psychicznie chorych kryminalistów, gdzie jest poddawany eksperymentalnej terapii medycznej.



„Wróg numer jeden”



Dwa lata po zamachach z 11 września młoda agentka CIA, Maya, dołącza do zespołu, który tropi Osamę bin Ladena. Z upływem czasu polowanie na najsłynniejszego terrorystę świata staje się jej obsesją.



„Układ zamknięty”



Oparta na faktach historia opowiada o trzech przedsiębiorcach, którzy wskutek zmowy zostali oskarżeni o działalność w grupie przestępczej.



„Droga”



W post apokaliptycznej rzeczywistości ojciec i syn przemierzają zgliszcza dawnej Ameryki. Próbują zachować człowieczeństwo wśród pozbawionych zasad ludzi oraz grasujących gangów kanibali.



„Wszystko gra”



Chris Wilton rezygnuje z kariery tenisisty i zostaje instruktorem w klubie dla bogaczy. Wkrótce żeni się z córką przemysłowego potentata i wdaje się w romans z seksowną Nolą.



„Jestem mordercą”



Młody milicjant otrzymuje zadanie schwytania seryjnego zabójcy kobiet.



„Bez litości”



Uznany za zmarłego były żołnierz sił specjalnych wiedzie spokojne życie. Kiedy decyduje się pomóc Teri, wchodzi w konflikt z rosyjskimi gangsterami.



„Przebudzenie”



Clay ma piękną narzeczoną i szczęśliwe życie, ale okazuje się, że cierpi na chorobę serca. Musi poddać się operacji, której przebieg będzie bardzo nietypowy.



„Panaceum”



Cierpiąca po utracie męża, który trafił do więzienia, Emily ratuje się terapią u psychiatry. Ten przepisuje jej eksperymentalne antydepresanty, które zmieniają jej życie w piekło.



„Czerwona jaskółka”



Młoda Rosjanka wbrew swojej woli odbywa szkolenie, podczas którego uczy się uwodzić szpiegów. Niebawem zostaje wysłana do Budapesztu, gdzie musi wydobyć tajne informacje od amerykańskiego wywiadowcy.



„Bezsenność”



Podczas pościgu za podejrzanym o morderstwo nastolatki policjant chory na bezsenność popełnia niewybaczalny błąd.



„Szpieg”



Ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6.



„Zostań”



Psychiatra Sam Foster próbuje zapobiec samobójstwu swojego pacjenta.



„Autor widmo”



Ghostwriter zostaje wynajęty do napisania pamiętników byłego premiera Wielkiej Brytanii. Zadanie okazuje się śmiertelnie niebezpieczne.



„Numer 23”



Mężczyzna dostaje obsesji na punkcie książki, która według niego opisuje i przewiduje jego życie i przyszłość.



„Telefon”



Stu zostaje uwięziony w budce telefonicznej przez snajpera-psychopatę.



„Everest”



Rok 1996. Podczas wspinaczki na najwyższy szczyt świata członkowie ekspedycji stawiają czoło potężnej burzy śnieżnej.



„Dogville”



Uciekając przed gangsterami, Grace ukrywa się w małym miasteczku. Wkrótce jego mieszkańcy zaczynają nadużywać władzy, jaką mają nad bohaterką.



„Operacja Argo”



Film oparty na prawdziwych wydarzeniach. Historia tajnej operacji ratowania sześciu amerykańskich zakładników porwanych w Teheranie w 1979 roku.



„Oldboy”



Uwolniony po 15 latach Dae-su ma pięć dni, by odkryć kto go uwięził i dokonać brutalnej zemsty.



„John Q.”



Ubogi mężczyzna, którego syn jest śmiertelnie chory, terroryzuje oddział szpitala, żeby wymusić przeprowadzenie operacji, jaka może uratować życie jego dziecka.



„Skóra, w której żyję”



Chirurg plastyczny, Robert Ledgard, pracuje nad stworzeniem syntetycznej, ludzkiej skóry. Doświadczenia przeprowadza na tajemniczej kobiecie, którą przetrzymuje w domu.



„Jack Strong”



Pułkownik Ludowego Wojska Polskiego, Ryszard Kukliński, podejmuje współpracę z CIA. Działając pod pseudonimem Jack Strong, przekazuje Amerykanom informacje na temat Układu Warszawskiego.



„Vanilla Sky”



Milioner zadurza się w dziewczynie przyjaciela. Tym samym ściąga na siebie gniew swojej dotychczasowej kochanki.



„Plan doskonały”



Doświadczony przestępca Dalton napada na bank. Jego doskonale opracowany plan komplikuje się, gdy do akcji wkracza policyjny negocjator i Madeleine White działająca na zlecenie wpływowych osób.



„Bogowie ulicy”



Taylor i Zavala, dwóch młodych policjantów, patroluje niespokojne ulice południowego Los Angeles. Podczas rutynowego patrolu wpadają na trop makabrycznej zbrodni. Stojący za nią gang narkotykowy wydaje na nich wyrok.



„John Wick”



Były płatny morderca ściga gangsterów, którzy wtargnęli do jego domu, dokonując brutalnej napaści i kradzieży.



„Mulholland Drive”



Rita traci pamięć wskutek wypadku samochodowego. Odkrywa, że jej torba jest pełna pieniędzy i postanawia dowiedzieć się, skąd one pochodzą.



„Słaby punkt”



Ambitny prokurator Willy Beachum prowadzi sprawę Teda Crawforda, który z zimną krwią zabił swoją żonę.



„Zwierzęta nocy”



Właścicielka galerii otrzymuje powieść autorstwa byłego męża. Kobieta jest porażona brutalnym thrillerem, w którym odnajduje nawiązania do swojej przeszłości.



„Pokłosie”



Dwóch braci, próbując odgrzebać tajemnicę sprzed lat, staje w poważnym konflikcie z mieszkańcami swojej wsi.



„Most szpiegów”



Amerykański prawnik, broniąc w sądzie sowieckiego szpiega, ratuje go przed karą śmierci. Wkrótce pojawia się możliwość wymiany więźnia na pilota USA zestrzelonego nad terytorium ZSRR.



„Kill Bill: Vol. 2”



Czarna Mamba kontynuuje swoją krwawą zemstę na byłym szefie Billu i jego współpracownikach, którzy zniszczyli jej życie.



„Kod nieśmiertelności”



Kapitan Colter Stevens budzi się, nie pamiętając niczego. Wkrótce odkrywa, że bierze udział w misji, której celem jest złapanie terrorysty podkładającego bomby na terenie Chicago.



„Wyścig z czasem” 2



W społeczeństwie przyszłości walutą jest czas. Najbogatsi, czyli młodzi, zdrowi i piękni mogą żyć tysiące lat, podczas gdy biedota budzi się co rano, mając do dyspozycji kilkanaście godzin.



„Grindhouse: Death Proof”



Trzy dziewczyny wyruszają na miasto, żeby się zabawić. Ich tropem podąża Kaskader Mike.



„Anioły i demony”



Profesor uniwersytetu Harvarda Robert Langdon trafia na trop wielowiekowego bractwa znanego pod nazwą Iluminaci, którzy planują dokonać zemsty podczas trwającego konklawe w Watykanie.



„Więzień labiryntu”



Thomas traci pamięć i budzi się w ciemnej windzie. Wkrótce odkrywa, że został porwany wraz z innymi nastolatkami.



„Inni”



Dzieci Grace cierpią z powodu choroby, przez którą nie mogą przebywać na słońcu, dlatego cała rodzina żyje w półmroku. Wkrótce matka odkrywa, że jej dom zamieszkuje ktoś jeszcze.



„Equilibrium”



W futurystycznym państwie Libria ludzie biorą lek eliminujący zdolność odczuwania. Pewnego dnia jeden z odpowiedzialnych za przestrzeganie prawa kleryków nie zażywa swojej porcji prozium, co odmienia jego życie.



„Deja Vu”



Agent Carlin prowadzi sprawę eksplozji promu, w której śmierć poniosło kilkaset osób. Dzięki najnowszej technologii FBI może oglądać wydarzenia sprzed kilku dni.



„21 gramów”



Tragiczny wypadek sprawia, że losy trzech rodzin, nie mających pozornie ze sobą nic wspólnego, łączą się.



„Mechanik”



Trevor Reznik cierpi na bezsenność. Wycieńczony psychicznie i fizycznie nie jest w stanie odróżnić urojeń od rzeczywistości.



„Nowy początek”



Po serii lądowań obcych na Ziemi wojsko werbuje ekspertkę lingwistyki, której zadaniem jest odkrycie nastawienia przybyszy z kosmosu.



„Ex Machina”



Po wygraniu konkursu programista jednej z największych firm internetowych zostaje zaproszony do posiadłości swojego szefa. Na miejscu dowiaduje się, że jest częścią eksperymentu.



„Raport mniejszości”



W roku 2035 roboty pomagają ludziom w codziennym życiu. Gdy ginie twórca zaawansowanego modelu, detektyw podejrzewa, że zabiła go maszyna.



„Prawo zemsty”



W 2054 roku można przewidzieć przyszłość, a winnych ukarać, zanim popełnią zbrodnię. Komisarz John Anderton zostaje oskarżony o morderstwo, do którego jeszcze nie doszło.



„Blade Runner 2049”



Kiedy żona i córka Clyde'a Sheltona zostają brutalnie zamordowane, a ich zabójca unika kary, bohater przygotowuje plan zemsty nie tylko na oprawcach, ale i wymiarze sprawiedliwości.



„Rzeka tajemnic”



Adaptacja powieści Dennisa Lehane'a. Życie trzech przyjaciół zmienia się, gdy jeden z nich wsiada do niewłaściwego samochodu. Po 25 latach ich drogi znowu się krzyżują.



„Zodiak”



San Francisco terroryzuje seryjny morderca Zodiak. Grupa reporterów postanawia odkryć tożsamość złoczyńcy.



„Czerwony smok”



Kiedy w sprawie psychopatycznego zabójcy policja okazuje się bezradna, agent FBI prosi o pomoc pacjenta więziennego centrum psychiatrycznego, skazanego na dożywocie za wielokrotne morderstwa i kanibalizm.



„Miasto Boga”



Oparta na faktach historia dwóch chłopców ze slumsów Rio de Janeiro. Jeden z nich dołączył do gangu, drugi wybrał sztukę i został fotografem.



„Memento”



Leonard, szukający mordercy swojej żony, w wyniku wypadku traci pamięć krótkotrwałą. Nieustannie robi więc notatki i zdjęcia, a ważniejsze fakty tatuuje sobie na ciele.



„Jestem Bogiem”



Cierpiący na brak weny pisarz, Eddie, zaczyna stosować narkotyk, który zwiększa jego potencjał intelektualny. Dzięki używce mężczyzna odnosi sukcesy.



„Labirynt”



Sześcioletnia córka Kellera Dovera i jej koleżanka zostają uprowadzone. Zirytowany bezradnością policji ojciec bierze sprawy w swoje ręce.



„Kill Bill”



Zawodowa morderczyni realizuje plan zemsty na dawnych kompanach, którzy chcieli ją zabić.



„To nie jest kraj dla starych ludzi”



Gdy Llewelyn Moss znajduje walizkę zawierającą gotówkę, nie spodziewa się, że ściągnie na siebie niebezpieczeństwo w postaci psychopatycznego zabójcy, Antona Chigurha.



„V jak Vendetta”



W totalitarnej Anglii jedyną osobą walczącą o wolność jest bojownik przebrany za Guya Fawkesa – V, który pewnego dnia uwalnia z rąk agentów rządowych młodą kobietę.



„Pachnidło: Historia mordercy”



Ekranizacja powieści Patricka Süskinda. Obdarzony genialnym węchem Jean-Baptiste Grenouille pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie.



„Hannibal”



Dr Hannibal Lecter wraca do Ameryki, by odnowić kontakt z agentką Starling. Jego śladem podąża okaleczony przez niego i pałający żądzą zemsty Mason Verger.



„Sekretne okno”



Uznany pisarz przenosi się na prowincję, by w spokoju tworzyć kolejne książki. Wkrótce odwiedzi go tajemniczy mężczyzna, który oskarży Raineya o plagiat.



„Dziewczyna z tatuażem”



Ekranizacja powieści Stiega Larssona. Dziennikarz oskarżony o zniesławienie otrzymuje zlecenie zbadania zaginięcia przed 40 laty 16-letniej Harriet Vanger.



„Zaginiona dziewczyna”



W dniu piątej rocznicy ślubu Nick Dunne zgłasza policji, że jego żona zaginęła. Wraz upływem czasu i postępami śledztwa coraz więcej poszlak zaczyna go obciążać.



„Prestiż”



Dwaj młodzi iluzjoniści żyją w przyjaznych stosunkach. Gdy ginie żona jednego z nich, mężczyźni stają się śmiertelnymi wrogami.



„Efekt motyla”



Evan, który potrafi podróżować w czasie, przekona się, że nawet najdrobniejsza zmiana w przeszłości ma kolosalny wpływ na teraźniejszość.



„Wyspa tajemnic”



Szeryf federalny Daniels stara się dowiedzieć, jakim sposobem z zamkniętej celi w pilnie strzeżonym szpitalu dla chorych psychicznie przestępców zniknęła pacjentka.



„Incepcja”



Czasy, gdy technologia pozwala na wchodzenie w świat snów. Złodziej Cobb ma za zadanie wszczepić myśl do śpiącego umysłu.

