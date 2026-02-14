Kanadyjskie seriale warte uwagi – 30 tytułów dostępnych online w Polsce

Kanada od lat jest skarbnicą wyjątkowych seriali, które łączą intrygujące historie, oryginalne postaci i wysoką jakość produkcji. Choć często pozostają w cieniu gigantów z Hollywood czy brytyjskiej telewizji, coraz więcej kanadyjskich tytułów zdobywa międzynarodowe uznanie i trafia na popularne serwisy streamingowe, z których korzystamy również w Polsce.

W tym zestawieniu przedstawiamy 30 najlepszych kanadyjskich seriali, które warto obejrzeć. Niezależnie od tego, czy szukasz czegoś nowego do binge-watchingu, czy inspiracji do weekendowego oglądania, znajdziesz tu tytuły, które zachwycą cię jakością, storytellingiem i unikalnym kanadyjskim klimatem.

Najlepsze kanadyjskie seriale do obejrzenia na streamingach

„Hotel Cocaine” (Prime Video)



Roman szpieguje kolumbijskiego gościa w The Mutiny i odkrywa spisek mający na celu zabójstwo Nestora oraz innych prominentnych dystrybutorów kokainy, co pozwoli nowemu i niebezpiecznemu kolumbijskiemu kartelowi przejąć kontrolę nad Miami.



„Victor Lessard” (TVP VOD)



Śledczy Victor Lessard skupia się na rozwiązaniu brutalnych morderstw, jednocześnie starając się uporać z niedającą o sobie zapomnieć przeszłością.



„W kręgu zbrodni: San Francisco” (Netflix)



Millie i Jean udają się do San Francisco, aby rozwiązać sprawę morderstwa sprzed lat.



„Sullivan's Crossing” (Netflix)



Neurochirurżka Maggie Sullivan wraca po skandalu do rodzinnej miejscowości.



„Northern Rescue” (Netflix)



Po nagłej śmierci żony zawodowy ratownik przenosi się z dziećmi do swojego rodzinnego miasteczka.



„Delhi Crime” (Netflix)



Poszukiwania zaginionej matki rannego dziecka dają początek zakrojonemu na szeroką skalę śledztwu w sprawie handlu ludźmi w Indiach i stają się najważniejszą sprawą w karierze pani oficer, która staje naprzeciw bezwzględnego przestępcy – Meeny.



„Pokonani” (Canal+)



Amerykański gliniarz przybywa latem 1946 roku do zniszczonej stolicy pokonanych Niemiec.



„Noc, której obudził się Laurier” (Canal+)



W wyniku śmierci Madeleine Larouche rodzinne sekrety zaczynają wychodzić na jaw. Co wspólnego z dramatycznymi wydarzeniami z przeszłości ma Laurier Gaudreault?



„Bad Blood” (Netflix)



Dramat kryminalny opowiadający prawdziwą historię rodziny Rizzuto i jej wspólników, którzy przez dziesiątki lat stali na czele montrealskiej mafii.



„Punkt krytyczny” (TVP VOD)



Sierżant Gregory Parker dowodzi elitarną jednostką kanadyjskiej policji, której członkowie realizują najtrudniejsze misje, ryzykując własne życie. Każda operacja to test ich odwagi i determinacji.



„Detektyw Murdoch” (Polsat Box Go, Megogo)



W latach 90. XIX w. detektyw Murdoch rozwiązuje najbardziej makabryczne zbrodnie za pomocą przełomowych metod kryminalistycznych.



„Pracujące mamy” (Netflix)



Cztery kobiety z Toronto kończą urlop macierzyński i wracają do pracy. Połączenie życia zawodowego i rodzinnego okazuje się jednak trudniejsze niż myślały.



„Pachinko” (Apple TV+)



Rozgrywająca się na przestrzeni czterech pokoleń kronika nadziei i marzeń koreańskiej rodziny imigrantów, która opuszcza ojczyznę w poszukiwaniu lepszego życia.



„Burmistrz Kingstown” (SkyShowtime)



Rodzina McLusky rządzi miastem, w którym jedynym dobrze prosperującym biznesem jest więziennictwo, dążąc do porządku i sprawiedliwości tam, gdzie ich nie ma.



„Frontier” (Netflix)



Ameryka Północna, XVIII wiek. Twardzi traperzy i pionierzy walczą z potężną Kompanią Zatoki Hudsona o przejęcie kontroli nad handlem futrami.



„Gorąca rywalizacja” (HBO Max)



Dwie gwiazdy hokeja, będące u szczytu swojej kariery, stają w obliczu nieoczekiwanego wyzwania, gdy rodzi się między nimi uczucie.



„Podróżnicy” (Netflix)



Agent federalny śledzi cztery osoby, które sprawiają wrażenie, jakby nagle zmieniły osobowość, po czym odkrywa szokującą prawdę o przyszłości czekającej ludzkość.



„Na wodach północy” (TVP VOD)



Patrick Sumner chce uciec przed swoją przeszłością i wyrusza w niebezpieczną podróż do Arktyki, podczas której jego ścieżki skrzyżują się z brutalnym harpunnikiem Henrym Draxem.



„Alias Grace” (Netflix)



Pochodząca z Irlandii pokojówka zostaje oskarżona o zamordowanie swojego pracodawcy.



„Zabójcze umysły” (Disney+)



Członkowie Jednostki Analiz Behawioralnych pomagają w ujęciu najgroźniejszych morderców.



„Tajemnice Smallville” (Prime Video)



Clark Kent jest nastolatkiem posiadającym nadludzkie zdolności. Swoje moce wykorzystuje, by nieść pomoc innym.



„Fringe: Na granicy światów” (Prime Video)



Agentka FBI Olivia Dunham wraz z genialnym naukowcem Walterem Bishopem i jego synem Peterem tworzą zespół prowadzący śledztwa dotyczące serii zagadkowych zdarzeń.



„Chłopaków z baraków” (Netflix)



Trzech przyjaciół mieszkających na osiedlu barakowozów zamierza wzbogacić się niewielkim kosztem.



„Ania, nie Anna” (Netflix)



Życie rudowłosej sieroty, która zostaje przygarnięta przez niezamężne rodzeństwo, mieszkające na Zielonym Wzgórzu.



„Dynastia Tudorów” (Prime Video)



Młody Henryk VIII zasiada na tronie Anglii, nieugięcie dążąc do spełnienia swoich ambicji.



„Rodzina Borgiów” (SkyShowtime)



1492 rok, pragnący władzy kardynał Rodrigo Borgia zostaje papieżem. Jako Aleksander VI stawia czoło licznym spiskom, jednocześnie usiłując zapewnić swojej rodzinie pozycję i poszerzyć władzę.



„Dochodzenie” (Disney+)



Seattle. W przededniu wyjazdu do Kalifornii doświadczona policjantka i jej nowy partner badają sprawę śmierci nastolatki.



„Z Archiwum X” (Disney+)



Dwójka agentów FBI pracuje w wydziale X zajmującym się zjawiskami paranormalnymi.



„The Last of Us” (HBO Max)



Gdy globalna pandemia niszczy cywilizację, zahartowany w bojach ocalały przejmuje opiekę nad 14-letnią dziewczyną, która może być ostatnią nadzieją ludzkości.



„Wikingowie” (Prime Video, Netflix)



Młody wiking, Ragnar Lothbrok, pragnie, by wyprawy łupieżcze odbywały się nie tylko na wschód, ale także w kierunku przeciwnym. Czytaj też:

