14 tytułów rządziło w weekend. Sprawdzamy hity Netflix i HBO Max

Miniony weekend znów pokazał, że widzowie uwielbiają nadrabiać serialowe i filmowe zaległości. Jedni szukali mocnych nowości, inni wracali do sprawdzonych tytułów, które niezmiennie trzymają się wysoko w rankingach oglądalności. Efekt? Na Netfliksie wykrystalizowało się 6 prawdziwych hitów, a HBO Max może pochwalić się aż 8 tytułami, które po weekendzie wyraźnie trendują i przyciągają uwagę widzów. Sprawdzamy, co było najchętniej oglądane i które produkcje są teraz na ustach wszystkich.

Co oglądali Polacy w weekend? 6 hitów Netfliksa i 8 trendów z HBO Max

„Zdemaskowani” (Netflix)



Kiedy przeszłość dopada byłych szpiegów, ich największym wyzwaniem nie są pościgi samochodowe, strzelaniny ani bójki na pięści, lecz powiedzenie sobie nawzajem prawdy.



„Jeffrey Epstein: Obrzydliwie bogaty” (Netflix)



Serial dokumentalny przybliżający historie ofiar Jeffreya Epsteina i pokazujący, jak ten przestępca seksualny używał fortuny i wpływów w swojej potwornej działalności.



„Sullivan's Crossing” (Netflix)



Neurochirurżka Maggie Sullivan wraca po skandalu do rodzinnej miejscowości.



„Śledztwo w sprawie Lucy Letby” (Netflix)



W dokumencie analizowana jest sprawa Lucy Letby, pielęgniarki neonatologicznej skazanej za niewyobrażalne zbrodnie - zabójstwo siedmiorga niemowląt i usiłowanie zabójstwa kolejnych siedmiu. Jej proces wstrząsnął Wielką Brytanią, a wyrok skazujący podzielił opinię publiczną. Film zawiera nigdy wcześniej niepublikowane materiały filmowe oraz bezprecedensowy i ekskluzywny dostęp do osób odgrywających kluczową rolę w tej historii: detektywów, którzy zbudowali sprawę, rodzin poszukujących odpowiedzi, konsultantów szpitalnych, którzy jako pierwsi podnieśli alarm oraz prawników i ekspertów medycznych, którzy kwestionują dowody, zapewniając kompleksowy wgląd w jedną z najbardziej mrocznych zbrodni w Wielkiej Brytanii.



„Fałszerz” (Netflix)



Rzym, lata 70. XX wieku. Toni przybywa do stolicy uzbrojony jedynie w talent malarski i marzenie o karierze wielkiego artysty. Jednak apetyt na życie, przeznaczenie, a może ironia losu prowadzą go w inną stronę - zostaje nie tylko najlepszym fałszerzem sztuki wszech czasów, ale też centralną postacią najbardziej tajemniczych afer we Włoszech.



„Królowa szachów” (Netflix)



Dwunastoletnia Węgierka marzy o podboju zdominowanego przez mężczyzn świata międzynarodowych szachów. Judit Polgár prze na szczyt, a jej celem jest pokonanie mistrza świata - Garriego Kasparowa. Podczas swojej 15-letniej podróży odkrywa, że ani upór, ani genialny umysł nie wystarczą, by zostać jedną z najlepszych szachistek wszech czasów.



„Priscilla” (HBO Max)



Kiedy młodziutka Priscilla Beaulieu spotyka Elvisa Presleya, on jest już gwiazdą rock-and-rolla. W ich niewielu wspólnych chwilach staje się dla niej kimś zupełnie nieoczekiwanym: pierwszą wielką miłością, sprzymierzeńcem w samotności i wrażliwym najlepszym przyjacielem. Jednak z czasem jej życie przypudrowane i przykryte toną różu i brokatu zmienia się w złotą klatkę.



„Miasto kłamstw” (HBO Max)



Detektyw Russell Poole oraz dziennikarz Jack Jackson łączą siły, by rozwiązać sprawę zagadkowych morderstw raperów Tupaca Shakura i Notoriousa B.I.G.



„Niech gadają” (HBO Max)



Film opowiada historię znanej autorki (Meryl Streep), która wraz przyjaciółkami (Candice Bergen oraz Dianne Wiest) wyrusza w podróż, aby się zabawić i wyleczyć stare rany. Dołącza do nich siostrzeniec pisarki (Lucas Hedges), który wciąż sprzecza się z kobietami, a także z jej nowa agentka (Gemma Chan), która za wszelką cenę próbuje dowiedzieć czegokolwiek o jej następnej książce.



„Władcy umysłów” (HBO Max)



Film zrealizowany na podstawie opowiadania Philipa K. Dicka. David (Matt Damon) to polityk, który ubiega się o miejsce w senacie. Poznaje piękną Elise Sellas (Emily Blunt) i gdy znajomość nabiera rumieńców w grę włączają się ludzie, którzy za wszelką cenę chcą ich rozdzielić. David ma wybór - dostosować się lub zaryzykować wszystko i być z ukochaną...



„Mrugnij dwa razy” (HBO Max)



Miliarder spotyka kelnerkę Fridę na przyjęciu charytatywnym i zaprasza ją na wakacje na prywatną wyspę. Początkowo wszystko wydaje się rajem, ale dziwne wydarzenia budzą w Fridzie podejrzenia. Aby przetrwać, musi odkryć mroczną prawdę o wyspie.



„Gorąca rywalizacja” (HBO Max)



Dwie gwiazdy hokeja, będące u szczytu swojej kariery, stają w obliczu nieoczekiwanego wyzwania, gdy rodzi się między nimi uczucie.



„The Pitt” (HBO Max)



Dr Michael „Robby” Robinavitch (Noah Wyle), który wciąż odczuwa skutki pandemii i straty ukochanego mentora, wita nową grupę studentów medycyny i stażystów na niedostatecznie obsadzonym i przepełnionym oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, pieszczotliwie nazywanym „The Pitt”.



„Gerta Schnirch” (HBO Max)



Córka nazisty i Czeszki płaci straszliwą cenę za grzechy, których nie popełniła.Czytaj też:

Zatrzęsienie nowości na Netflix w tym tygodniu. Ale to o tej premierze Polacy nie mogą zapomnieć!Czytaj też:

Brad Pitt w filmach na Netflix i HBO Max. Nie musicie czekać na Cliffa Bootha