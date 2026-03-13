Dwie filmowe perełki na piątek. Nasze rekomendacje na wieczór

W piątkowej ramówce znalazły się dwa filmy z zupełnie różnych światów: kultowa polska komedia z politycznym podtekstem oraz widowiskowe kino akcji, które bawi się czasem i rzeczywistością. Jeśli ktoś planuje filmowy piątkowy wieczór, wybór jest całkiem kuszący.

„Kingsajz”. Kultowa komedia Machulskiego z politycznym pazurem

„Kingsajz” to jedna z najbardziej błyskotliwych komedii w dorobku reżysera Juliusz Machulski. Film przenosi widzów do Szuflandii – mikroskopijnego państwa krasnoludków, które marzą o ucieczce do świata ludzi, czyli tytułowego „Kingsajzu”. Pod fantastyczną historią kryje się jednak czytelna alegoria systemu komunistycznego, pełna satyry i ukrytych znaczeń.

Reżyser nie stroni od filmowych żartów. Duet bohaterów Kwintek i Kramerko to wyraźne nawiązanie do postaci z filmu „Vabank”. W tych rolach ponownie pojawiają się Jan Machulski oraz Leonard Pietraszak. Jedną z najbardziej zapamiętanych scen w historii polskiego kina pozostaje moment, gdy krasnoludek Olo – grany przez Jacek Chmielnik – spaceruje po ciele bohaterki, w którą wcieliła się Katarzyna Figura.

Produkcja była ogromnym przedsięwzięciem technicznym. Scenograf Janusz Sosnowski przygotował ponad 200 rekwizytów w skali 20:1, w tym dwumetrową szklankę wykonaną w hucie szkła w Sandomierzu. Nad efektami specjalnymi pracowali także specjaliści z praskiego studia Barrandov.

Wysiłek twórców został doceniony – film nagrodzono na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za scenografię, a część imponujących rekwizytów można dziś oglądać w Muzeum Kinematografii w Łodzi. Emisja filmu w piątek, 13 marca o godz. 20:00 na kanale Stopklatka TV.

„Tenet”. Widowiskowa gra z czasem i rzeczywistością

Druga propozycja to film dla widzów, którzy wolą dynamiczne kino akcji. „Tenet” w reżyserii Christopher Nolan rozpoczyna się od udaremnionego ataku terrorystycznego w Operze Narodowej w Kijowie. Po tej akcji agent CIA zostaje wciągnięty do tajemniczej organizacji o nazwie Tenet.

Mężczyzna otrzymuje zadanie o globalnej stawce. Aby zapobiec zagładzie świata, musi powstrzymać Andrieja Satora – rosyjskiego oligarchę i handlarza bronią, który planuje doprowadzić do konfliktu na ogromną skalę. Kluczem do powodzenia misji okazuje się opanowanie skomplikowanej sztuki inwersji czasu.

W trakcie niebezpiecznej operacji agent może liczyć na pomoc badaczki anomalii czasowych Barbary oraz fizyka Neila. Stawką całej misji pozostaje przyszłość ludzkości. Emisja filmu w piątek, 13 marca o godz. 22:55 na antenie TVN.

