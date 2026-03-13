Ostatnie pożegnanie Magdaleny Majtyki. Mąż aktorki opublikował wzruszający wpis

Jej mąż, Piotr Bartos, przekazał w mediach społecznościowych szczegóły uroczystości pogrzebowych i opublikował poruszające słowa skierowane do zmarłej żony.

Pogrzeb Magdaleny Majtyki. Podano datę i miejsce ceremonii

Magdalena Majtyka zostanie pochowana 17 marca. Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się o godz. 12:00 na Cmentarzu Komunalnym Grabiszyn we Wrocławiu. Informację o terminie ceremonii przekazał w sieci mąż aktorki, Piotr Bartos.

Do komunikatu dołączył także osobiste pożegnanie, które poruszyło wielu obserwatorów. „Kochani, ostatnie pożegnanie z moją kochaną żoną Madziulą odbędzie się we wtorek. Kochanie, nigdy o tobie nie zapomnę, zawsze będę kochał” — napisał.

Tajemnicza śmierć aktorki. Śledczy wciąż badają okoliczności

Magdalena Majtyka zaginęła 5 marca, a dzień później – w lesie na terenie Biskupic Oławskich, niedaleko jej samochodu – znaleziono jej ciało. Wiadomość o tragedii wstrząsnęła nie tylko jej rodziną, ale i sporą częścią internautów, którzy zaczęli w snuć w tym temacie teorie spiskowe. Śledczy dotąd nie potwierdzili żadnej z nich.

Wstępne wyniki sekcji zwłok nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę śmierci. Z tego powodu prokuratura zdecydowała o przeprowadzeniu dodatkowych badań toksykologicznych oraz histopatologicznych.

Kariera Magdaleny Majtyki. Serialowa aktorka i artystka sceniczna

Informacja o śmierci aktorki szybko obiegła media i wywołała poruszenie w środowisku artystycznym. Magdalena Majtyka była znana widzom z popularnych seriali telewizyjnych, w tym „Na Wspólnej” oraz „Pierwszej miłości”.

Na co dzień była również związana z Teatrem Muzycznym Capitol we Wrocławiu, gdzie rozwijała swoją działalność sceniczną i współtworzyła repertuar teatru.

facebookCzytaj też:

Zagadka śmierć Magdaleny Majtyki. Detektyw wskazuje na pewien szczegółCzytaj też:

„Mam silne trzecie oko”. Tak zdobyła milion w „Milionerach”?