Oscary 2026. Nominowani zgarną prezenty warte 350 tys. dolarów. Szokujące gadżety i usługi

Tegoroczni nominowani do najważniejszej nagrody filmowej świata wrócą do domów z wyjątkowo hojnie wypełnionymi torbami prezentowymi. Ich zawartość robi wrażenie nawet jak na hollywoodzkie standardy. Wartość całego zestawu to jak oblicza dziennik „New York Post”, ok. 350 tys. dolarów.

„Everyone Wins”. Kultowe torby wracają na Oscary

Choć tegoroczna ceremonia rozdania Oscarów odbędzie się już po raz 98., słynne torby prezentowe dla nominowanych pojawią się po raz 24. Zestaw, nieprzypadkowo nazwany „Everyone Wins”, trafia do wybranych gwiazd niezależnie od tego, czy ostatecznie staną na scenie z nagrodą.

Za przygotowanie luksusowych upominków odpowiada agencja marketingu rozrywkowego Distinctive Assets z Los Angeles, podaje „New York Post”. To ona co roku tworzy zestaw ekskluzywnych produktów i doświadczeń dla hollywoodzkich gwiazd. Do grona obdarowanych należą m.in. Emma Stone, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Kate Hudson czy Michael B. Jordan, a także część artystów nominowanych po raz pierwszy.

Co istotne, zestawy nie są oficjalnie związane z Amerykańską Akademią Sztuki i Wiedzy Filmowej. Instytucja już lata temu zrezygnowała z rozdawania własnych prezentów, dlatego Distinctive Assets kontynuuje tę tradycję na własnych zasadach.

Luksusowe podróże. Od Kostaryki po Laponię

Jedną z najbardziej spektakularnych części prezentów są wyjazdy do ekskluzywnych kurortów. Nominowani będą mogli spędzić czas w prywatnej willi Essence of Dreams Luxury Private Villa w Playa Hermosa w Kostaryce. Rezydencja warta 9 mln dolarów oferuje konsjerża, prywatnego szefa kuchni i kierowcę, a z jej tarasów rozciąga się panoramiczny widok na cztery wulkany, pasma górskie oraz wody Oceanu Spokojnego.

Na liście znalazła się także luksusowa willa Arctic w fińskiej Laponii, gdzie goście będą mogli obserwować zorzę polarną i korzystać z usług prywatnego szefa kuchni.

Dla tych, którzy potrzebują regeneracji po pracy na planie, przygotowano siedmiodniowy pobyt w ośrodku odnowy biologicznej w Południowej Kalifornii. Alternatywą jest dziesięciodniowy pobyt w ośrodku wellness na Sri Lance, wyróżnionym gwiazdką Michelin.

Zabiegi urodowe i luksusowa medycyna estetyczna

Torby prezentowe pełne są również usług związanych z urodą i zdrowiem. Wśród nich znalazł się zabieg na twarz, a także popularny tonik i koreańskie płatki kosmetyczne.

Nominowani mogą skorzystać także z bardziej zaawansowanych zabiegów. Wśród nich znajduje się liposukcja modelująca sylwetkę, czy konsultacje i wybielanie zębów w Beverly Hills Dental Arts. Najbardziej luksusową propozycją jest zabieg odmładzania twarzy warty 25 tys. dolarów, wykonywany w Nowym Jorku przez dr Konstantina Vasyukevicha.

Usługi dla gwiazd – od wnętrz po umowę przedmałżeńską

W torbach znalazły się także nietypowe usługi. Jedną z nich jest projektowanie wnętrz na zamówienie. Jeszcze bardziej zaskakujący jest prezent od prawnika specjalizującego się w rozwodach celebrytów, Jamesa Sextona. Gwiazdy mogą skorzystać z jego pomocy przy stworzeniu indywidualnej umowy przedmałżeńskiej.

Do zestawu dołączono także sesję zdjęciową w Light Mvmnt Studio, podczas której nominowani będą mogli wykonać profesjonalne portrety przy użyciu miniaturowego aparatu cyfrowego.

Złote przekąski i luksusowe drinki z THC

Nie zabrakło także kulinarnych przyjemności. W torbach znajdą się luksusowe herbaty oraz precle w gorzkiej czekoladzie ozdobione jadalnymi kryształkami złota od Posh Pretzels. Do zestawu dołączono również czekoladowe przekąski z kokosem i migdałami oraz liofilizowane owoce w białej i gorzkiej czekoladzie.

Wśród prezentów znalazły się także produkty konopne. Luksusowy zestaw z konopiami i akcesoriami przygotowała marka BeBoe, określana jako „Hermès marihuany”. Nominowani otrzymają również saszetki z napojami THC i CBD oraz bezalkoholowe drinki margarita z THC.

Nietypowe gadżety dla hollywoodzkich gwiazd

Lista prezentów obejmuje również bardziej zaskakujące przedmioty. Wśród nich jest bagaż inspirowany teatrem Kabuki od Asia Luggage czy słuchawka prysznicowa z technologią Aqua Booster. Nominowani otrzymają także pozłacany portfel kryptowalutowy oraz limitowane pióro wieczne „Movie Star”.

