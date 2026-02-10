166 najlepszych miniseriali dostępnych w Polsce. Jedyny taki ranking w sieci

Miniseriale od lat przeżywają swój złoty okres. Dają to, czego często brakuje wielosezonowym produkcjom: zamkniętą historię, wyraźny punkt kulminacyjny i satysfakcjonujące zakończenie — bez przeciągania fabuły i spadków formy. Problem w tym, że w sieci łatwo natknąć się na chaotyczne rankingi, które mieszają perełki z tytułami przeciętnymi albo pomijają dostępność w Polsce. Dlatego powstała ta lista.

To kompletne zestawienie 166 miniseriali, które można legalnie obejrzeć w Polsce — wyłącznie tych najlepszych. Żaden tytuł nie trafił tu przypadkowo: liczyła się jakość scenariusza, realizacji, aktorstwa i odbiór widzów. Lista została posegregowana według liczby odcinków — od najkrótszych, trzyodcinkowych historii, po rozbudowane, ale wciąż zwarte opowieści liczące maksymalnie 12 epizodów. Dzięki temu łatwo odszukasz coś na jeden wieczór, intensywny weekend albo kilka seansów. Przy każdym tytule znajduje się też informacja o platformie streamingowej, na której jest dostępny. Jeśli istnieje lista miniseriali, która naprawdę porządkuje chaos w streamingu, właśnie na nią patrzysz.

„Dwa groby” (Netflix) – 3 odcinki



Dwa lata po zaginięciu dwóch szesnastoletnich przyjaciółek, Veróniki i Marty, śledztwo w sprawie zostaje zakończone z powodu braku dowodów i podejrzanych. Babcia jednej z dziewczyn, Isabel (Kiti Mánver), która nie ma już nic do stracenia, postanawia na własną rękę poznać prawdę. Isabel nie cofnie się przed niczym, aby ustalić, co wydarzyło się feralnej nocy, a zwykłe poszukiwania sprawcy szybko zmieniają się w opowieść o zemście.



„Skandal w angielskim stylu” (HBO Max) – 3 odcinki



Jeremy Thorpe, lider brytyjskiej Partii Liberalnej, zostaje oskarżony o udział w spisku i podżeganie do zabójstwa.



„Continental: W świecie Johna Wicka” (Prime Video) – 3 odcinki



Continental to sieć hoteli położonych w różnych miejscach na całym świecie, które są neutralnym terytorium dla członków przestępczego podziemia.



„Dojrzewanie” (Netflix) – 4 odcinki



Serial opowiada o tym, jak świat pewnej rodziny wywraca się do góry nogami, gdy 13-letni Jamie Miller (Owen Cooper) zostaje aresztowany za zamordowanie nastolatki ze swojej szkoły. W roli ojca Jamiego i "odpowiedniej osoby dorosłej", Eddiego Millera, występuje Stephen Graham. Ashley Walters gra detektywa inspektora Luke'a Bascombe'a, a Erin Doherty Briony Ariston, psycholog kliniczną przydzieloną do sprawy Jamiego.



„Collateral” (Netflix) – 4 odcinki



Prowadząc śledztwo w sprawie morderstwa dostawcy pizzy, policjantka z Londynu odkrywa siatkę, którą tworzą dilerzy narkotyków, przemytnicy i szpiedzy.



„Przełom” (Netflix) – 4 odcinki



Kiedy sprawa podwójnego morderstwa w Linköping w Szwecji z 2004 roku została ostatecznie rozwiązana po 16 latach, to genealog odpowiadał za przełom. Po raz pierwszy w Europie mordercę znaleziono dzięki badaniom genealogicznym. "Przełom" to fikcyjna opowieść o nieoczekiwanym bohaterze, nieprawdopodobnej współpracy i polowaniu na zabójcę, ale to także opowieść o tym, jak niewyjaśniona zbrodnia wpływa na społeczeństwo i co dzieje się z ludźmi pozostawionymi bez odpowiedzi na pytania "kto?" i "dlaczego?".



„W zamknięciu” (Netflix) – 4 odcinki



Skazany na śmierć Amerykanin pasjonujący się rozwiązywaniem zagadek pomaga młodej brytyjskiej dziennikarce w poszukiwaniach zaginionej przyjaciółki.



„Światło, którego nie widać” (Netflix) – 4 odcinki



Przełomowy miniserial oparty na powieści nagrodzonej Pulitzerem opowiadający historię niewidomej francuskiej dziewczyny Marie-Laure oraz jej ojca Daniela LeBlanca, którzy uciekają z okupowanego przez Niemców Paryża, zabierając ze sobą legendarny diament, aby nie wpadł w ręce nazistów. W ślad za nimi wyrusza okrutny oficer Gestapo pragnący zdobyć cenny kamień dla siebie. Marie-Laure i Daniel wkrótce znajdują schronienie w miasteczku Saint-Malo, gdzie zatrzymują się u wiodącego samotniczy żywot wujka, który nadaje tajne audycje radiowe dla ruchu oporu. Lecz w tym niegdyś idyllicznym nadmorskim miasteczku dochodzi do nieprawdopodobnego spotkania Marie-Laure z bratnią duszą - Wernerem, genialnym nastolatkiem zwerbowanym przez hitlerowców do wyśledzenia nielegalnych transmisji. Odkrywa on jednak, że łączy go z Marie-Laure sekretna więź oraz wiara w ludzkość i nadzieja.



„Unorthodox” (Netflix) – 4 odcinki



Młoda kobieta ucieka z Brooklynu do Berlina przed zaaranżowanym małżeństwem. Jednak przeszłość depcze jej po piętach.



„Jak nas widzą” (Netflix) – 4 odcinki



Pięciu nastolatków z Harlemu zostaje fałszywie oskarżonych o brutalny atak w Central Parku.



„Śmierć od pioruna” (Netflix) – 4 odcinki



Serial dramatyczny o imponującej historii Jamesa Garfielda, który z pewnymi oporami został 20. prezydentem Stanów Zjednoczonych, oraz o jego zagorzałym wielbicielu, Charlesie Guiteau, który później go zabił. Życie bywa bardziej zaskakujące niż fikcja.



„Olive Kitteridge” (Max) – 4 odcinki



Miniserial produkcji HBO, którego akcja toczy się w Crosby, małym miasteczku w Nowej Anglii. Tytułowa Olive Kitteridge jest nauczycielką matematyki w szkole średniej. Charakteryzuje ją cięty humor i surowe usposobienie. Serial koncentruje się na relacjach głównej bohaterki z otoczeniem, odsłaniając tajemnice i dramaty małej społeczności.



„Halston” (Netflix) – 5 odcinków



Roy Halston Frowick stworzył na przełomie lat 70. i 80. modowe imperium, ale musiał walczyć o kontrolę nad swoim najcenniejszym atutem... imieniem Halston.



„Ścieżki na daleką północ” (HBO Max) – 5 odcinków



Rok 1943. Przebywający w ukrytym w dżungli japońskim obozie jenieckim podpułkownik Dorrigo Evans (Jacob Elordi) nieustannie wraca myślami do romansu sprzed dwóch lat z Amy Mulvaney (Odessa Young), żoną swojego wuja. To wspomnienie podtrzymuje go w walce o życie w świecie opanowanym przez śmierć. Jeńcy wykorzystywani są jako niewolnicza siła robocza do budowy kolei birmańskiej.



„Bo to grzech” (Max) – 5 odcinków



Rok 1981, początek nowej dekady. Ritchie, Roscoe oraz Colin zaczynają życie od nowa w Londynie. Z początku obcy sobie młodzi geje i ich przyjaciółka Jill szybko stają się sobie bliscy i wspólnie przeżywają liczne wzloty i upadki. Rośnie jednak liczba zakażeń nowym wirusem i wkrótce ich życie zostaje wystawione na próbę, jakiej się nigdy nie spodziewali. W miarę upływu lat, bohaterowie dorastają w cieniu AIDS. Są też zdeterminowani, by żyć i kochać intensywniej niż kiedykolwiek.



„Heweliusz” (Netflix) – 5 odcinków



Prom Heweliusz wpada w środek potężnego sztormu. Załoga i pasażerowie toczą dramatyczną walkę o przetrwanie, a ich rodziny na lądzie próbują ujawnić prawdę o katastrofie.



„Syreny” (Netflix) – 5 odcinków



Devon jest przekonana, że jej siostrę, Simone, oraz jej nową szefową, którą jest tajemnicza i wpływowa Michaela Kell, łączy naprawdę dziwna relacja. Wystawny i luksusowy styl życia Michaeli działa na Simone jak narkotyk, dlatego Devon decyduje się podjąć interwencję, ale najwyraźniej nie zdaje sobie zupełnie sprawy z tego, z jak groźną przeciwniczką przyszło się jej zmierzyć. Serial, którego akcja toczy się w trakcie jednego pamiętnego weekendu w położonej na wyspie rezydencji Kellów, to wnikliwa, seksowna i pełna czarnego humoru opowieść o kobietach, władzy i klasie.



„Skradzione dziecko” (Disney+) – 5 odcinków



Elisa Blix, stewardesa latająca na trasach prywatnych odrzutowców i zapracowana matka dwojga dzieci, pozwala swojej dziewięcioletniej córce, Lucii, spędzić czas z nową przyjaciółką, Josephine. Krótko wcześniej poznaje jej ciepłą i sympatyczną matkę, Rebeccę, a zwykła wizyta niespodziewanie zamienia się w nocowanie. Następnego dnia, gdy Elisa i jej mąż Fred przyjeżdżają po córkę, ich najgorsze obawy stają się rzeczywistością - dom okazuje się pustą, wynajętą rezydencją, a Lucia znika wraz z Rebeccą i Josephine. Policja podejrzewa, że wszystko, co Rebecca powiedziała Elisie, mogło być kłamstwem. Śledztwo przeradza się w międzynarodową obławę na porywaczy, dzięki determinacji ambitnej dziennikarki śledczej, Selmy. Na jaw wychodzą dawno skrywane sekrety, które mogą być kluczem do zagadki pozornie bezsensownego porwania Lucii.



„W niemieckim domu” (Disney+) – 5 odcinków



W 1963 roku Ewa Bruhns jest młodą kobietą pracującą jako tłumaczka z języka polskiego na niemiecki we Frankfurcie. Mieszka z rodzicami, którzy prowadzą restaurację "Niemiecki Dom". Tuż przed zaręczynami z bogatym spadkobiercą firmy wysyłkowej, Ewa otrzymuje propozycję tłumaczenia w sądzie podczas drugiego procesu oświęcimskiego. Jej rodzice i przyszły narzeczony są temu zdecydowanie przeciwni. Ewa nigdy wcześniej nie słyszała o Auschwitz, ale intuicja podpowiada jej, żeby zignorować ich obawy i przyjąć tę pracę. Dopiero gdy kobieta rozpoczyna zlecenie, pojmuje rozmiary narodowosocjalistycznego morderczego systemu i stopniowo zdaje sobie sprawę, że ma osobisty związek z tym miejscem.



„Mildred Pierce” (Max) – 5 odcinków



Miasteczko Glendale w Kalifornii, rok 1931. Mildred Pierce, matka dwóch córek, po rozstaniu z mężem jest zmuszona sama utrzymywać rodzinę. Gdy nie udaje jej się znaleźć pracy w charakterze gospodyni domowej, pełna niespożytej energii i obdarzona talentem do gotowania kobieta zatrudnia się w niewielkiej restauracji. Szybko zaczyna nią zarządzać i mimo szalejącego kryzysu - rozwijać interes. Za sukcesami zawodowymi nie idzie jednak szczęście w życiu prywatnym. Mildred szuka prawdziwej miłości, której nie dał jej mąż, i jednocześnie próbuje być dobrą matką. Nie potrafi porozumieć się z Ved, swoją utalentowaną, lecz samolubną córką.



„Candy. Śmierć w Teksasie” (Disney+) – 5 odcinków



Candy Montgomery jest gospodynią domową i matką z lat osiemdziesiątych, która wszystko robiła dobrze, dobry mąż, dwójka dzieci, ładny dom, kiedy narasta w niej presja konformizmu, jej działania domagają się odrobiny wolności.



„Patrick Melrose” (SkyShowtime) – 5 odcinków



Uzależniony od narkotyków mężczyzna udaje się za ocean po trumnę zmarłego ojca. W Nowym Jorku odżywają traumatyczne wspomnienia z dzieciństwa w południowej Francji.



„Para idealna” (Netflix) – 5 odcinków



Szokująca śmierć i lawina wzajemnych podejrzeń niweczy marzenia Amelii o wymarzonym ślubie i dołączeniu do jednej z najbogatszych rodzin na Nantucket.



„Czarnobyl” (Max) – 5 odcinków



Po wybuchu elektrowni jądrowej w Czarnobylu ratownicy poświęcają zdrowie i życie, by ratować Europę przed skutkami katastrofy.



„Sceny z życia małżeńskiego” (Max) – 5 odcinków



Mira jest pewną siebie kobietą, która robi karierę w spółce technologicznej, ale czuje się niespełniona w małżeństwie. Jonathan to wycofany i wrażliwy profesor filozofii, który za wszelką cenę chce ratować ich związek. Serial pokazuje złożone osobowości Miry i Jonathana - ludzi, którzy mają świadomość, że ich małżeństwo nie legło w gruzach z powodu jednego wydarzenia czy problemu. Jego twórcy stawiają na bezkompromisową szczerość i zapraszają widzów, by przysłuchiwali się prywatnym rozmowom pary, którą targają uczucia wahające się od nienawiści do miłości.



„Sprawa Asunty” (Netflix) – 6 odcinków



Rodzice zgłaszają zaginięcie swojej dwunastoletniej córki Asunty. Śledztwo wkrótce obraca się przeciwko nim.



„Dochodzenie” (Max) – 6 odcinków



Kopenhaski wydział zabójstw otrzymuje zadanie rozwikłania zagadki śmierci szwedzkiej dziennikarki.



„Szpieg wśród przyjaciół” (Max) – 6 odcinków



Prawdziwa historia Nicholasa Elliotta i Kim Philby, dwóch brytyjskich szpiegów i przyjaciół. Zdrada i ucieczka Philby'ego do Rosji po ujawnieniu go jako sowieckiego podwójnego agenta spowodowała ogromny kryzys w brytyjskim i amerykańskim wywiadzie.



„Spisek przeciwko Ameryce” (Max) – 6 odcinków



Żydowska rodzina z Newark jest świadkiem politycznego sukcesu Charlesa Lindbergha.



„Świt Ameryki” (Netflix) – 6 odcinków



Matka i jej syn uciekają przed przeszłością i nawiązują bliskie relacje z innymi ludźmi rzuconymi na Dziki Zachód, gdzie duch wolności jest świadkiem rozlewu krwi.



„W głębi lasu” (Netflix) – 6 odcinków



Odnalezione ciało zostaje powiązane ze sprawą siostry warszawskiego prokuratora, która zniknęła 25 lat wcześniej.



„Senna” (Netflix) – 6 odcinków



Od dzieciństwa zafascynowany samochodami brazylijski kierowca wyścigowy Ayrton Senna królował na szczycie - do czasu tragedii, która na zawsze zmieniła Formułę 1.



„Las” (Netflix) – 6 odcinków



W ardeńskiej wiosce dochodzi do zaginięcia szesnastolatki. Kapitanowi policji i miejscowej funkcjonariuszce, która dobrze zna dziewczynę, pomaga tajemnicza samotniczka.



„Zupełnie normalna rodzina” (Netflix) – 6 odcinków



Gdy w wyniku wstrząsającego morderstwa świat pozornie idealnej rodziny rozpada się na kawałki, jej członkowie nie cofną się przed niczym, aby się nawzajem chronić.



„Facet z zasadami” (Netflix) – 6 odcinków



Charlie Croker, potentat na rynku nieruchomości z Atlanty, z dnia na dzień staje w obliczu bankructwa. Próba ratowania imperium przed osobami chcącymi wzbogacić się na jego nieszczęściu prowadzi do konfliktu interesów na styku biznesu i polityki.



„To wiem na pewno” (Max) – 6 odcinków



Serial przedstawia dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa Birdsey’ów (Mark Ruffalo) pokazane są na różnych etapach ich życia. Widzowie poznają braci w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj osiągają wiek średni. Produkcja wraca też do przeszłości w scenach pokazujących ich młodość i dzieciństwo. Składający się z sześciu odcinków miniserial to rodzinna saga, która śledzi losy dwóch braci. Produkcja jest epicką opowieścią o zdradzie, poświęceniu i przebaczeniu na tle dziejów Ameryki XX wieku. Scenariusz został oparty na bestsellerowej powieści, której autorem jest Wally Lamb.



„Ruchome piaski” (Netflix) – 6 odcinków



W prywatnej szkole średniej dochodzi do strzelaniny. Podczas procesu uczennicy Mai Norberg wychodzą na jaw sekrety dotyczące feralnego dnia, a także jej relacji z Sebastianem Fagermanem i jego dysfunkcyjną rodziną.



„Ukochane dziecko” (Netflix) – 6 odcinków



Lenie udaje się uciec od mężczyzny, który kontrolował całe jej życie. Gdy tej samej nocy docierają do niej rodzice, na jaw wychodzi prawda o skali horroru, jaki przeżyła.



„Miasto jest nasze” (HBO Max) – 6 odcinków



Produkcja opowiada o kulisach powstania i upadku elitarnej jednostki policji w Baltimore – miasta, w którym wojna z narkotykami i masowe aresztowania tuszowały bezczynność i bezkarność służb.



„Alias Grace” (Netflix) – 6 odcinków



Opowieść o Grace Marks, mieszkającej w Górnej Kanadzie młodej ubogiej służącej o irlandzkich korzeniach, którą w 1843 r. oskarżono, wraz ze stajennym Jamesem McDermottem, o brutalne zabójstwo ich wspólnego chlebodawcy Thomasa Kinneara oraz jego gospodyni Nancy Montgomery. Stajennego ostatecznie powieszono, natomiast Grace skazano na dożywocie. Ze względu na jej rzekomy udział w sensacyjnym podwójnym morderstwie osadzona szybko stała się najbardziej tajemniczą i fascynującą kobietą w Kanadzie lat 40. XIX wieku. Po 30 latach spędzonych w więzieniu Grace została ostatecznie uniewinniona. Jej sprawa wzbudziła wielkie kontrowersje i wywołała gorącą debatę na temat tego, czy kobieta rzeczywiście maczała palce w zabójstwie, czy też była nieświadomym pomocnikiem prawdziwego zbrodniarza.



„Angielka” (Max) – 6 odcinków



Drogi Eliego Whippa, emerytowanego zwiadowcy i członka plemienia Pawnee, krzyżują się z Cornelią Locke, Angielką pragnącą zemścić się na człowieku, który jej zdaniem odpowiedzialny jest za śmierć jej dziecka.



„Dzień trzeci” (HBO Max) – 6 odcinków



Sam, mieszkaniec Londynu zmagający się z traumą, pewnego dnia znajduje w lesie tajemniczą dziewczynę i postanawia odwieźć ją do jej domu na niepokojącej wyspie Osea.



„Anioły w Ameryce” (Max) – 6 odcinków



Losy ludzi, którzy walczą nie tylko ze śmiertelną chorobą, ale i z otaczającą ich rzeczywistością lat 80. w Nowym Jorku. Poszukują oni odpowiedzi na pytania dotyczące sensu życia, istoty śmierci oraz zbawienia.



„Rezerwat” (Netflix) – 6 odcinków



Kiedy Ruby, młoda filipińska au pair, znika na jednym z najzamożniejszych osiedli północnej Kopenhagi, jej sąsiadka, Cecilie, jest pewna, że coś się stało. Jej własna au pair, Angel, zaczyna analizować plotki krążące wśród okolicznych opiekunek, a do tego pojawia się coraz więcej przesłanek wskazujących na przestępstwo. Sprawa zaginionej cudzoziemki nie jest jednak na szczycie listy priorytetów policji, dlatego świeżo upieczona śledcza Aicha bardzo potrzebuje wsparcia. Na swoje szczęście może liczyć na pomoc Cecilie i Angel. Stopniowo odkrywają, jaką władzą i przywilejami cieszą się miejscowi bogacze. Cecilie, która próbuje rozwikłać tajemnicę zaginięcia Ruby, zostaje wystawiona na wielką próbę, kiedy okazuje się, że tropy prowadzą do… jej własnej rodziny. Musi teraz mocno przyjrzeć się kwestiom, na które dotąd nie zwracała uwagi, oraz z zupełnie nowej perspektywy spojrzeć na swoją rodzinę i otoczenie, w którym wychowuje dzieci.



„Cassandra” (Netflix) – 6 odcinków



Najstarszy niemiecki inteligentny dom świecił pustkami przez ponad 50 lat od czasu zagadkowej śmierci poprzednich właścicieli. Dziś, gdy wprowadza się do niego Samira wraz z rodziną, wirtualna asystentka Cassandra wybudza się z wieloletniego uśpienia. Cassandra, stworzona w latach 70., aby opiekować się rodziną oraz wyłączona po śmierci poprzednich mieszkańców, dostrzega swoją drugą szansę. Jednak widzi ona w sobie coś więcej niż tylko dobrą wróżkę, która dba o wszystkie sprawy. Postrzega siebie jako równoprawnego członka rodziny oraz robi, co tylko w jej mocy, aby nie pozostała znów sama - przy użyciu wszystkich dostępnych środków.



„Eric” (Netflix) – 6 odcinków



Zdesperowany ojciec, któremu towarzyszy nieustępliwy policjant, walczy z własnymi demonami, poszukując dziewięcioletniego syna na ulicach Nowego Jorku lat 80. XX wieku.



„Dzień zero” (Netflix) – 6 odcinków



Były prezydent USA zostaje wezwany z emerytury, żeby znaleźć źródło koszmarnego w skutkach cyberataku i odkrywa rozległą sieć kłamstw i spisków.



„Ocaleni” (Netflix) – 6 odcinków



Życie Kierana Elliotta zmieniło się na zawsze, gdy w jego rodzinnym miasteczku Evelyn Bay utonęły dwie osoby, a młoda dziewczyna zaginęła bez śladu. Piętnaście lat później Kieran wraca w rodzinne strony, tym razem już z rodziną, a razem z nim wracają wyrzuty sumienia, które nigdy go nie opuściły. Wkrótce miasteczkiem znów wstrząsa tragedia, bo na plaży zostaje znalezione ciało młodej kobiety. Śledztwo w sprawie jej śmierci zaczyna odsłaniać skrywane od lat tajemnice, prawdę o zaginionej dziewczynie... oraz mordercy, który wciąż jest na wolności.



„Zabić ból” (Netflix) – 6 odcinków



Przyczyny i skutki epidemii opioidowej w USA to temat tego dramatu, którego bohaterami są sprawcy, ofiary i prawniczka, która pragnie odkryć prawdę.



„Stacja zaginionych” (Disney+) – 6 odcinków



Pod koniec lat 90. i na początku 2000 roku w Perpignan znika nastoletnia dziewczyna, a trzy młode kobiety zostają zamordowane w okolicach dworca kolejowego. Wszystkie są brunetkami, piękne i kieruje nimi silne pragnienie niezależności. Ich twarze trafiają na łamy gazet, a media nadają im przydomek "Zaginione z Dworca".

Flore Robin, młoda śledcza, rozpoczyna swoją policyjną karierę dokładnie w dniu, w którym zostaje odnalezione pierwsze ciało. Musi połączyć siły z kapitanem policji Franckiem Vidalem oraz jego mentorem, Félixem Sabueso.

W ciągu kolejnych dwudziestu lat toczy się niezwykłe śledztwo, które obejmuje cały kraj — trwa bezlitosna pogoń za tajemniczym i bezwzględnym seryjnym mordercą, a jedna z matek wciąż trzyma się nadziei, że jej córka żyje.



„Czarny ptak” (Apple TV+) – 6 odcinków



Jimmy Keene, który właśnie rozpoczyna dziesięcioletnią odsiadkę, otrzymuje niezwykłą ofertę - jeśli zdoła zdobyć informacje od podejrzanego o zabójstwo Larry'ego Halla, będzie wolny. Wypełnienie tej misji staje się dla Jimmy'ego życiowym celem.



„Nierozłączne” (Prime Video) – 6 odcinków



Thriller Davida Cronenberga z 1988 roku w nowej wersji. W „Nierozłącznych” oglądamy Rachel Weisz w podwójnej roli Elliot i Beverly Mantle, bliźniaczek, które łączy wszystko: narkotyki, kochankowie, a także nieustępliwość – z łamaniem zasad etyki lekarskiej włącznie – w dążeniu do zmiany przestarzałych praktyk i w zadbaniu o kobiece zdrowie.



„Ugotować niedźwiedzia” (Disney+) – 6 odcinków



W 1852 roku, na północy Szwecji, do leżącej na uboczu wioski Kengis przybywa z rodziną nowy pastor. Jako orędownik sprawiedliwości i odnowy, rzuca wyzwanie lokalnej elicie, ale napotyka na opór, gdy jego ogniste kazania rozpalają nadzieję na lepsze życie wśród biednych wieśniaków. Równocześnie wioską wstrząsają zaginięcia i przerażające pogłoski o atakach niedźwiedzia. Gdy pastor i jego przybrany saamski syn, Jussi, prowadzą poszukiwania, dokonują makabrycznego odkrycia, które wprowadza głębokie podziały w nieufnej społeczności. Pastor zostaje wciągnięty w groźną rozgrywkę, w której zakazana miłość, walka o władzę i bestialskie czyny zagrażają wiosce i nikt nie może czuć się bezpieczny. Do czego posuną się broniący swoich interesów wieśniacy i gdzie leży granica między sprawiedliwością a zemstą?



„Szklana kopuła” (Netflix) – 6 odcinków



Profilerka Lejla musi pokonać traumatyczne wspomnienia o porwaniu w dzieciństwie, kiedy dołącza do poszukiwań zaginionej córki swojej przyjaciółki.



„Griselda” (Netflix) – 6 odcinków



Inspirowany prawdziwymi zdarzeniami fabularyzowany serial o Griseldzie Blanco, która po ucieczce z Medellín została "matką chrzestną" narkotykowego imperium Miami.



„Ekspatki” (Prime Video) – 6 odcinków



Na tle różnorodnego krajobrazu społecznego Hongkongu, "Ekspatki" przedstawiają grupę kobiet, dla których pojedyncze, przypadkowe spotkanie skutkuje zdarzeniami mającymi zmienić życie każdej z nich. Od tego czasu każda będzie walczyć między poczuciem winy i odpowiedzialności.



„Nieświadomi” (SkyShowtime) – 6 odcinków



Po wypadku Marie odkrywa, że jej mąż zaginął i nikt nie jest w stanie powiedzieć, co się z nim stało.



„Lampart” (Netflix) – 6 odcinków



Lata 60. XIX wieku. W burzliwych czasach zjednoczenia Włoch sycylijski książę próbuje sobie poradzić ze stopniową utratą rodzinnych wpływów i nadciągającą rewolucyjną zmianą.



„Faraway Downs” (Disney+) – 6 odcinków



Historia angielskiej arystokratki, lady Sarah Ashley (Nicole Kidman), która jedzie na drugi koniec świata, by skonfrontować się ze swoim krnąbrnym mężem i sprzedać niezwykłą posiadłość: ogromne ranczo do hodowli bydła na australijskim pustkowiu o nazwie „Faraway Downs”. Kiedy jej mąż ginie, bezwzględny australijski baron branży hodowli bydła, King Carney (Bryan Brown), stara się przejąć jej ziemię i Sarah z oporami sprzymierza się z nieokrzesanym poganiaczem bydła (Hugh Jackman), aby zachować swoje ranczo. Ich barwne przygody oglądamy oczami małego Nullaha (debiutant Brandon Walters), dziecka w połowie pochodzenia aborygeńskiego podlegającego drakońskiej polityce rasowej rządu, nazywanej obecnie „skradzionymi pokoleniami”. Widzimy, jak w ciągu czterech lat życie wszystkich trojga podlega radykalnym zmianom, jak rodzi się romans między lady Ashley a Droverem, a wreszcie jak północną Australię dotyka II Wojna Światowa.



„Cristóbal Balenciaga” (Disney+) – 6 odcinków



Balenciaga porzuca udaną karierę w Madrycie i San Sebastian, gdzie ubierał hiszpańską elitę i arystokrację i prezentuje swoją pierwszą paryską kolekcję haute couture. Jednak projekty, które wyznaczyły trendy w Hiszpanii, nie sprawdzają się w wyrafinowanym imperium mody, jakim stał się Paryż, i gdzie trendy kreują Chanel, Dior i Givenchy. To obsesja na punkcie kontroli we wszystkich aspektach życia zdefiniuje styl Balenciagi.



„Ta dziewczyna” (Prime Video) – 6 odcinków



Laura (Robin Wright) ma wszystko: karierę, kochającego męża i wspaniałego syna, Daniela. Jej idealne życie zaczyna się komplikować, kiedy Daniel przyprowadza do domu Cherry (Olivia Cooke), dziewczynę, która zmienia wszystko. Po niezręcznym przywitaniu Laura jest przekonana, że Cherry coś ukrywa. To faktycznie manipulantka dążąca do sukcesu? A może to Laura popada w paranoję? Kwestia perspektywy.



„Dzikość” (Netflix) – 6 odcinków



Agent federalny, badający śmierć kobiety w Parku Narodowym Yosemite, trafia na rozległy teren bezprawia, gdzie przyroda nie przestrzega żadnych zasad poza własnymi.



„The Spy” (Netflix) – 6 odcinków



Oparta na faktach historia Eliego Cohena, jednego z najwybitniejszych izraelskich szpiegów, który w latach 60. XX wieku infiltrował rząd Syrii.



„Co kryją jej oczy” (Netflix) – 6 odcinków



Samotna matka romansuje ze swoim szefem psychiatrą i zaprzyjaźnia się z jego tajemniczą żoną. Jaki będzie finał tej niebezpiecznej gry?



„The Good Mothers” (Disney+) – 6 odcinków



Oparta na faktach historia opowiada o życiu trzech kobiet, które odważyły się przeciwstawić mafii 'Ndrangheta: Denise - córka Lei Garofalo, Maria Concetta Cacciola i Giuseppina Pesce. Pomaga im prokurator Anna Colace, która zaraz po przybyciu do Kalabrii pokierowała się intuicją: aby pokonać klany 'Ndrangheta, musi skupić się na kobietach. To ryzykowna strategia, ponieważ 'Ndrangheta ma złą sławę i budzi postrach ze względu na swoją żelazną pięść i niezliczone podstępy. W serialu "The Good Mothers" podążamy za Denise, Giuseppiną i Marią Concettą w ich próbach wyzwolenia się od oprawców i współpracy z władzami.



„Wielka woda” (Netflix) – 6 odcinków



Lipiec 1997 roku, wielka fala powodziowa zbliża się do Wrocławia. Lokalne władze, na czele z aspirującym urzędnikiem Jakubem Marczakiem, ściągają do miasta wykwalifikowaną hydrolożkę, Jaśminę Tremer, aby za wszelką cenę uratować miasto. W tym samym czasie, Andrzej Rębacz wraca do rodzinnych Kęt pod Wrocławiem nieoczekiwanie stając na czele zbuntowanych mieszkańców wsi.



„Od nowa” / „The Undoing” (Max) – 6 odcinków



Grace Sachs (Nicole Kidman) żyje tak, jak zawsze chciała. Jest odnoszącą sukcesy terapeutką, ma oddanego męża (Hugh Grant), a jej syn uczęszcza do elitarnej prywatnej szkoły w Nowym Jorku. Nieoczekiwanie jej świat wywraca się do góry nogami, a ona sama musi uporać się z gwałtowną śmiercią w swoim otoczeniu i zaginięciem męża, który nie był tym, za kogo go uważała. Sytuacji nie pomaga fakt, że sprawa ma charakter publiczny. Przerażona i pozostawiona samej sobie Grace zdaje sobie sprawę z tego, że sprzeniewierzyła się radom, które sama dawała innym. Teraz z myślą o sobie i dziecku musi zbudować cały swój świat na nowo.



„Szczera prawda” (Netflix) – 7 odcinków



Światowej sławy komik rozpaczliwie poszukuje drogi ucieczki po nocy spędzonej z bratem w Filadelfii, której konsekwencje wywracają jego życie na nice.



„Chłopiec pochłania wszechświat” (Netflix) – 7 odcinków



Chłopak dorastający na przedmieściach Brisbane w latach 80. XX wieku mierzy się z okrutnymi przeciwnościami losu i zagrożeniami dla swojej rodziny.



„Będzie bolało” (Canal+) – 7 odcinków



Adam to lekarz stażysta, który dopiero zaczyna piąć się po szpitalnej herarchii. Jest równocześnie wystarczająco "młody" by pracować w najgorszych godzinach i wystarczająco "stary" by brać na siebie odpowiedzialność za pacjentów.



„Kim jest Erin Carter?” (Netflix) – 7 odcinków



Spokojne życie pewnej Brytyjki w Barcelonie wymyka się spod kontroli, gdy napad z bronią w ręku w supermarkecie ujawnia jej sekret i brutalną przeszłość.



„Sprostowanie” (Apple TV+) – 7 odcinków



Gdy przy łóżku dziennikarki, która zbudowała swoją karierę na ujawnianiu występków, pojawia się intrygująca powieść, kobieta z przerażeniem odkrywa, że jest kluczową postacią dawnej historii, która ujawnia jej najmroczniejszy sekret.



„Zero litości” (Netflix) – 7 odcinków



Po 11 latach spędzonych na wygnaniu dawny mafijny egzekutor, Gi-jun, powraca do kraju, aby wytropić zabójców brata i zemścić się na członkach seulskiego półświatka.



„Obserwator” (Netflix) – 7 odcinków



Małżeństwo wprowadza się do wymarzonego domu, gdzie zaczyna otrzymywać listy z pogróżkami.



„Miłość i śmierć” (Max) – 7 odcinków



Dwie chodzące do Kościoła pary wiodą pozornie spokojne życie w małym miasteczku w Teksasie. Skrywają jednak sekrety, które prowadzą do tragedii.



„Gambit królowej” (Netflix) – 7 odcinków



Oparty na powieści Waltera Tevisa miniserial to opowieść o dojrzewaniu i o tym, jaka jest prawdziwa cena geniuszu. Młoda Beth Harmon, która pod koniec lat 50. ubiegłego wieku trafia do prowadzonego w stanie Kentucky sierocińca, odkrywa w sobie niezwykły talent do szachów, jednocześnie uzależniając się od przepisywanych dzieciom leków na uspokojenie. Dziewczyna, dręczona przez własne demony i napędzana wybuchowym koktajlem ze środków odurzających podkręconym jej własnymi obsesjami, zmienia się w wyjątkowo uzdolnioną i czarującą outsiderkę, która postanawia szturmem podbić konserwatywny i zdominowany przez mężczyzn świat zawodowych szachów.



„Mare z Easttown” (Max) – 7 odcinków



Detektyw z małego miasteczka w Pensylwanii prowadzi śledztwo w sprawie morderstwa równocześnie starając się, aby jej życie się nie rozpadło.



„Wszystkie kwiaty Alice Hart” (Prime Video) – 7 odcinków



Dziewięcioletnia Alice Hart straciła rodziców w zagadkowym pożarze. Dziewczynka trafia pod opiekę babci, June, na skrywającą liczne tajemnice farmę kwiatową. Wiele lat później, w wyniku zdrady, Alice musi stawić czoło swojej przeszłości.



„Reniferek” (Netflix) – 7 odcinków



Serial na podstawie wielokrotnie nagradzanego spektaklu w konwencji teatru jednego aktora, który był hitem festiwalu Edinburgh Fringe, opowiada o wypaczonej relacji komika Donny'ego Dunna (Richard Gadd) z jego prześladowczynią i o tym, jak ta relacja wpływa na niego, gdy musi stawić czoła głęboko skrywanej traumie.



„Ucieczka z Dannemory” (SkyShowtime) – 7 odcinków



Prawdziwa historia dwóch więźniów, którzy uciekli z jednego z najlepiej strzeżonych więzień w stanie Nowy Jork.



„Generation Kill: Czas wojny” (Max) – 7 odcinków



Ekranizacja dokumentalnej książki Evana Wrighta i opowiada historię specjalnego oddziału marines, który w marcu 2003 roku - na krótko przed inwazją na Irak - działał na terenie wroga przygotowując grunt dla nadciągających wojsk.



„Na cały głos” (SkyShowtime) – 7 odcinków



Roger Ailes (Russell Crowe) był wieloletnim szefem stacji Fox News. Przez lata doradzał też najbardziej prominentnym politykom Partii Republikańskiej w USA. Produkcja skupia się na ostatniej dekadzie życia Ailesa, kiedy de facto stał się on liderem tej partii. Serial pokazuje kluczowe wydarzenia z jego życia – w tym doświadczenia ze światowymi liderami, które dały początek jego politycznej karierze. Mówi również o oskarżeniach o molestowanie seksualne, które doprowadziły go do upadku.



„Godless” (Netflix) – 7 odcinków



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„Nocna msza” (Netflix) – 7 odcinków



Po przybyciu tajemniczego księdza pewna społeczność zaczyna doświadczać cudownych zjawisk i widzieć przerażające znaki.



„Rój” (Prime Video) – 7 odcinków



Serial opowiada historię Dre, młodej kobiety głęboko zafascynowanej Ni’Jah, światowej sławy gwiazdą popu, której fani znani są jako „The Swarm”. Serial to dogłębna analiza życia Dre, jej pragnień, fandomu i tego, jak nieuchwytna Ni’Jah wpływa na jej życie, prowadząc ją na mroczną ścieżkę.



„Hollywood” (Netflix) – 7 odcinków



Opowieść o grupie ambitnych aktorów i filmowców, którzy tuż po II Wojnie Światowej próbują odnieść sukces w fabryce snów. Nie cofną się przed niczym. Historia każdego z bohaterów uchyla rąbka tajemnicy zza błyszczącej kurtyny złotej ery Hollywood, odsłaniając niesprawiedliwy system i uprzedzenia dotyczące rasy, płci i seksualności, które w dzisiejszych czasach wcale nie straciły na aktualności. Prowokujący, ostry serial ujawnia obowiązujący od wielu dekad w Hollywood układ sił i stawia niewygodne pytanie - jak wyglądałaby branża rozrywkowa, gdyby go obalić?



„Małe wielkie historie” (Disney+) – 8 odcinków



Oparty na bestsellerowej kolekcji autorstwa Cheryl Strayed serial "Małe wielkie historie" opowiada o kobiecie, Clare (Kathryn Hahn), która staje się wielbioną felietonistką piszącą rubrykę z poradami, gdy jej własne życie się rozpada. Kiedy poznajemy Clare, jej małżeństwo z mężem Dannym ledwo zipie, jej córka Rae prawie z nią nie rozmawia, a jej niegdyś obiecująca kariera pisarska nie istnieje. Kiedy więc dawna przyjaciółka z branży pisarskiej proponuje jej przejęcie roli felietonistki poradniczej, kobieta uważa, że jest ostatnią osobą, która mogłaby przyjąć to stanowisko. Lecz po tym, jak niechętnie się zgadza, uświadamia sobie, że może jednak ma zupełnie odpowiednie kwalifikacje. W miarę jak kolejne listy od czytelników zmuszają Clare do przypomnienia sobie najbardziej przełomowych momentów w życiu – śmierci matki, konfliktu z bratem, a nawet okropnego seksu na zapleczu domu pogrzebowego – wydobywa piękno, zmagania i humor z własnego życia, by pokazać nam, że nie jesteśmy nie do uratowania, że to nasze historie mogą nas ostatecznie uratować… a może nawet wyprowadzić nas na prostą.



„Patria” (Max) – 8 odcinków



Historia opowiedziana z perspektywy dwóch rodzin, które poróżnił brutalny konflikt, a tłem tych wydarzeń są działania terrorystyczne separatystycznej organizacji ETA.



„Ratched” (Netflix) – 8 odcinków



Trzymający w napięciu serial Ryana Murphy’ego i Iana Brennana o historii pielęgniarki Mildred Ratched. W 1947 r. Mildred przyjeżdża do Północnej Kaliforni szukając zatrudnienia w szpitalu psychiatrycznym, w którym zaczęto prowadzić niepokojące eksperymenty na ludzkich umysłach. Kobieta rozpoczyna swoją przygodę jako oddana swoim obowiązkom pielęgniarka. Jednak w miarę infiltracji systemu opieki zdrowia i jego pracowników, u Mildred uzewnętrznia się od dawna tląca się w niej ciemność, ujawniająca, że człowiek nie rodzi się potworem, a staje się nim.



„Irma Vep” (Max) – 8 odcinków



Amerykańska gwiazda filmowa przyjeżdża do Francji, żeby wcielić się w rolę Irmy Vep we współczesnej adaptacji klasyka francuskiego kina niemego "Les Vampires". Aktorka zaczyna za bardzo utożsamiać się ze swoja bohaterką.



„Witamy w Chippendales” (Disney+) – 8 odcinków



Rozbudowana, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, saga opowiada skandaliczną historię Somena "Steve'a" Banerjee, hinduskiego imigranta, który założył największe na świecie imperium męskiego striptizu – i nie pozwolił, by cokolwiek stanęło mu na drodze.



„Porządna amerykańska rodzina” (Disney+) – 8 odcinków



Ten wciągający dramat, opowiadany z wielu perspektyw w celu zbadania zagadnień takich jak kwestie uprzedzenia i traumy, inspirowany jest poruszającą historią pary ze Środkowego Zachodu, która adoptuje dziewczynkę z rzadką formą karłowatości. Jednak gdy małżonkowie zaczynają ją wychowywać pośród trójki swoich biologicznych dzieci, wokół wieku i pochodzenia dziecka pojawiają się tajemnice, które rodzą podejrzenia, że dziewczynka może nie być tym, za kogo się podaje. Podczas gdy bohaterowie chronią swoją rodzinę przed córką, którą uważają za zagrożenie, ona toczy własną walkę, by stawić czoła swojej przeszłości i temu, co przyniesie jej przyszłość, w starciu, które ostatecznie rozgrywa się w tabloidach i na sali sądowej.



„Giri/Haji: Powinność/Wstyd” (Netflix) – 8 odcinków



Pochodzący z Tokio detektyw wyrusza do Londynu na poszukiwania swojego brata, który wplątał się we współpracę z yakuzą i jest ścigany pod zarzutem morderstwa.



„Towarzysze podróży” (SkyShowtime) – 8 odcinków



W Waszyngtonie, w szczycie amerykańskiej homofobii lat 50., dwóch mężczyzn - charyzmatyczny i ambitny Hawkins Fuller oraz religijny idealista Tim Laughlin - zakochują się w sobie i nawiązują trwały, ale ryzykowny i pełen szalonych momentów romans.



„The Dropout” (Disney+) – 8 odcinków



Zafascynowana sukcesami milionerów z Doliny Krzemowej, Elizabeth Holmes rzuca studia w Stanfordzie i postanawia założyć firmę w branży Bio-Tech. Okazuje się jednak, że dla Elizabeth wymagania stawiane przez przedstawicieli nauki są tylko drobną przeszkodą na drodze do sukcesu.



„22.11.63” (Prime Video) – 8 odcinków



Główny bohater Jake Epping czuje się wypalony i zagubiony. Jego była żona ułożyła sobie życie, jego uczniowie są zawsze rozkojarzeni, a powieść, którą planował napisać okazuje się fiaskiem. Wtedy właśnie jeden z jego najlepszy przyjaciół, Al Templeton (Chris Cooper), pokazuje mu króliczą norę, sekretny portal czasowy, który prowadzi do 1960 roku. Al prosi Jake'a o udanie się w przeszłość i stworzenie lepszego świata poprzez zapobieżenie zamachowi na życie prezydenta Kennedy'ego. Jake wchodzi do króliczej nory, by rozpocząć swoją misję, ale odkrywa, że zmiana przeszłości jest o wiele bardziej niebezpieczna niż mógłby to sobie wyobrazić.



„Schody” (Max) – 8 odcinków



Żona znanego pisarza umiera po nieszczęśliwym upadku ze schodów. Policja zaczyna jednak podejrzewać, że nie był to wypadek.



„Układanka” (Netflix) – 8 odcinków



Po brutalnym ataku w małym miasteczku, ujawniającym ukryte zagrożenie i mroczne sekrety, młoda kobieta łączy w całość elementy z tajemniczej przeszłości swojej matki.



„Ostre przedmioty” (Max) – 8 odcinków



Miniserial HBO na podstawie bestsellerowej powieści Gillian Flynn. W postać głównej bohaterki wciela się pięciokrotnie nominowana do Oscara Amy Adams. Dziennikarka Camille Preaker zostaje wysłana do rodzinnego miasteczka, aby przygotować materiał o dwóch zaginionych dziewczynkach. Starając się rozwiązać zagadkę, wraca wspomnieniami do przeszłości.



„Długa noc” (Max) – 8 odcinków



Nowy Jork. Po nocy spędzonej na imprezowaniu z nieznajomą kobietą mężczyzna budzi się przy jej zwłokach i zostaje oskarżony o morderstwo.



„Niewiarygodne” (Netflix) – 8 odcinków



Nastoletnia Marie Adler zgłasza policji napaść na tle seksualnym, której w jej domu dokonał włamywacz. Od prowadzących sprawę detektywów oraz bliskich słyszy jednak, że jej wersja wydarzeń nie brzmi wiarygodnie. Tymczasem w oddalonym o setki kilometrów mieście śledcze Grace Rasmussen i Karen Duvall wspólnie prowadzą śledztwo w sprawie zaskakująco podobnych gwałtów. Prawdopodobnie stoi za nimi seryjny gwałciciel.



„Rozterki Fleishmana” (Disney+) – 8 odcinków



Historia 41-letniego Toby'ego Fleishmana, który właśnie się rozwiódł i odważnie zanurkował w nowy świat aplikacji randkowych, osiągając sukcesy, jakich nigdy nie miał w młodości, zanim się nie ożenił pod koniec studiów medycznych. Ale na samym początku jego pierwszego lata wolności seksualnej była żona Rachel znika, zostawiając go z 11-letnią Hannah i 9-letnim Sollym i bez żadnych wieści, gdzie jest i czy planuje powrócić. Starając się pogodzić opiekę nad dziećmi, odnowioną znajomość z przyjaciółmi Libby i Sethem, ewentualny awans w szpitalu, na który długo czekał, a także wszystkie kwalifikujące się kobiety, jakie ma do zaoferowania Manhattan, uświadamia sobie, że nigdy nie odkryje, co stało się z Rachel, dopóki w końcu nie zmierzy się z przyczynami rozpadu ich małżeństwa.



„Lekomania” (Disney+) – 8 odcinków



Serial opowiada o tym, jak pewna firma wywołała największą epidemię lekomanii w historii USA i przybliża widzom kulisy walki z opanowującym kraj uzależnieniem od opiatów. Bohaterowie wbrew wszelkim przeciwnościom stoczą zaciekłą, pasjonującą i zwycięską walkę z korporacją, której chciwość doprowadziła kraj do kryzysu, oraz z jej stronnikami.



„Zagłada domu Usherów” (Netflix) – 8 odcinków



Mroczny serial oparty na twórczości Edgara Allana Poego opowiadający historię bezwzględnego rodzeństwa - Rodericka i Madeline Usherów, którzy przekształcili firmę Fortunato Pharmaceuticals w prawdziwe imperium bogactwa i władzy. Z czasem wychodzą jednak na jaw dawne sekrety, gdy kolejni dziedzice dynastii Usherów zaczynają ginąć z rąk tajemniczej kobiety z ich przeszłości.



„Pustkowie” (HBO Max) – 8 odcinków



Pewnego dnia niespodziewanie i w niewyjaśnionych okolicznościach znika czternastoletnia córka Hany. Kobieta nie spocznie, póki nie odnajdzie dziewczyny oraz osób odpowiedzialnych za jej zniknięcie.



„The Stranger” (Netflix) – 8 odcinków



Sieć tajemnic sprawia, że przykładny obywatel Adam Price rozpoczyna misję, która ma ujawnić prawdę o jego najbliższych.



„W obronie syna” (Apple TV+) – 8 odcinków



Wstrząsający thriller, w którym życie pewnej rodziny zostaje bezpowrotnie zniszczone wraz z oskarżeniem syna o zamordowanie kolegi z klasy.



„Już mnie nie oszukasz” (Netflix) – 8 odcinków



Gdy była żołnierka Maya zauważa swojego zamordowanego męża na kamerze elektronicznej niani, odkrywa morderczy spisek powiązany ze swoją przeszłością.



„Clickbait” (Netflix) – 8 odcinków



Serial analizuje rolę mediów społecznościowych w morderstwie internetowego oprawcy, przedstawiając wydarzenia z punktu widzenia ośmiu osób zaangażowanych w sprawę.



„Ciała” (Netflix) – 8 odcinków



Czworo detektywów. Cztery osie czasu. Jedna ofiara. Aby ocalić przyszłość Wielkiej Brytanii, muszą najpierw rozwiązać sprawę morderstwa, które zmieniło bieg historii.



„Małe ogniska” (Prime Video) – 8 odcinków



Wspólne losy idealnie prezentującej się rodziny Richardsonów oraz enigmatycznej matki i córki, które wywracają swoje życie do góry nogami.



„Safe” (Netflix) – 8 odcinków



Rok po śmierci żony Tom samotnie wychowuje dwie córki na pięknym strzeżonym osiedlu, w otoczeniu przyjaciół. Nawiązuje również znajomość, która może przerodzić się w coś poważniejszego. Jednak kiedy jego starsza córka znika w tajemniczych okolicznościach, Tom odkrywa, że tak naprawdę niewiele wie o najbliższych mu osobach, które skrywają mroczne sekrety — podobnie zresztą jak miejsce, w którym mieszka.



„Kobieta z domu naprzeciwko dziewczyny w oknie” (Netflix) – 8 odcinków



Załamana Anna, która obserwuje świat z okna salonu, obiera sobie za cel nowego, przystojnego sąsiada i niewiele później staje się świadkiem makabrycznego morderstwa.



„Ripley” (Netflix) – 8 odcinków



Oszust podejmuje niezwykłą pracę we Włoszech i dostaje się do świata bogactwa i przywilejów. Jednak aby w nim pozostać, musi utkać misterną sieć kłamstw.



„KAOS” (Netflix) – 8 odcinków



Gdy Olimpem wstrząsają kłótnie, a potężny Zeus popada w paranoję, troje śmiertelników odkrywa, że ich przeznaczeniem jest odmienić przyszłość ludzi.



„Devs” (Disney+) – 8 odcinków



Lily Chan (Sonoya Mizuno) jest młodą programistką, która bada działania tajnego działu rozwoju w swojej firmie, będącej jedną z najnowocześniejszych spółek technologicznych z Doliny Krzemowej. Dziewczyna wierzy, że komórka stoi za zniknięciem jej ukochanego chłopaka. Serial dramatyczny z elementami kina science fiction. Główna bohaterka obrazu bada spisek w jednej z najpotężniejszych firm technologicznych z Doliny Krzemowej.



„Wąż” (Netflix) – 8 odcinków



Udający handlarza klejnotami Charles Sobhraj i jego dziewczyna Marie-Andrée Leclerc podróżowali w latach 1975–1976 przez Tajlandię, Nepal i Indie. W tym czasie popełnili wiele zbrodni na azjatyckim "szlaku hipisów" i stali się głównymi podejrzanymi o morderstwa młodych turystów z Zachodu. Zagmatwaną sieć zbrodni i kłamstw zaczął rozplątywać Herman Knippenberg, początkujący pracownik ambasady Holandii w Bangkoku. Razem z żoną Angelą, policjantami z całego świata i świadkami groźnych manipulacji Sobhraja uruchomił zaskakujący ciąg zdarzeń, dzięki którym Sobhraj został numerem 1 na liście poszukiwanych przez Interpol z nakazem aresztowania obowiązującym na kilku kontynentach.



„Lekcje chemii” (Apple TV+) – 8 odcinków



Lata 50. XX wieku. Elizabeth Zott marzy o pracy naukowczyni, jednak żyje w społeczeństwie, które twierdzi, że miejsce kobiety jest w domu. Zott przyjmuje ofertę pracy przy telewizyjnym programie kulinarnym i postanawia nauczyć ignorowane gospodynie domowe czegoś znacznie więcej niż samych przepisów.



„Most zbrodni” (Disney+) – 8 odcinków



Czternastoletnia Reena Virk wyszła na imprezę ze znajomymi ze szkoły i nigdy nie wróciła do domu. O brutalne morderstwo oskarżono ośmioro nastolatków.



„Niewinny” (Netflix) – 8 odcinków



Pewnego wieczoru przed dziewięcioma laty Mateo interweniował w trakcie bójki i przypadkiem zabił człowieka. Teraz jest byłym skazańcem, który niczego już nie bierze za pewnik, ale razem z ciężarną żoną Olivią przymierza się do kupna domu ich marzeń. Wtedy właśnie szokująca i tajemnicza rozmowa telefoniczna ponownie rujnuje mu życie.



„Black Rabbit” (Netflix) – 8 odcinków



Serial osadzony w realiach pełnego presji świata nocnego życia Nowego Jorku, opowiada historię dwóch braci, których obowiązek wobec rodziny i pogoń za sukcesem doprowadzają na skraj wytrzymałości. Jake Friedken (Jude Law) to charyzmatyczny właściciel restauracji i ekskluzywnej loży VIP, która może wkrótce zostać najgorętszym miejscem w Nowym Jorku. Jednak gdy jego brat Vince (Jason Bateman) niespodziewanie wraca do biznesu, szybko pojawiają się kłopoty, prowadzące do dawnych traum oraz nowych zagrożeń i mogące zburzyć wszystko, co zbudowali.



„Sprawa Amandy Knox” (Disney+) – 8 odcinków



Amanda Knox, amerykańska studentka, przyjeżdża na studia do Włoch. Kilka tygodni później zostaje niesłusznie oskarżona o morderstwo.



„WeCrashed: Upadek start-upu” (Apple TV+) – 8 odcinków



Serial zainspirowany prawdziwymi wydarzeniami, którego osią jest wątek miłosny. WeWork w niecałą dekadę z pojedynczej przestrzeni coworkingowej przekształcił się w globalną markę wycenianą na 47 miliardów dolarów. Następnie w przeciągu roku stracił 40 miliardów. Jak do tego doszło?



„Opowieści z pętli” (Prime Video) – 8 odcinków



Inspirowany cudownymi obrazami Simona Stålenhaga serial „Tales from the Loop” ukazuje niesamowite przygody ludzi żyjących nad Pętlą – maszyną zbudowaną w celu odblokowania i odkrywania tajemnic wszechświata. Dzięki tej maszynie zjawiska wcześniej zaliczane do science fiction stają się możliwe.



„Uznany za niewinnego” (Apple TV+) – 8 odcinków



Szokujące zabójstwo stawia na nogi prokuraturę w Chicago, gdy podejrzana staje się jedna z pracujących tam osób, którą następnie czeka walka o rodzinę.



„Zostań przy mnie” (Netflix) – 8 odcinków



Dreszcz emocji, trzymająca w napięciu historia i tajemnice minionych zbrodni, które właśnie zaczynają wychodzić na jaw. Serial próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak dobrze można znać drugą osobę. Każdy z czterech głównych bohaterów — Megan pracująca matka trójki dzieci, Ray, niegdyś obiecujący fotoreporter, Broome detektyw, który nie jest w stanie zapomnieć o nierozwiązanej sprawie zaginięcia sprzed wielu lat, i Lorraine, dawna przyjaciółka Megan — skrywa przed swoimi najbliższymi mroczne sekrety. Przeszłość powraca, by ich prześladować, grożąc zrujnowaniem życia nie tylko ich samych, ale również bliskich im osób. Jaki będzie ich następny ruch?



„My mieliśmy szczęście” (Disney+) – 8 odcinków



Oparta na bestsellerze New York Timesa autorstwa Georgii Hunter, telewizyjna adaptacja powieści "My mieliśmy szczęście" to miniserial inspirowany niesamowitą, choć prawdziwą, historią pewnej rozdzielonej na początku II wojny światowej żydowskiej rodziny. Fabuła podąża za nimi przez kontynenty, a bohaterowie, robiąc wszystko, co w ich mocy, starają się przetrwać i ponownie ze sobą zjednoczyć. "My mieliśmy szczęście" jest świadectwem tego, jak w obliczu najmroczniejszych chwil XX wieku ludzki duch może nie tylko przetrwać, lecz nawet rozkwitnąć. Serial jest hołdem dla triumfu nadziei i miłości, które przezwyciężają wszelkie przeciwności losu.



„Lepsza siostra” (Prime Video) – 8 odcinków



Chloe radzi sobie z życiem u boku męża Adama i syna Ethana, podczas gdy jej siostra Nicky zmaga się z uzależnieniem. Morderstwo męża ujawnia długo skrywane rodzinne sekrety, wstrząsając ich światem.



„Ślepnąc od świateł” (HBO Max) – 8 odcinków



Kuba (debiutujący Kamil Nożyński) to znany warszawski diler. Jest perfekcjonistą i outsiderem. Lubi mieć wszystko pod kontrolą – włącznie ze swoim dokładnie przemyślanym i zaplanowanym wizerunkiem. Jest zagadką dla otoczenia – to, co widzą inni to jedynie przystojna twarz, drogie ubrania, dobry samochód. Nikt nie wie o nim zbyt wiele, za to on zna bardzo wielu. Jego klientami są politycy, celebryci, zamożne panie domu, gwiazdy hip-hopu, hipsterzy. Mężczyzna obraca się w gronie lokalnych gangsterów dowodzonych przez Stryja (Janusz Chabior), który – tak jak i on – ma tego samego szefa, Jacka (Robert Więckiewicz). Jedyną bliską mu osobą jest przyjaciółka Pazina (Marta Malikowska).



„Infamia” (Netflix) – 8 odcinków



Balansując między surowymi zasadami rodziców i presją ze strony rówieśników, siedemnastolatka o romskich korzeniach marzy o karierze hip-hopowej.



„Pam i Tommy” (Disney+) – 8 odcinków



Osadzony w pionierskich czasach Internetu serial "Pam & Tommy" opowiada wręcz niewiarygodną, lecz prawdziwą historię o sekstaśmie Pameli Anderson (Lily James) i Tommy'ego Lee (Sebastian Stan). Niezadowolony fachowiec (Seth Rogen) skradł z ich domu kasetę, która z ciekawostki w świecie pirackich VHS-ów zmieniła się w globalną sensację, gdy w 1997 roku trafiła do Internetu. Serial przedstawia jednocześnie historię miłosną i łotrzykowską opowieść ku przestrodze.



„Breslau” (Disney+) – 8 odcinków



Jest rok 1936. Zbliżają się XI Igrzyska Olimpijskie, a oczy całego świata zwrócone są w stronę stolicy III Rzeszy. Tymczasem, w Breslau dochodzi do brutalnego morderstwa, które może zaburzyć misternie utkaną propagandową kampanię i zakłócić wielkie święto sportu. Jedynym, który jest w stanie zamknąć śledztwo na czas, jest komisarz policji polskiego pochodzenia Franz Podolsky. Znany z kontrowersyjnych, lecz skutecznych metod działania, Podolsky staje twarzą w twarz z rosnącym w siłę złem. Mierząc się z własnymi demonami, rozpoczyna niebezpieczną grę z mordercą. Nieoczekiwanie, stawką okazuje się nie tylko jego kariera, ale także życie prywatne.



„W stronę światła” (Disney+) – 8 odcinków



Pewien sklep elektryczny codziennie oświetla ciemną ulicę dla swoich klientów. Nawet jeśli miałby zjawić się tylko jeden, właściciel i tak nie zamyka przybytku. Jednak nocą ten biznes nie jest łatwy, gdyż trafia się naprawdę różna klientela.



„Murdaugh: Śmierć w rodzinie” (Disney+) – 8 odcinków



Maggie i Alex, członkowie wpływowej rodziny prawniczej z Karoliny Południowej, wiedzą, co to luksus. Jednak tragiczny wypadek na łodzi, w który zamieszany jest ich syn Paul, wystawia ich na najtrudniejszą próbę w życiu. Tajemnice wychodzą na jaw, a rodzina zostaje powiązana z serią niewyjaśnionych zgonów. Czy Maggie i Alex zdołają ocalić to, co dla nich najcenniejsze? Serial inspirowany popularnym podcastem "Murdaugh Murders".



„Sekta” (Disney+) – 8 odcinków



Zaginięcie miejscowej dziewczynki przywołuje u pewnej kobiety wspomnienia z dzieciństwa, kiedy to przynależała do Klanu, jednej z nielicznych w historii sekt pod przewodnictwem kobiety. Fabułę tego oryginalnego serialu oparto na thrillerze kryminalnym autorstwa J. P. Pomare'a. Jest to studium najgorszych koszmarów życia w sekcie oraz historia kobiety, która wyrwała się z jej szponów i musi zmierzyć się z demonami przeszłości, aby powstrzymać porwania i przymusową indoktrynację niewinnych dzieci.



„Kwestia seksu i śmierci” (Disney+) – 8 odcinków



Po otrzymaniu diagnozy raka piersi Molly rusza na przygodę, aby odkryć swoje seksualne pragnienia.



„Kalejdoskop” (Netflix) – 8 odcinków



Genialny złodziej i jego ekipa planują wielki skok, który pozwoli im zgarnąć 7 miliardów dolarów. Plany niweczą im jednak chciwość i zdrada.



„Władcy przestworzy” (Apple TV+) – 9 odcinków



Podczas II Wojny Światowej lotnicy załogi bombowców 8. Armii Powietrznej ryzykują życiem w akcie braterstwa zrodzonym z odwagi, strat i zwycięstw.



„Mrs. America” (Disney+) – 9 odcinków



Miniserial z dwukrotną zdobywczynią Oscara Cate Blanchett w roli radykalnej konserwatystki Phyllis Schlafly, której przyszło żyć w czasach rozkwitu drugiej fali feminizmu.



„Kim jest Anna?” (Netflix) – 9 odcinków



Dziennikarka bada sprawę Anny Delvey, legendy Instagrama, która skradła serca i pieniądze społecznej elity Nowego Jorku.



„To zawsze Agatha” (Disney+) – 9 odcinków



Pozbawiona mocy Agatha Harkness zostaje wyzwolona spod potężnego czaru przez tajemniczego nastolatka. Jakby tego było mało, chłopak błaga ją, żeby zabrała go w podróż legendarnym Szlakiem Wiedźm - niebezpieczną drogą, której pokonanie pozwala spełnić najskrytsze życzenia. Wspólnie skrzykują krąg czarownic i wyruszają na Szlak.



„Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów” (Netflix) – 9 odcinków



Trzymający w napięciu dramat kryminalny przedstawia życie braci Menendezów skazanych za brutalne morderstwo rodziców w Beverly Hills w 1989 roku.



„Nawiedzony dwór w Bly” (Netflix) – 9 odcinków



Po tragicznej śmierci guwernantki Henry Wingrave zatrudnia młodą amerykańską nianię. Ma się ona zajmować jego bratankiem i bratanicą, którzy stracili swoich rodziców. Dzieci mieszkają w dworze Bly razem z kucharzem Owenem, ogrodniczką Jamie (Amelia Eve) i gosposią, panią Grose. Jednak w rezydencji nic nie jest takim, jakim się zdaje. W tej utrzymanej w gotyckim klimacie i przyprawiającej o dreszcz grozy romantycznej historii dawno pogrzebane tajemnice o miłości i stracie cierpliwie czekają na odkrycie. Dwór Bly to miejsce, w którym umarli wcale nie odeszli.



„Watchmen” (Max) – 9 odcinków



Osadzona w alternatywnym świecie historia, w której zamaskowani strażnicy – superbohaterowie – wyjęci są spod prawa.



„Nic nie mów” (Disney+) – 9 odcinków



Trzymająca w napięciu historia morderstwa i pamięci o konfliktach zbrojnych w Irlandii Północnej. Dziewięcioodcinkowy serial oparty jest na książce, której autorem jest Patrick Radden Keefe. Obejmująca cztery dekady fabuła rozpoczyna się od szokującego zniknięcia Jean McConville, samotnej matki dziesięciorga dzieci, która została uprowadzona z domu w 1972 roku i której nikt nigdy więcej nie ujrzał żywej. Opowiadając historię różnych członków Irlandzkiej Armii Republikańskiej (IRA), "Nic nie mów" przygląda się ekstremizmom, do jakich mogą posunąć się niektórzy ludzie w imię swoich przekonań. Serial pokazuje, w jaki sposób głęboko podzielone społeczeństwo może nagle popaść w konflikt zbrojny, oraz skalę przemocy obejmującej wszystkich nim dotkniętych wraz z emocjonalnymi i psychologicznymi kosztami przestrzegania kodeksu milczenia.



„WandaVision” (Disney+) – 9 odcinków



Wanda Maximoff i Vision wiodą idealne życie w domu na przedmieściach, jednak z czasem zaczynają podejrzewać, że nie wszystko jest takie, jakim się wydaje.



„Maniac” (Netflix) – 10 odcinków



Dwoje nieznajomych bierze udział w niepokojących badaniach klinicznych, które wymykają się spod kontroli.



„Kolej podziemna” (Prime Video) – 10 odcinków



Serial zdobywcy Oscara, Barry’ego Jenkinsa, oparty na motywach nagrodzonej Pulitzerem powieści Colsona Whiteheada opowiada o walce Cory Randall o wolność na amerykańskim Południu przed wojną secesyjną. Po uciecze z plantacji Cora odkrywa, że Kolej Podziemna to nie metafora, lecz prawdziwa kolej ukryta pod powierzchnią ziemi.



„Fosse/Verdon” (Disney+) – 10 odcinków



Produkcja śledzi pięć dekad wyjątkowej prywatnej i zawodowej współpracy Boba Fosse’a (Sam Rockwell) i Gwen Verdon (Michelle Williams). On jest wizjonerem, twórcą filmowym i jednym z najbardziej wpływowych choreografów i reżyserów teatralnych. Ona największą broadwayowską tancerką. Tylko Bob jest w stanie tworzyć przełomowe musicale, które w pełni eksponują jej talent. Gwen jako jedyna jest w stanie urzeczywistnić wizję Boba. Razem zmieniają oblicze amerykańskiej rozrywki. Cena tego jest jednak bardzo wysoka… Kapitalnie zagrany miniserial opowiadający o życiu niezwykłego amerykańskiego duetu kreatywnego – Boba Fosse'a oraz Gwen Verdon. Para przez pół wieku dominowała w świecie nowojorskiej rozrywki.



„Nauczycielka” (Disney+) – 10 odcinków



Młoda nauczycielka z teksańskich przedmieść nawiązuje związek ze swoim uczniem, co ma ogromne konsekwencje.



„Seven Seconds” (Netflix) – 10 odcinków



W Jersey City zostaje zabity piętnastoletni Afroamerykanin. Gdy policja próbuje zatuszować sprawę, rozpoczyna się poszukiwanie prawdy.



„Kompania braci” (Max) – 10 odcinków



Losy Kompanii E, 506 pułku piechoty spadochronowej, 101 Dywizji Powietrznodesantowej Armii USA opowiedziane z perspektywy tych, którzy przeżyli drugą wojnę światową.



„Sprzątaczka” (Netflix) – 10 odcinków



Inspirację dla serialu „Sprzątaczka” stanowiły wspomnienia Stephanie Land zatytułowane „Sprzątaczka. Jak przeżyć w Ameryce, będąc samotną matką pracującą za grosze”, które trafiły na listę bestsellerów „New York Timesa”. Jego główną bohaterką jest Alex - samotna matka, która po odejściu od przemocowego partnera podejmuje się pracy jako sprzątaczka w cudzych mieszkaniach. Ledwo wiążąc koniec z końcem i z trudem unikając bezdomności, Alex chce zapewnić lepsze życie swojej córce, Maddy. Przedstawiony z perspektywy zdesperowanej, lecz zdeterminowanej kobiety serial nakreśla wzruszający, brutalnie szczery, inspirujący, a czasami zabawny portret matki, która gotowa jest pokonać wszelkie trudności.



„The Offer” (SkyShowtime, Prime Video) – 10 odcinków



Hollywoodzki producent Albert Ruddy pracuje nad realizacją jednego z, jak się potem okaże, najsłynniejszych filmów na świecie - "Ojca Chrzestnego".



„Pacyfik” (Max) – 10 odcinków



Prawdziwa historia trzech żołnierzy Korpusu Piechoty Morskiej Stanów Zjednoczonych, którzy walczą z Japończykami na wyspach Pacyfiku podczas II Wojny Światowej.



„Nawiedzony dom na wzgórzu” (Netflix) – 10 odcinków



Współczesna adaptacja klasycznej powieści Shirley Jackson pod tym samym tytułem, opowiadającej o piątce rodzeństwa, które wychowało się w najsłynniejszym nawiedzonym domu w Ameryce. Teraz wszyscy są już dorośli i muszą zmierzyć się z samobójstwem swojej najmłodszej siostry, które zmusza ich do stawienia czoła duchom z przeszłości. Niektóre z nich czają się tylko w ich głowach, a niektóre mogą naprawdę ukrywać się gdzieś w zakamarkach owianego złą sławą domu na wzgórzu.



„W tłumie” (Apple TV+) – 10 odcinków



Thriller psychologiczny rozgrywający się w 1979 r. na Manhattanie. Młody mężczyzna zostaje aresztowany za szokujące przestępstwo, a nietypowa śledcza musi rozwiązać kryjącą się za nim tajemnicę.



„High Fidelity” (Disney+) – 10 odcinków



Fanka muzyki, popkultury i listy Top Five prowadzi lokalny sklep z płytami w swoim rodzinnym mieście.



„Pacjent” (Disney+) – 10 odcinków



Alan Strauss jest terapeutą uwięzionym przez pacjenta, który okazuje się seryjnym mordercą. W obliczu uciekającego czasu Alan desperacko walczy, by powstrzymać Sama, zanim stanie się współwinny dokonywanych przez niego morderstw lub, co gorsza, sam stanie się celem ataku.



„Przejście” (Disney+) – 10 odcinków



Grupa naukowców eksperymentuje z groźnym wirusem, który może ocalić ludzkość lub doprowadzić do jej zagłady. Gdy mała dziewczynka zostaje wyznaczona na królika doświadczalnego, agent federalny otrzymuje zadanie dostarczenia jej naukowcom.



„Daisy Jones and the Six” (Prime Video) – 10 odcinków



W 1977 roku Daisy Jones & the Six mieli u stóp cały świat. Z temperamentnym Billim Dunnem i żywiołową Daisy Jones na czele zespół osiągnął wyżyny sławy. Jednak rozpadł się nagle po koncercie na pełnym stadionie Soldier Field w Chicago. Po wielu latach członkowie zespołu zgodzili się wyjawić prawdę na temat tamtych wydarzeń. Oto niepowtarzalna historia zespołu, który runął u szczytu sławy.



„The Curse” (SkyShowtime) – 10 odcinków



Okrutny zbrodniarz terroryzuje Dziki Zachód w poszukiwaniu byłego członka swojej bandy, który zaczął nowe życie w spokojnym miasteczku zamieszkanym przez same kobiety.



„Palec na spuście” (Netflix) – 10 odcinków



Kiedy nielegalna broń zalewa Koreę Południową, zdeterminowany policjant i jego tajemniczy partner łączą siły, aby powstrzymać chaos, który ogarnął kraj.



„Biała królowa” (Prime Video) – 10 odcinków



Pogrążona w chaosie XV-wieczna Anglia jest miejscem krwawych rozgrywek o królewski tron. Rok 1464. Anglia od blisko dekady jest w stanie wojny domowej. Walka toczy się pomiędzy Yorkami i Lancasterami o prawo do tronu. Za sprawą manipulacji Lorda Warwicka (James Frain) królem Anglii zostaje Edward IV z rodu Yorków (Max Irons). Nowy władca zakochuje się w plebejce - Elizabeth Woodville (Rebecca Ferguson) - która po śmierci męża pozostała z dwójką dzieci bez grosza przy duszy. Para potajemnie bierze ślub, a sytuacja na dworze powoli zaczyna wymykać się spod kontroli.



„Spinning Out” (Netflix) – 10 odcinków



Gwiazda łyżwiarstwa figurowego próbuje poradzić sobie z miłością, rodziną i problemami psychicznymi, gdy szansa na olimpijski medal coraz mocniej się oddala.



„Mogę cię zniszczyć” (HBO Max) – 12 odcinków



Młoda kobieta próbuje poskładać swoje życie na nowo, po tym jak odkrywa wydarzenia pewnej nocy.

