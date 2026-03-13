Po 5 nowości na Netflix i HBO Max. Wpadł nowy potencjalny hit!

W piątek 13 marca na Netflix i HBO Max wpadło po pięć nowych tytułów. Pierwsza z platform ma dla nas dwa świeże serialowe kryminały i dużo klasyki kina – od dramatów po komedie i mocniejsze gatunkowo filmy. HBO Max również dodało do swojej biblioteki sporo nowych kryminałów, w tym hit sprzed roku, który zrobił furorę w kinach czy thriller o "połamanym twardzielu", do których widzowie często mają słabość. Na poniższej liście znajdziecie wszystkie nowości, które dziś mogą umilić wam wieczór.

Netflix kontra HBO Max. W piątek po 5 nowości na platformach

„Ta noc” (Netflix)



Podczas rodzinnych wakacji na Dominikanie Elena (Clara Galle) przypadkiem potrąca mężczyznę samochodem. Zdesperowana i przestraszona, dzwoni do swoich sióstr, Pauli (Claudia Salas) i Cris (Paula Usero), prosząc o pomoc. Na miejscu wypadku muszą razem zdecydować, co dalej. Żadna z nich nie może znieść myśli, że ich młodsza siostra trafi do więzienia, zostawiając swoje jedyne dziecko bez matki. Jak daleko będą gotowe się posunąć, aby chronić swoją rodzinę?



„Śmiertelne pożądanie” (Netflix)



Zamężna kobieta przeżywa falę namiętności podczas pamiętnego weekendu poza domem, lecz jego tragiczny koniec budzi w niej wątpliwości co do swoich najbliższych.



„27 sukienek” (Netflix)



Jane jest nałogową druhną, a w jej szafie wisi 27 sukienek - pamiątek po ślubach, na których wystąpiła jako świadek. Dziennikarz specjalizujący się w relacjach z wesel postanawia napisać o niej artykuł.



„Wróg u bram” (Netflix)



Druga wojna światowa. W oblężonym Stalingradzie dochodzi do pojedynku dwóch snajperów.



„Ucieczka z Alcatraz” (Netflix)



Grupa więźniów osadzonych w rygorystycznym więzieniu Alcatraz postanawia z niego uciec.



„Złodziej z przypadku” (HBO Max)



Były baseballista Hank wiedzie spokojne i ułożone życie do czasu, gdy zgadza się zaopiekować kotem sąsiada. Od tej chwili ścigają go gangsterzy, a on nie wie dlaczego.



„Mira: Życie po rozwodzie” (HBO Max)



Idealne życie Miry rozpada się w jednej chwili, gdy mąż prosi ją o rozwód. Zaskoczona i zagubiona próbuje odnaleźć się w świecie.



„Mroczny fajter” (HBO Max)



W mrocznym krajobrazie Delty Missisipi wojownik walczący na gołe pięści próbuje spłacić długi, by ocalić dom umierającej matki.



„Źródło” (HBO Max)



Dwie dusze przekraczają granice czasu i przestrzeni. Jedna desperacko poszukuje odpowiedzi, które uratują drugą i zapewnią im obojgu obietnicę życia wiecznego.



„Noe: Wybrany przez Boga” (HBO Max)



W świecie spustoszonym przez ludzki grzech, Noe otrzymuje misję od Boga.Czytaj też:

