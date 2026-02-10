Dwie mocne nowości wpadły właśnie na Netflix. Przyciągną uwagę

Netflix dorzuca do katalogu dwie świeże premiery, które trafiają w zupełnie różne emocje — ale obie potrafią wciągnąć bez reszty. Z jednej strony adrenalina, silniki i walka o drugą szansę, z drugiej kameralny dramat o poszukiwaniu tożsamości i akceptacji. Jeśli szukasz czegoś nowego na wieczorny seans, te dwa tytuły warto mieć na radarze.

Dwie premiery, dwa światy. Co nowego na Netflix?

„Motorvalley” (serial akcji)

Arturo (Luca Argentero), Elena (Giulia Michelini) i Blu (Caterina Forza) stracili w życiu prawie wszystko, ale jedna rzecz wciąż daje im napęd do działania: miłość do samochodów i adrenaliny. Elena, spadkobierczyni rodziny Dionisich i właścicielka słynnej ekipy wyścigowej, musi odzyskać pozycję w rodzinnej firmie, którą obecnie zarządza jej brat. Zatrudnia Blu, porywczą maniaczkę prędkości, oraz mającego zostać jej trenerem Arturo, byłego legendarnego kierowcę, który przeszedł na emeryturę po tragicznym wypadku. Każde z nich ściga się o coś innego. „Motorvalley” to historia ich przygody z jednym z najbardziej emocjonujących wyścigów samochodowych: włoskim Gran Turismo (GT), gdzie samochody i wyścigi to nie tylko wspólna pasja, ale sprawa życia i śmierci.

„To właśnie ja” (film, dramat)

Kenji, który od najmłodszych lat marzył o zostaniu idolem, dorasta zmagając się z poczuciem własnej wartości i unikając osądzającego spojrzenia innych. Dręczony w szkole i niezdolny do otwarcia się przed rodziną, ostatecznie znajduje akceptację wśród barwnych artystów w barze kabaretowym, w którym zaczął pracować, nie mówiąc o tym rodzicom. Debiutuje na scenie baru pod nowym imieniem: Ai.

