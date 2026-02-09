Piosenka „Creep” w pierwszym zwiastunie „Lalki” od Netfliksa. Co chcą przekazać twórcy?

Netflix opublikował pierwszą zapowiedź „Lalki”, współczesnej reinterpretacji powieści Bolesława Prusa w reżyserii Pawła Maślony, na podstawie scenariusza Pawła Demirskiego, Jagody Dutkiewicz i Pawła Maślony. Jak podkreśla platforma, „Lalka” to współczesna reinterpretacja klasyki Prusa, serial, w którym miłość, status i ambicje zderzają się w świecie gwałtownie pękających hierarchii społecznych. Na tle XIX‑wiecznej Warszawy obserwujemy, jak „klątwa awansu społecznego” kształtuje niemożliwą relację Wokulskiego i Łęckiej, a pochodzenie wciąż determinuje dostęp do władzy, prestiżu i szczęścia. To opowieść o cenie społecznego awansu, rozgrywana na tle pękającego porządku klasowego, gdzie miłość staje się polem walki o władzę, wolność i siebie.

Serial „Lalka” od Netfliksa. Co chcą przekazać twórcy?

W centrum tej historii jest Izabela Łęcka, bohaterka z własnym planem na życie, próbująca uniezależnić się od małżeństwa i walcząca o prawo do życia na własnych zasadach, oraz Stanisław Wokulski, przedsiębiorca rozdarty między ambicją a pragnieniem miłości. Ich relacja, opowiadana z perspektywy obojga, staje się osią konfliktu, w którym splatają się miłość, ambicje i presja świata, w którym żyją.

„Napędzany ambicją Stanisław dąży do awansu społecznego, a jego obsesyjne zauroczenie Izabelą staje się bramą do świata, który chce zdobyć. Izabela próbuje wymknąć się ciasnym ramom arystokratycznego porządku i określić swoje miejsce w przeobrażającym się świecie. Ogarniające ich uczucie rozpięte jest między przepaścią klasową, obsesją i pragnieniem wolności. Współczesna reinterpretacja polskiej klasyki literackiej” – brzmi oficjalny opis serialu.

– „Lalka” to opowieść o marzeniach, które prowadzą do katastrofy; o pragnieniu, które potrafi podpalić świat; i o tym, że marzenie o awansie może spełnić się w zupełnie nieoczekiwany sposób – mówi autor scenariusza Paweł Demirski.

Reżyser Paweł Maślona podkreśla, że w swojej wersji Lalki nie interesowało go wierne sfilmowanie słynnej lektury, lecz stworzenie na jej motywach zupełnie nowej, współczesnej opowieści, żywo rezonującej z naszym „tu i teraz” i osobistej dla twórcy. – Staram się, żeby każdy projekt, którego się podejmuję, był dla mnie osobisty. I taka też jest „Lalka”, bardzo osobista. I żywa. Śmieszna i straszna. Serial zaskakujący. Dziki – stwierdził.

Zobaczcie pierwszy zwiastun tej opowieści:

Premiera serialu Lalka w drugiej połowie 2026, tylko na Netflix.

