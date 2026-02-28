Te filmy każdy włączy. Sensacje i thrillery na weekend

Jeśli ktoś planował spokojny weekend z herbatą i romantyczną komedią, telewizja ma na niego inny pomysł. Najbliższe dwa wieczory należą do szpiegowskich intryg, brawurowych pościgów, zamachów, seryjnych morderców i bezwzględnych gangsterów.

Sensacyjny weekend thrillerów

To będzie intensywny maraton thrillerów i kryminałów. Od opartej na faktach historii zamachu w Bostonie, przez europejskie śledztwo w sprawie tajemniczych pocztówek, po klasyczne kino sensacyjne. Nie zawiodą gwiazdy kina akcji, polecamy również mniej oczywiste, może mało znane tytuły, które mają niesamowity klimat i smaczek. Są wśród nich tak kultowe tytuły, jak „Klient”, czy „Jackie Brown”, nowości i perełki, niestety bardzo aktualne w dzisiejszych niespokojnych czasach. Nie brakuje też polskiego akcentu, mrocznego kryminału z wielowątkową fabułą i doborową obsadą. Sprawdzamy, co warto włączyć w ten weekend.

Program TV na weekend 28.02 – 01.03 (wybrane pozycje)

„Dzień patriotów”



14 kwietnia 2013 roku sierżant Tommy Saunders (Mark Wahlberg) zatrzymuje podejrzanego, ale nie udaje mu się przekonać komisarza Eda Davisa (John Goodman), by zwolnił go z zabezpieczania bostońskiego maratonu. Podczas biegu bracia Dzhokhar (Alex Wolff) i Tamerlan (Themo Melikidze) Tsarnaev detonują dwie bomby, wywołując chaos wśród uczestników i kibiców. W zamachu ranna zostaje m.in. młoda para – Patrick Downes (Christopher O'Shea) i Jessica Kensky (Rachel Brosnahan) trafiają do różnych szpitali, gdzie lekarze decydują o amputacji nóg. Inny poszkodowany, Steve Woolfenden, w zamieszaniu traci z oczu syna Leo, który na szczęście zostaje odnaleziony przez funkcjonariuszy. Na miejscu zjawia się agent FBI Richard DesLauriers (Kevin Bacon). Śledczy analizują nagrania i identyfikują podejrzanych, lecz DesLauriers nie chce ujawniać ich wizerunków bez twardych dowodów. Zmienia zdanie dopiero po wycieku zdjęć do mediów. W tym samym czasie sierżant z Watertown, Jeffrey Pugliese (J. K. Simmons), rozpoczyna zakrojone na szeroką skalę poszukiwania.

Emisja: sobota, 28 lutego o godz. 21:25, TVP 1



„Sztuka zbrodni”



Córka nowojorskiego detektywa Jacoba Kanona (Jeffery Dean Morgan) oraz jej świeżo poślubiony mąż giną podczas miesiąca miodowego w Londynie. Zdruzgotany ojciec identyfikuje ciała w kostnicy i postanawia samodzielnie wytropić sprawcę. Szybko wychodzi na jaw, że ofiar jest więcej – młode pary w całej Europie padają ofiarą narcystycznego mordercy, który zapowiada zbrodnie tajemniczymi pocztówkami. Jedną z nich otrzymuje krytyczka sztuki Dessie Leonard (Cush Jumbo). Kanon łączy z nią siły i rusza w podróż przez kolejne kraje, by dopaść zabójcę. Film wyreżyserował Danis Tanović, laureat Złotej Palmy za scenariusz do „Ziemi niczyjej” z 2001 roku.

Emisja: sobota, 28 lutego o godz. 20:10, ale kino+



„Pszczelarz”



Emerytowana nauczycielka Eloise Parker (Phylicia Rashad) pada ofiarą internetowego oszustwa i traci nie tylko własne oszczędności, lecz także dwa miliony dolarów z funduszu charytatywnego. Zrozpaczona popełnia samobójstwo. Jej lokator Adam Clay (Jason Statham), opiekujący się ulami, odnajduje ciało i zostaje zatrzymany przez agentkę FBI Veronę Parker (Emmy Raver-Lampman), córkę zmarłej. Po oczyszczeniu z zarzutów postanawia sam wymierzyć sprawiedliwość. Trop prowadzi go do Dereka Danfortha (Josh Hutcherson). Reżyserem jest David Ayer, twórca „Furii” i scenarzysta „Dnia próby”.

Emisja: sobota, 28 lutego o godz. 21:30, CANAL+ Film



„Sługi boże”



We Wrocławiu młoda Niemka rzuca się z wieży kościoła. Sprawę prowadzi komisarz Warski (Bartłomiej Topa), który niechętnie przyjmuje do pomocy niemiecką policjantkę Anę Wittesch (Julia Kijowska). Wkrótce do miasta przybywa także dr Kuntz (Krzysztof Stelmaszyk), wysłannik Banku Watykańskiego. Kolejne dramatyczne wydarzenia każą zadać pytanie, co łączy samobójstwo studentki z tajnym śledztwem Any i wizytą tajemniczego emisariusza.

Emisja: sobota, 28 lutego o godz. 22:05, Kino Polska



„Ostatni bastion”



Generał Eugene Irwin (Robert Redford), legenda amerykańskiej armii, trafia do więzienia o zaostrzonym rygorze po odmowie wykonania rozkazu, która kończy się śmiercią jego żołnierzy. Zakładem rządzi pułkownik Winter (James Gandolfini), znany z brutalnych metod. Konflikt między dwoma silnymi osobowościami prowadzi do otwartego buntu więźniów, którym Irwin nadaje wojskową dyscyplinę i strategię.

Emisja: sobota, 28 lutego o godz. 20:00, Stopklatka



„Klient”



Jedenastoletni Mark Sway (Brad Renfro) jest świadkiem samobójstwa adwokata mafii, który przed śmiercią zdradza mu miejsce ukrycia zwłok zamordowanego senatora. Informacją interesują się zarówno FBI, jak i gangsterzy. Chłopiec trafia pod opiekę adwokat Reggie Love (Susan Sarandon), a ambitny prokurator Roy Foltrigg (Tommy Lee Jones) próbuje wydobyć z niego prawdę. Ekranizacja powieści Johna Grishama.

Emisja: niedziela, 1 marca o godz. 20:00, Stopklatka



„Jackie Brown”



Stewardesa Jackie Brown (Pam Grier) przemyca pieniądze dla handlarza bronią Ordella Robbiego (Samuel L. Jackson). Po zatrzymaniu przez agentów federalnych Raya Nicolette’a (Michael Keaton) i Marka Dargusa (Michael Bowen) staje przed wyborem: więzienie albo współpraca. Rozpoczyna ryzykowną grę, próbując przechytrzyć zarówno policję, jak i przestępców. W obsadzie także Robert De Niro i Bridget Fonda. Film powstał na podstawie powieści Elmore’a Leonarda.

Emisja: niedziela, 1 marca o godz. 22:20, TVP 2



„Kochając Pabla, nienawidząc Escobara”



Rok 1981. Pablo Escobar (Javier Bardem) jest jednym z najpotężniejszych baronów narkotykowych na świecie. Podczas przyjęcia poznaje prezenterkę telewizyjną Virginię Vallejo (Penélope Cruz). Romans z żonatym gangsterem wciąga ją w świat przemocy i wielkich pieniędzy. Vallejo przez lata pozostaje blisko mężczyzny odpowiedzialnego za liczne zbrodnie, aż w końcu musi uciekać.

Emisja: niedziela, 1 marca o godz. 20:05, TVP 2



„Jeden gniewny człowiek”



W Los Angeles dochodzi do serii brutalnych napadów na konwoje Fortico Security. Do firmy dołącza tajemniczy Patrick Hill, zwany H (Jason Statham). Szybko okazuje się, że jego prawdziwym celem jest zemsta za śmierć syna, który zginął podczas jednego z napadów. Film Guya Ritchiego to dynamiczne kino akcji o prywatnej vendetcie.

Emisja: niedziela, 1 marca o godz. 20:00, TV Puls



„Suma wszystkich strachów”



Podczas finału futbolowej superligi w Baltimore dochodzi do potężnej eksplozji. Zamach ma sprowokować konflikt między USA a Rosją. Za spiskiem stoi Richard Dressler (Alan Bates), przywódca neonazistowskiej organizacji. Historyk CIA Jack Ryan (Ben Affleck) próbuje zapobiec eskalacji, współpracując z dyrektorem Williamem Cabotem (Morgan Freeman). Ekranizacja powieści Toma Clancy’ego.

Emisja: niedziela, 1 marca o godz. 20:00, Kino TVCzytaj też:

