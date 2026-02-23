Netflix dla koneserów: 30 filmów oryginalnych, które zachwyciły świat

To, jak wiele może się zmienić w ciągu 10 lat, świetnie pokazuje rozwój Netfliksa. Swój pierwszy film oryginalny „Beasts of No Nation” platforma pokazała światu w 2015 roku, tymczasem obecnie serwis ma na swoim koncie już 26 Oscarów i szansę na kolejnych 18 statuetek (tyle nominacji otrzymały produkcje Netfliksa w 2026 roku).

Oryginalne tytuły Netfliksa stanowią 50 proc. jego oferty, więc wybór tego, co warto obejrzeć, może niektórych przytłoczyć – szczególnie, że obecnie niemal codziennie mamy do czynienia z wieloma premierami w sieci. Przygotowaliśmy więc dla was listę nieco ponad 30 najlepszych i najwyżej ocenianych filmów oryginalnych Netfliksa, które warto obejrzeć.

30 filmów oryginalnych Netfliksa, które zachwyciły krytyków i widzów

„Will & Harper”



Wieloletni przyjaciel Willa Ferrella decyduje się na coming out jako transpłciowa kobieta. Razem ruszają w podróż przez cały kraj, aby zdefiniować nowy etap ich relacji, przy okazji malując kameralny portret przyjaźni, transformacji i Ameryki.



„Dwóch papieży”



Nominowany do Oscara reżyser „Miasta Boga”, Fernando Meirelles, oraz trzykrotnie nominowany do Oscara scenarzysta Anthony McCarten przedstawiają opowieść ukazującą kulisy jednej z najbardziej brzemiennych w skutki zmian na najwyższych szczeblach władzy ostatnich dwóch tysięcy lat. W 2012 roku, kardynał Bergoglio (Jonathan Pryce), rozczarowany kierunkiem, w którym zmierza Kościół katolicki, prosi papieża Benedykta XVI (Anthony Hopkins), by pozwolił mu odejść na emeryturę. Wówczas zmagający się ze skandalem i nękany wątpliwościami papież wzywa swojego najsurowszego krytyka i przyszłego następcę do Rzymu, by powierzyć mu sekret, który wstrząśnie fundamentami Kościoła. W czasie toczącej się za murami Watykanu walki tradycji z postępem oraz poczucia winy z przebaczeniem dwaj hierarchowie o bardzo odmiennym spojrzeniu na świat muszą stawić czoło przeszłości i nawiązać nić porozumienia, aby zbudować przyszłość Kościoła, który liczy ponad miliard wiernych na całym świecie.



„Proces siódemki z Chicago”



Pokojowy w założeniu protest podczas Krajowej Konwencji Demokratycznej w 1968 roku przerodził się w brutalne starcie z policją i Gwardią Narodową. Organizatorów protestu, wśród których znaleźli się Abbie Hoffman, Jerry Rubin, Tom Hayden i Bobby Seale, oskarżono o spisek w celu wywołania zamieszek. Proces, który był konsekwencją tego oskarżenia, okazał się jednym z najsłynniejszych w historii.



„Tick, tick...BOOM!”



Film jest adaptacją autobiograficznego musicalu Jonathana Larsona, który podbił teatry swoim nowatorskim musicalem „Rent”. „Tick, tick…BOOM” to historia Jona (nominowany do Nagrody Akademii laureat nagrody Tony, Andrew Garfield), młodego kompozytora teatralnego, który w 1990 roku zarabia na życie w Nowym Jorku jako kelner, a po pracy komponuje pewien utwór, który ma stać się kolejnym przebojowym amerykańskim musicalem. Krótko przed pokazaniem publicznie swojego dzieła mającego zapewnić mu sukces, Jon czuje coraz większą presję: ze strony swojej dziewczyny Susan, która marzy o życiu artystycznym poza Nowym Jorkiem, oraz ze strony swojego przyjaciela Michaela, który porzucił marzenia na rzecz stabilności finansowej. W tle pojawia się kwestia epidemii AIDS, która pustoszy środowisko artystyczne. Zegar tyka, a Jon staje przed dylematem, z którym każdy z nas musi kiedyś się zmierzyć: co zrobić z czasem, który został nam dany?



„Sklonowali Tyrone’a”



W wyniku splotu tajemniczych zdarzeń nieprawdopodobne trio (John Boyega, Jamie Foxx i Teyonah Parris) trafia na ślad haniebnego spisku rządowego.



„Śnieżne bractwo”



W 1972 roku lot 571 Urugwajskich Sił Powietrznych, wyczarterowany przez drużynę rugby na przelot do Chile, rozbił się na lodowcu w samym sercu Andów. Tylko 29 z 45 pasażerów przeżyło katastrofę. W najbardziej nieprzyjaznym środowisku na Ziemi musieli uciekać się do ekstremalnych środków, aby pozostać przy życiu.



„Roma”



Bohaterką filmu jest Cleo (Yalitza Aparicio), młoda służąca zatrudniona przez rodzinę mieszkającą w Romie — dzielnicy klasy średniej Mexico City. Ten oszczędny w środkach obraz, osadzony w realiach czasów politycznego zamętu lat 70. ubiegłego wieku, stanowi miłosny poemat Cuaróna skierowany do kobiety, która zapewniła mu wychowanie. Artysta czerpie pełnymi garściami ze wspomnień z dzieciństwa, aby w wyrazisty i pełen emocji sposób ukazać świat targany rodzinnymi problemami i różnicami klasowymi.



„Życie prywatne”



Jest to prawdziwie zabawna i poruszająca opowieść o życiu Richarda (nominowany do Oscara Paul Giamatti) oraz Rachel (Kathryn Hahn) — zmagającej się z bezpłodnością pary, która próbuje ocalić swoje małżeństwo wśród zawirowań procedur adopcyjnych i leczenia in vitro. Kiedy zmagający się z kryzysem emocjonalnym i finansowym małżonkowie w średnim wieku ponownie spotykają Sadie (wschodząca gwiazda, Kayli Carter) — młodą dziewczynę, która niedawno porzuciła studia — ich życie zaczyna nabierać zupełnie nowych kolorów.



„Psie pazury”



Jest rok 1925, a głównymi bohaterami tej gorzkiej opowieści o miłości i przebaczeniu są dwaj bracia, Phil i George, zamożni ranczerzy z Montany. Phil jest typowym samotnikiem i drapieżcą, który żyje w zgodzie z naturą i potrafi znaleźć słaby punkt w każdym człowieku, z którym ma kontakt. George ma w sobie więcej ciepła i empatii, a także czysto ludzkiej przyzwoitości. Nic więc dziwnego, że to on poślubia uroczą wdowę Rose i zostaje ojczymem jej syna Petera. Philowi ciężko zaakceptować decyzję swojego brata, tym bardziej, że czerpie perfidną satysfakcję z drwienia z kobiety i chłopaka. A to prowadzi w linii prostej do konfliktu wartości, którego nikt się nie spodziewał.



„Idealna sąsiadka”



Za pomocą policyjnych nagrań z licznych interwencji film maluje obraz zżytej społeczności, która zmaga się z ciągłym nękaniem ze strony jednej sąsiadki. Jej wrogość przybiera złowrogi obrót, gdy doprowadza do śmiertelnej zbrodni.



„Okja”



Historia Miji, młodej dziewczyny, która zrobi wszystko, by powstrzymać potężną międzynarodową korporację przed porwaniem jej najlepszego przyjaciela — ogromnego zwierzęcia o imieniu Okja. Zobacz film Okja w serwisie Netflix.



„Mudbound”



Akcja filmu rozgrywa się na południu Stanów Zjednoczonych wkrótce po zakończeniu II wojny światowej. Dwie rodziny muszą zmierzyć się z bezwzględną hierarchią społeczną i nieprzyjaznym krajobrazem, tocząc wojnę nie tylko na froncie, ale i na swym lokalnym poletku. Film opowiada o przyjaźni, nieznanym dziedzictwie oraz o niekończącej się walce o ziemię i przeciw jej kaprysom. Rodzina McAllanów przenosi się na Południe ze spokojnego Memphis, pełna nadziei na sukces rolniczego przedsięwzięcia Henry’ego. Laura stara się nie tracić wiary w powodzenie planów męża, choć wizja ich realizacji coraz bardziej się oddala. W tym samym czasie Hap i Florence Jackson, których rodziny od pokoleń zajmowały się uprawą roli, borykają się z wieloma problemami, próbując zbudować dla siebie lepszą przyszłość. Na drodze do realizacji marzeń obu rodzin staje również wojna. Powracający z niej Jamie i Ronsel nawiązują mocną, choć niełatwą przyjaźń, która zatrzęsie w posadach ich życiem rodzinnym.



„Historia małżeńska”



Nicole (Scarlett Johansson) i Charlie (Adam Driver) to kochająca się para artystów. Wspólnie pracują, wspólnie mieszkają, wspólnie wychowują synka. Wiedzą o sobie wszystko. Kto gdzie zostawia nitkę dentystyczną, kogo jakie prezenty cieszą najbardziej, co kto lubi czytać, a czego nie znosi, kogo rozprasza telewizja. Po kilku latach miłości rozpoznają najdrobniejsze gesty i grymasy, doskonale wiedzą, czego się spodziewać. W swoim „byciu razem” zrośli się niemal w jeden organizm, mimo że każde z nich ma swoje ambicje i marzenia, głęboko skrywane przed tym drugim. Nadchodzi w końcu moment, w którym to one dochodzą do głosu. Wystarczy jedna atrakcyjna propozycja, by choć na jakiś czas uwolnić się od rutyny, poczuć wolność. Czy to oznacza koniec dla pary idealnej?



„Maestro”



Ta opowieść miłosna stanowi kronikę trwającej całe życie skomplikowanej relacji legendy muzyki Leonarda Bernsteina i Felicii Montealegre Cohn Bernstein.



„Ma Rainey: Matka bluesa”



Chicago, lata 20. ubiegłego wieku. Pewnego upalnego popołudnia w studiu nagraniowym grupa muzyków oczekuje na Ma Rainey - genialną artystkę i legendarną „Matkę Bluesa” (Viola Davis). Spóźniona na sesję nieustraszona i śmiała Ma wdaje się ze swoim białym menadżerem i producentem w spór dotyczący kontroli nad jej własną muzyką. W klaustrofobicznym pomieszczeniu z każdą chwilą robi się coraz goręcej - dosłownie i w przenośni. Ambitny trębacz Levee (Chadwick Boseman), któremu wpada w oko dziewczyna Ma i który pragnie za wszelką cenę zapisać się w historii muzyki, wciąga swoich kompanów w wir rozmów na przeróżne tematy. W ich trakcie na jaw wychodzą prawdy, które na zawsze odmienią ich życie.



„Mank”



Hollywood z lat 30. zostaje ocenione oczami zjadliwego krytyka społecznego i alkoholika – Hermana J. Mankiewicza, który ściga się, by skończyć scenariusz „Obywatela Kane’a” dla Orsona Wellesa.



„Irlandczyk”



Ta epicka saga przedstawia świat przestępczości zorganizowanej w powojennej Ameryce z perspektywy Franka Sheerana - weterana II wojny światowej, kanciarza i zabójcy na zlecenie, który miał okazję współpracować z najsłynniejszymi kryminalistami stulecia. Akcja filmu toczy się na przestrzeni kilku dekad i ukazuje kulisy jednej z największych nierozwiązanych zagadek w historii USA, jaką było zniknięcie owianego legendą przewodniczącego związków zawodowych Jimmy'ego Hoffy. Obraz zabiera widza w intrygującą podróż po tajnych szlakach przestępczości zorganizowanej, pokazując jej mechanizmy działania, konflikty i powiązania ze światem polityki.



„Rzut życia”



Pechowy koszykarski łowca talentów odkrywa wyjątkowego gracza z trudną przeszłością i postanawia zabrać go do Stanów bez zgody drużyny. Choć piętrzą się przed nimi przeszkody, robią wszystko, by jednym genialnym rzutem udowodnić, że zasługują na miejsce w NBA.



„Zemsta rewolwerowca”



Kiedy bandyta Nat Love (Jonathan Majors) dowiaduje się, że jego wróg, Rufus Buck (Idris Elba) wychodzi z więzienia, zbiera swój gang, żeby się zemścić. Wśród jego kompanów znajduje się jego była kochanka, Stagecoach Mary (Zazie Beetz), jego dwaj pomagierzy – krewki Bill Pickett (Edi Gathegi) i szybkoręki Jim Beckwourth (R.J. Cyler) – oraz były oponent, a teraz zaskakujący sojusznik. Rufus Buck też ma silną ekipę, która nie zna słowa „przegrana” – towarzyszą mu między innymi „Zdradliwa” Trudy Smith (Regina King) i Cherokee Bill (LaKeith Stanfield) .



„Sny o pociągach”



Oparty na popularnej książce Denisa Johnsona film to poruszający portret Roberta Grainiera (nominowany do Złotego Globu Joel Edgerton), którego życie toczy się w czasach bezprecedensowych przemian w Ameryce na początku XX wieku. Osierocony w młodym wieku Robert dorasta wśród majestatycznych lasów północno-zachodniego wybrzeża Pacyfiku, gdzie buduje kolejowe imperium Ameryki, pracując ramię w ramię z mężczyznami równie imponującymi jak krajobrazy, w których żyją. Po pełnych czułości zalotach żeni się z Gladys (nominowana do Oscara Felicity Jones) i wspólnie zakładają dom, choć jego praca często oddziela go od żony i ich małej córki. Gdy los niespodziewanie odmienia jego życie, Robert na nowo odkrywa piękno, brutalność i głębszy sens lasów oraz drzew, które przez lata ścinał.



„Nazywam się Dolemite”



Przygnieciony serią porażek zawodowych niespełniony komik Rudy Ray Moore (nominowany do Oscara Eddie Murphy) nagle doznaje olśnienia, dzięki któremu trafia na usta wszystkich - postanawia stworzyć swoje sceniczne alter ego. Czerpiąc pełnymi garściami z ulicznej mitologii Los Angeles lat 70. XX w., Moore wciela się w rolę Dolemite'a, wymachującego laseczką i sypiącego jak z rękawa pieprznymi historiami alfonsa. Jednak Moore nie zamierza wiecznie sprzedawać nieoficjalnych nagrań, których żadna stacja radiowa nie odważy się odtworzyć na antenie. Jego ambicje sięgają dużo dalej. Udaje mu się przekonać dramaturga o dużej wrażliwości społecznej (Keegan-Michael Key) do napisania scenariusza filmu ze swoim alter ego w roli głównej, w którym nie zabraknie ciosów kung fu, pościgów samochodowych, a przede wszystkim Lady Reed (Da'Vine Joy Randolph), byłej niespełnionej wokalistki, z którą Dolemite tworzy zaskakująco komiczny duet. Pomimo ciągłych kłótni z pretensjonalnym reżyserem D'Urville Martinem (Wesley Snipes) i niezliczonych ekscesów w skleconym na szybko studio w podupadłym Dunbar Hotel, film „Dolemite” przebojem zdobywa box office i staje się wyznacznikiem stylu ery blaxploitation.



„Pięciu Braci”



Czterech czarnoskórych weteranów – Paul (Delroy Lindo), Otis (Clarke Peters), Eddie (Norm Lewis) i Melvin (Isiah Whitlock Jr.) – wraca po latach do Wietnamu. Wraz z synem Paula (Jonathan Majors) wyruszają na poszukiwania szczątków swojego dowódcy (Chadwick Boseman) oraz ukrytego skarbu, a po drodze muszą stawić czoła ludziom i siłom natury, mierząc się zarazem z pokłosiem wiecznie żywej wojny w Wietnamie.



„Beasts of No Nation”



Osadzona w Afryce Zachodniej historia AGU (w tej roli Abraham Attah), chłopca z małej wioski, którego poznajemy, gdy bawi się ze starszym bratem, dokazuje z kolegami w pobliskim obozie dla uchodźców albo je obiad z rodziną. Jednak szczęśliwe dzieciństwo dobiega końca, kiedy oddziały wojska ze stolicy przybywają, by stłumić powstanie przeciwko skorumpowanej władzy. Jego matce i siostrze udaje się uciec do najbliższego miasta, ale Agu zostaje w wiosce z ojcem i bratem, a wkrótce potem — zupełnie sam. Przerażony i zdany tylko na siebie, Agu ucieka do lasu, gdzie znajduje go oddział młodych powstańców pod przywództwem charyzmatycznego DOWÓDCY (Idris Elba).



„Ballada o Busterze Scruggsie”



Uśmiechnięty kowboj podśpiewuje sobie radośnie w rytm kolejnych upadających przed nim zwłok. Podrzędny showman podróżuje ze znajomym dziwolągiem, poszukując ludzi, którzy zapłacą bez większego zastanowienia, by posłuchać i popatrzeć na mężczyznę bez rąk i nóg. Podstarzały poszukiwacz złota odkrywa przypadkiem prawdziwy raj, który nie jest jednak tym, czym się z początku wydaje. Sześć historii rodem z klasycznego Dzikiego Zachodu, pełnego superszybkich ekscentryków z zawsze naładowanymi sześciostrzałowymi rewolwerami, narwanych rabusiów bankowych w tarapatach, Indian żywiołowo atakujących białych najeźdźców oraz kobiet, które z mniejszym lub większym powodzeniem radzą sobie w męskim świecie. Sześć luźno powiązanych ze sobą opowieści, które ukazują raz brutalne i krwawe, a raz nieco łagodniejsze i bardziej romantyczne oblicze trudnych i niesprawiedliwych czasów, które dzięki X Muzie zostały na zawsze zmitologizowane w annałach kultury masowej.



„Na zachodzie bez zmian”



Porywająca opowieść o młodym niemieckim żołnierzu na froncie zachodnim podczas I wojny światowej. Paul i jego towarzysze na własnej skórze doświadczają, jak początkowa euforia wojny przemienia się w desperację i strach, gdy walczą w okopach o swoje życie. Film w reżyserii Edwarda Bergera jest oparty na znanej na całym świecie powieści Ericha Marii Remarque’a pod tym samym tytułem.



„Fair Play”



W wyniku upragnionego awansu w bezwzględnym świecie finansów niegdyś zażyłe relacje między Emily (Phoebe Dynevor) a jej chłopakiem Lukiem (Alden Ehrenreich) zaczynają się poważnie psuć. Gdy łączące ich więzi ulegają zmianie, para poznaje prawdziwą cenę sukcesu oraz niechlubne granice ludzkich ambicji. Ten pełnometrażowy debiut reżyserki i scenarzystki Chloe Domont to pełen napięcia thriller o związkach. Traktuje o destrukcyjnych relacjach między płciami, które sprawiają, że dawni kochankowie stają się rywalami w świecie zmieniającym się szybciej niż reguły.



„Nie patrz w górę”



Studentka astronomii Kate Dibiasky (Jennifer Lawrence) i jej profesor dr Randall Mindy (Leonardo DiCaprio) odkrywają, że po obrzeżach galaktyki krąży kometa. Problem w tym, że znajduje się na kursie kolizyjnym z Ziemią. Jakby tego było mało, nikt się nią nie przejmuje. Okazuje się, że ostrzeganie ludzkości przed zabójczym zagrożeniem wielkości Mount Everestu prowadzi do wielu niezręcznych sytuacji. Z pomocą dra Oglethorpe'a (Rob Morgan) Kate i Randall szturmują media, zaczynając od biura beztroskiej prezydent Orlean (Meryl Streep) i jej spolegliwego syna Jasona (Jonah Hill), który jest też szefem jej sztabu, a kończąc w optymistycznym porannym programie The Daily Rip prowadzonym przez Brie (Cate Blanchett) i Jacka (Tyler Perry). Do zderzenia komety z Ziemią zostało tylko sześć miesięcy, a opanowanie 24-godzinnego cyklu obiegu informacji i przyciągnięcie uwagi zafascynowanej mediami społecznościowymi opinii publicznej zanim będzie za późno, okazuje się szokująco komicznym doświadczeniem. Co trzeba zrobić, żeby świat po prostu spojrzał w górę?



„Nieoszlifowane diamenty”



Popularni filmowcy, Josh i Benny Safdie, przedstawiają elektryzujący thriller kryminalny o Howardzie Ratnerze (Adam Sandler), charyzmatycznym jubilerze z Nowego Jorku, który żyje na krawędzi. Przyparty do muru Howard stawia wszystko na jedną kartę. Aby zgarnąć wysoką wygraną, musi poradzić sobie z rodziną, firmą, wrogami po obu stronach barykady i... przeżyć.



„Diabeł wcielony”



W Knockemstiff w stanie Ohio i w otaczających je leśnych ostępach mroczne indywidua – demoniczny kaznodzieja (Robert Pattinson), przerażające małżeństwo (Jason Clarke i Riley Keough) oraz zdeprawowany szeryf (Sebastian Stan) – zaciskają pętlę wokół młodego Arvina Russella (Tom Holland) próbującego chronić siebie i swoją rodzinę przed silami zła.



„Król”



Hal (Timothée Chalamet) to krnąbrny książę, który opuścił dwór i zamieszkał wśród ludu, by uniknąć obowiązku objęcia tronu. Jednak po śmierci swojego ojca-tyrana Hal zostaje koronowany i - już jako król Henryk V - musi rozpocząć życie, przed którym tak bardzo się wzbraniał. Odkrywa świat polityki pałacowej i pozostawiony przez ojca chaos wojenny, a także mierzy się z bagażem emocjonalnym ze swojego minionego życia - w tym niełatwą relacją ze swoim najbliższym przyjacielem i mentorem, starzejącym się rycerzem-alkoholikiem Johnem Falstaffem (Joel Edgerton).



„Zostaw świat za sobą”



Apokaliptyczny thriller nagradzanego reżysera i scenarzysty Sama Esmaila („Mr. Robot”). Amanda (laureatka Oscara Julia Roberts) i jej mąż Clay (nominowany do Oscara Ethan Hawke) wynajmują na weekend luksusowy dom wraz z dziećmi – Archiem (Charlie Evans) i Rose (Farrah Mackenzie). Ich wakacje wywraca do góry nogami nocna wizyta dwojga nieznajomych – G.H. (laureat Oscara Mahershala Ali) i jego córki Ruth (Myha'la), którzy przynoszą wieści o tajemniczym cyberataku i chcą schronić się w domu, który, jak twierdzą, należy do nich. Obie rodziny stawiają czoła nadciągającej katastrofie, która z minuty na minutę coraz bardziej przeraża, zmuszając wszystkich do pogodzenia się z pozycją w pogrążającym się świecie.Czytaj też:

